Рейтинг сигналов! - страница 10

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Petros Shatakhtsyan:

А если подписчик обращается к вам и спрашивает: от чего у вас ордер закрылся с плюсом, а у меня с минусом ?

И что, будете молчать и не отвечать ?  И как можно без просмотра журнала или отчета истории, определить причину.


Таких вопросов максимум десяток. Все такие вопросы носят исключительно общий характер. На них даётся один единственный раз ответ в стиле FAQ. Где максимально подробно расписывается что, как, почему, кто виноват и что делать.

 
Andrey F. Zelinsky:

Естественно, к подписчикам надо относиться по-людски. Они подписываются на ваш сигнал -- это значит, что они доверяют свои деньги вам и если вы сольёте, то вы сольёте их баланс -- вы сольёте и никто другой.

Поэтому с подписчиками надо разговаривать. Не отвечать на каждое их сообщение, а разговаривать. Как минимум с какой-то периодичностью писать Новости о своих планах, о причинах неудачного входа или закрытия. Писать всё то, что поможет подписчика успокоить, приободрить. Периодичность выхода новости должна быть максимально короткая, например, раз в день, два раза в неделю, раз в неделю. Но эта периодичность должна быть известна подписчикам и выходить строго по расписанию.

Для такого диалога вообще не надо сутки напролёт читать их сообщения. Вообще можно их не читать. А просто писать с известной регулярностью отчёты и этого будет достаточно. И времени для диалога с подписчиками надо ровно 30 минут ежедневно.

И понятно, что когда идёт подписка и идёт слив -- то гневных сообщений будет очень много. Если они ранят вашу душу и мешают торговать -- значит быть провайдером сигнала не для вас.


А где видели эти Новости, чтобы и там что-то написать. Они смогут в отзывах что угодно написать, а вы не сможете их отвечать.

То что будет в описании сигнала, никто не читает, и место тоже не знают.

 
Petros Shatakhtsyan:

А где видели эти Новости, чтобы и там что-то написать. Они смогут в отзывах что угодно написать, а вы не сможете их отвечать.

То что будет в описании сигнала, никто не читает, и место тоже не знают.


Тогда для вас осталось только модзи:


 
Petros Shatakhtsyan:

А где видели эти Новости, чтобы и там что-то написать. Они смогут в отзывах что угодно написать, а вы не сможете их отвечать.

То что будет в описании сигнала, никто не читает, и место тоже не знают.


Если отзыв отрицательный справедливый, то это одно.

А если не справедливый, о тут ник автора отзыва известен, можно с ним лично связаться и попробовать убедить отзыв откорректировать.

Мои наблюдения за сигналом топ-1 показали, что неадекватных отзывов крайне мало. Они настолько единичны, что ими можно пренебречь.

К тому же "отзывы" -- не единственный и не главный фактор принятия решения о подписке.

И ещё, чтобы снизить поток негатива, надо самому быть адекватным. Люди это всегда оценят.

[Удален]  

по Маяковскому: "В коммунизм из книжки верят средне. Мало ли что можно в книжке намолоть?.."

 

Ещё один сигнал, который по непонятной причине попал в рейтинг, а не в мусор


 
Vitaly Muzichenko:

Ещё один сигнал, который по непонятной причине попал в рейтинг, а не в мусор



там таких хватает. история рисованная.

 
danminin:

там таких хватает. история рисованная.

История не рисованная, а не соответствует действительности, и вводит в заблуждение. 

Нужно не показывать прошлые результаты, а показывать только с тех пор, когда замониторили сигнал.

 
Vitaly Muzichenko:

История не рисованная, а не соответствует действительности, и вводит в заблуждение. 

Нужно не показывать прошлые результаты, а показывать только с тех пор, когда замониторили сигнал.


не соответствует действительности - это и есть рисованная.

 

Чисто для себя, если рейтинг уже низкий, то его не повысить даже теоретически? допустим была просадка, то уже все, сигнал в "мусорку" попадает сразу и он становится не доступен в терминале?

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