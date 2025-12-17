Рейтинг сигналов! - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если подписчик обращается к вам и спрашивает: от чего у вас ордер закрылся с плюсом, а у меня с минусом ?
И что, будете молчать и не отвечать ? И как можно без просмотра журнала или отчета истории, определить причину.
Таких вопросов максимум десяток. Все такие вопросы носят исключительно общий характер. На них даётся один единственный раз ответ в стиле FAQ. Где максимально подробно расписывается что, как, почему, кто виноват и что делать.
Естественно, к подписчикам надо относиться по-людски. Они подписываются на ваш сигнал -- это значит, что они доверяют свои деньги вам и если вы сольёте, то вы сольёте их баланс -- вы сольёте и никто другой.
Поэтому с подписчиками надо разговаривать. Не отвечать на каждое их сообщение, а разговаривать. Как минимум с какой-то периодичностью писать Новости о своих планах, о причинах неудачного входа или закрытия. Писать всё то, что поможет подписчика успокоить, приободрить. Периодичность выхода новости должна быть максимально короткая, например, раз в день, два раза в неделю, раз в неделю. Но эта периодичность должна быть известна подписчикам и выходить строго по расписанию.
Для такого диалога вообще не надо сутки напролёт читать их сообщения. Вообще можно их не читать. А просто писать с известной регулярностью отчёты и этого будет достаточно. И времени для диалога с подписчиками надо ровно 30 минут ежедневно.
И понятно, что когда идёт подписка и идёт слив -- то гневных сообщений будет очень много. Если они ранят вашу душу и мешают торговать -- значит быть провайдером сигнала не для вас.
А где видели эти Новости, чтобы и там что-то написать. Они смогут в отзывах что угодно написать, а вы не сможете их отвечать.
То что будет в описании сигнала, никто не читает, и место тоже не знают.
А где видели эти Новости, чтобы и там что-то написать. Они смогут в отзывах что угодно написать, а вы не сможете их отвечать.
То что будет в описании сигнала, никто не читает, и место тоже не знают.
Тогда для вас осталось только модзи:
А где видели эти Новости, чтобы и там что-то написать. Они смогут в отзывах что угодно написать, а вы не сможете их отвечать.
То что будет в описании сигнала, никто не читает, и место тоже не знают.
Если отзыв отрицательный справедливый, то это одно.
А если не справедливый, о тут ник автора отзыва известен, можно с ним лично связаться и попробовать убедить отзыв откорректировать.
Мои наблюдения за сигналом топ-1 показали, что неадекватных отзывов крайне мало. Они настолько единичны, что ими можно пренебречь.
К тому же "отзывы" -- не единственный и не главный фактор принятия решения о подписке.
И ещё, чтобы снизить поток негатива, надо самому быть адекватным. Люди это всегда оценят.
по Маяковскому: "В коммунизм из книжки верят средне. Мало ли что можно в книжке намолоть?.."
Ещё один сигнал, который по непонятной причине попал в рейтинг, а не в мусор
Ещё один сигнал, который по непонятной причине попал в рейтинг, а не в мусор
там таких хватает. история рисованная.
там таких хватает. история рисованная.
История не рисованная, а не соответствует действительности, и вводит в заблуждение.
Нужно не показывать прошлые результаты, а показывать только с тех пор, когда замониторили сигнал.
История не рисованная, а не соответствует действительности, и вводит в заблуждение.
Нужно не показывать прошлые результаты, а показывать только с тех пор, когда замониторили сигнал.
не соответствует действительности - это и есть рисованная.
Чисто для себя, если рейтинг уже низкий, то его не повысить даже теоретически? допустим была просадка, то уже все, сигнал в "мусорку" попадает сразу и он становится не доступен в терминале?