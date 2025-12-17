Рейтинг сигналов! - страница 5
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И на рейтинг должен влиять просадки последних месяцев.
Петрос, вы как в покер лжецов играете.
Торговля за квартал (три месяца) ни о чём не говорит.
Минимум год -- только так можно что-то сказать о торговой стратегии.
Я удивляюсь, когда в ТОПе-10 сигналы сроком жизни 13 недель, 19 недель -- это типичное "кручу, верчу, обмануть хочу" в стиле "сами же смотрели на что подписываетесь".
Проблема решается предельно просто.
Если просадка по стилю торговли уменьшена, то создаётся "чистый сигнал" (с нуля) -- показывается торговля с новой просадкой.
Так честно по отношению к подписчикам. Просадка выше 30-50% -- такой сигнал вообще надо автоматически выбрасывать навсегда и с гарантией из рейтинга -- такой сигнал не для подписок, а для личной торговли.
К тому же -- история просадки в статистике сигнала видна -- вам никто не мешает подписчикам об этом говорить в новостях -- если ваши слова подтверждаются историей, то никаких проблем.
Все это от того, что у вас нет сигнала.
И поэтому рождаются такие сигналы:
Хотите поспорим, начну с чистого листа, сделаю прирост 100 000%, и покажу сигнал с максимальной просадкой 0%.
Если мы не занимаемся шулерством и обманом подписчиков или покупателей в маркете, то это не означает что мы не знаем как это делается.
Просто не приятно находиться среди них.
И поэтому рождаются таки сигналы:
Хотите поспорим, начну с чистого листа, сделаю прирост 100 000%, и покажу сигнал с максимальной просадкой 0%.
Петрос, вы в своих выводах скрещиваете слона и носорога.
Просадка -- это стиль торговли. Если для стиля торговли нормальная просадка 50%, то она обязательно повторится.
Просто надо сделать для каждого нового сигнала карантин в 6 месяцев. Примерно минимум раз в 3 месяца тренд сменяется флетом и наоборот.
Поэтому за 6 месяцев сигнал гарантированно побывает и в тренде и во флете -- и полностью проявит себя.
Просадка -- это стиль торговли. Если для стиля торговли нормальная просадка 50%, то она обязательно повторится.
Просто надо сделать для каждого нового сигнала карантин в 6 месяцев. Примерно минимум раз в 3 месяца тренд сменяется флетом и наоборот.
Поэтому за 6 месяцев сигнал гарантированно побывает и в тренде и во флете -- и полностью проявит себя.
Это не правильно. Когда хочешь проверить стратегию или новый робот, то в начале всегда бывает большая просадка, которая заставляет что-то исправить, менять, или снизить рискованность.
И поэтому лучше его показать по месяцам.
Увидев на истории большую просадку инвестор может уменьшить лот в два, три, десять раз.Главное, чтобы соотношение доходность\просадка была высокая, это аксиома.Всё остальное, типа построение рейтинга на основе красной линии, чепуха полная. А затирание всей предыдущей статистики при высокой доходности одного месяца, это уже диагноз. Трейдер должен уметь тренды держать, а не дрочиловом заниматься.Но админы здешние это не понимают, ибо программисты они, а не трейдеры
А нынче нет сортировки сигналов? Т.е. просадка не более чего-то, недель сколько-то и т.д.?
Захожу в категорию "Мин риск" и на первой же странице 38% просадку, 40+% просадка, или без истории просадка... Что тогда в "макс риске"? Половину просто открываю-закрываю сразу... Программно попробую еще сортировщик сделать, кажется функции где-то были, а то жесть прям.
Это не правильно. Когда хочешь проверить стратегию или новый робот, то в начале всегда бывает большая просадка, которая заставляет что-то исправить, менять, или снизить рискованность.
И поэтому лучше его показать по месяцам.
Есть такая пословица: "И рыбку съесть и костями не подавиться" (она же "И на ёлку залезть и попу не ободрать", она же "И мальчика родить и девочкой остаться").
Изменили стиль торговли -- начинайте показывать торговлю заново. Это если мы говорим о сигнале для подписки.
А вы предлагаете вот что:
вот мой сигнал, я торговал сначала так, потом эдак, сейчас вот так, завтра посмотрю как -- подписывайтесь на мой сигнал -- будет весело -- никто не останется равнодушным
Есть такая пословица: "И рыбку съесть и костями не подавиться" (она же "И на ёлку залезть и попу не ободрать", она же "И мальчика родить и девочкой остаться").
Изменили стиль торговли -- начинайте показывать торговлю заново. Это если мы говорим о сигнале для подписки.
А вы предлагаете вот что:
вот мой сигнал, я торговал сначала так, потом эдак, сейчас вот так, завтра посмотрю как -- подписывайтесь на мой сигнал -- будет весело -- никто не останется равнодушным
Ну конечно это так. Если вы делаете робот для себя, то в течение года все время меняете его, повышаете прибыльность или снижаете просадку.
И надо смотреть как робот или вы сами как умеете торговать сейчас, а не когда-то.
Ну конечно это так. Если вы делаете робот для себя, то в течение года все время меняете его, повышаете прибыльность или снижаете просадку.
И надо смотреть как робот или вы сами как умеете торговать сейчас, а не когда-то.
Петрос, речь идёт о сервисе сигналов. Здесь нет сигналов "для себя". Здесь есть сигналы "для подписчиков".
А коль так, то надо смотреть с точки зрения подписчика.
И мне как подписчику важно, чтобы на вопрос: "Какая просадка?" был ответ: "За три года торговли максимальная просадка 95%".
А вы предлагаете, что бы мне отвечали: "Просадка 10%", -- и умалчивали, что эта просадка в 10% только за последние два месяца, когда вы якобы стали торговать "по-другому".
И когда я подпишусь на ваш сигнал и солью депозит, то вы мне ответите: "Так надо было смотреть внимательно".
Такой ваш подход, Петрос, называется "хитропопость". Ломается там, где тонко.
Если просадка была 95%, то значит она повторится. И все кто торгуют реально -- это прекрасно знают. И не надо никого дурить.
Еще вопрос по сигналах: почему после подписки на Ваш сигнал средства будут доступны аж через 37 дней?!!