Рейтинг сигналов! - страница 2

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[Удален]  
Mickey Moose:
Лишний балласт, без них проще

так и делаю -повысил цену и нет проблем...

 
Maksim Neimerik:

А как просадка считается? Вот один скрин где просадка 37,78%, а вот второй где 57,89% 

Просадка бывает разная. Все доступно на вкладке Риски:


 
Marsel:

Просадка бывает разная. Все доступно на вкладке Риски:


Понял! Спасибо.

 
Mickey Moose:
Лишний балласт, без них проще
Да что Вы говорите?! А как насчет 200 подписчиков по 35 баксов с каждого (~28)?
 
Maksim Neimerik:
Да что Вы говорите?! А как насчет 200 подписчиков по 35 баксов с каждого (~28)?
Ну так создавайте сигнал и набирайте людей
 
Marsel:

Просадка бывает разная. Все доступно на вкладке Риски:

А вот тут уже я не понимаю. Как это просадка по балансу больше просадки по эквити?

Или по эквити — с момента публикации сигнала, а по балансу — за все время жизни счета? Но не логичнее ли тогда приравнивать вторую к первой?

 
Andrey Khatimlianskii:

А вот тут уже я не понимаю. Как это просадка по балансу больше просадки по эквити?

Или по эквити — с момента публикации сигнала, а по балансу — за все время жизни счета?

Именно.

 

Andrey Khatimlianskii:

Но не логичнее ли тогда приравнивать вторую к первой?

Зачем, если можно показать каждую.

 
Rashid Umarov:

Зачем, если можно показать каждую.

Чтобы не возникало вопросов, что это за цифра. И чтобы не противоречить здравому смыслу.

 
Rashid Umarov:

Зачем, если можно показать каждую.

Ну, или добавить описание. Хотя, кто их читает?

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