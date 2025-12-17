Рейтинг сигналов! - страница 2
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Лишний балласт, без них проще
так и делаю -повысил цену и нет проблем...
А как просадка считается? Вот один скрин где просадка 37,78%, а вот второй где 57,89%
Просадка бывает разная. Все доступно на вкладке Риски:
Просадка бывает разная. Все доступно на вкладке Риски:
Понял! Спасибо.
Лишний балласт, без них проще
Да что Вы говорите?! А как насчет 200 подписчиков по 35 баксов с каждого (~28)?
Просадка бывает разная. Все доступно на вкладке Риски:
А вот тут уже я не понимаю. Как это просадка по балансу больше просадки по эквити?
Или по эквити — с момента публикации сигнала, а по балансу — за все время жизни счета? Но не логичнее ли тогда приравнивать вторую к первой?
А вот тут уже я не понимаю. Как это просадка по балансу больше просадки по эквити?
Или по эквити — с момента публикации сигнала, а по балансу — за все время жизни счета?
Именно.
Andrey Khatimlianskii:
Но не логичнее ли тогда приравнивать вторую к первой?
Зачем, если можно показать каждую.
Зачем, если можно показать каждую.
Чтобы не возникало вопросов, что это за цифра. И чтобы не противоречить здравому смыслу.
Зачем, если можно показать каждую.
Ну, или добавить описание. Хотя, кто их читает?