и снова случайное блуждание... - страница 6
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Вот именно. Всё случайно, а вот как понять в каком месте этой случайности мы находимся и какие нужны случайные вводные данные для определения дальнейшего исхода случайности неизвестно.
Долгими наблюдениями и их проверками. "Случайностей" много, но кто что приметил, по тем "приметам" и работает.
Только не подумайте что это голова-плечи и прочий ТА.))
блуждание случайное - следовательно и закономерности на нём будут случайны. ключевое слово случайно. я так думаю...
Вот именно. Всё случайно, а вот как понять в каком месте этой случайности мы находимся и какие нужны случайные вводные данные для определения дальнейшего исхода случайности неизвестно.
с этого момента и начинается алхимия торговой системы. То что 95-и% здесь не понятно что с этим делать и они до сих пор восхищаются что ВАУ рынки похожи на СБ - это нормально :) значит в рыночной пищевой цепочке они пока в качестве корма
Хотя я буквально 1 страницу назад писал что случайностей не бывает, это только определение.. (и знающие люди это подтвердили) но нубам пофиг, они продолжают нести свою чушь и восторгаться ею
похожи, распределением. а что вы хотели там увидеть? если бы колокол был сдвинут вправо - значит на рынке преобладают тренды вверх, если сдвинут влево - тренды вниз.
если колокол вытянут вверх - маленьких движений больше чем больших, но на этом не заработаешь.
колокол на фонде сдвинут вправо. фонда растет.
так, на распределение проверили. какие еще есть свойства графиков?
prikolnyjkent:
...Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?..
danminin:
с неадекватами не общаюсь :)
Я так и думал... Ибо какую-либо иную логику под Ваше утверждение найти НЕ ВОЗМОЖНО
похожи, распределением. а что вы хотели там увидеть? если бы колокол был сдвинут вправо - значит на рынке преобладают тренды вверх, если сдвинут влево - тренды вниз.
если колокол вытянут вверх - маленьких движений больше чем больших, но на этом не заработаешь.
колокол на фонде сдвинут вправо. фонда растет.
так, на распределение проверили. какие еще есть свойства графиков?
prikolnyjkent:Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?..
Евгений:
блуждание случайное - следовательно и закономерности на нём будут случайны. ключевое слово случайно. я так думаю...
Ну скажите ж Вы сам себе, наконец, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА в трейдинге: закономерности... или ДВИЖЕНИЕ ?!.
И если Вы уже достаточно взрослый... и скажете "ДВИЖЕНИЕ", то дальше уже легко сообразите, что в случайном блуждании Закономерность-то отсутствует, а вот ДВИЖЕНИЯ - хоть чем хошь ешь
(я уж надеюсь, что утверждать, что "заработать при наличии Движения - НЕЛЬЗЯ" - Вы НЕ станете ...)
человек больной. не обращайте внимания.
Ещё одно ничем не обоснованное утверждение
У Вас хобби такое - ляпать первое, что взбредёт в голову... или Вы штатный тролль брокеров, поставленный чтоб "воду мутить и пыль в глаза пускать" пацанам, желающим заработать на естественном природном явлении - КОЛЕБАНИИ УРОВНЯ ?..
Ну скажите ж Вы сам себе, наконец, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА в трейдинге: закономерности... или ДВИЖЕНИЕ ?!.
И если Вы уже достаточно взрослый... и скажете "ДВИЖЕНИЕ", то дальше уже легко сообразите, что в случайном блуждании Закономерность-то отсутствует, а вот ДВИЖЕНИЯ - хоть чем хошь ешь
(я уж надеюсь, что утверждать, что "заработать при наличии Движения - НЕЛЬЗЯ" - Вы НЕ станете ...)
Расскажите тогда, как не используя никаких закономерностей, заработать на движении. Что же нужно сделать для этого? Я знаю как заработать имея бесконечный депозит, но с конечным депозитом вынужден искать закономерности.