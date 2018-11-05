и снова случайное блуждание... - страница 6

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Евгений:

Вот именно.  Всё случайно, а вот как понять в каком месте этой случайности мы находимся и какие нужны случайные вводные данные для определения дальнейшего исхода случайности неизвестно.

Долгими наблюдениями и их проверками. "Случайностей" много, но кто что приметил, по тем "приметам" и работает.

Только не подумайте что это голова-плечи и прочий ТА.))

 
prikolnyjkent:Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?.. 



блуждание случайное - следовательно и закономерности на нём будут случайны. ключевое слово случайно. я так думаю... 

[Удален]  
Евгений:


Вот именно.  Всё случайно, а вот как понять в каком месте этой случайности мы находимся и какие нужны случайные вводные данные для определения дальнейшего исхода случайности неизвестно.


с этого момента и начинается алхимия торговой системы. То что 95-и% здесь не понятно что с этим делать и они до сих пор восхищаются что ВАУ рынки похожи на СБ - это нормально :) значит в рыночной пищевой цепочке они пока в качестве корма

Хотя я буквально 1 страницу назад писал что случайностей не бывает, это только определение.. (и знающие люди это подтвердили) но нубам пофиг, они продолжают нести свою чушь и восторгаться ею

 

похожи, распределением. а что вы хотели там увидеть? если бы колокол был сдвинут вправо - значит на рынке преобладают тренды вверх, если сдвинут влево - тренды вниз.
если колокол вытянут вверх - маленьких движений больше чем больших, но на этом не заработаешь.

колокол на фонде сдвинут вправо. фонда растет.

так, на распределение проверили. какие еще есть свойства графиков?

 

prikolnyjkent:

...Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?.. 

danminin:

с неадекватами не общаюсь :)


Я так и думал...  Ибо какую-либо иную логику под Ваше утверждение найти НЕ ВОЗМОЖНО 
 
danminin:

похожи, распределением. а что вы хотели там увидеть? если бы колокол был сдвинут вправо - значит на рынке преобладают тренды вверх, если сдвинут влево - тренды вниз.
если колокол вытянут вверх - маленьких движений больше чем больших, но на этом не заработаешь.

колокол на фонде сдвинут вправо. фонда растет.

так, на распределение проверили. какие еще есть свойства графиков?

Сама суть фонды такая) она всегда растет. Если акция не будет расти (хоть со скоростью инфляции) -банкротство. На форексе по другому, валюта может ходить относительно другой и вверх и вниз. Но тут тоже есть ограничения. Если страна экономически устойчива, то будет вокруг доллара ходить до определенных пределов.
Тут даже распределение строить не нужно, это из свойств рынка понятно.

 

prikolnyjkent:Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?.. 


Евгений:


блуждание случайное - следовательно и закономерности на нём будут случайны. ключевое слово случайно. я так думаю... 


Ну скажите ж Вы сам себе, наконец, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА в трейдинге: закономерности... или ДВИЖЕНИЕ ?!. 

И если Вы уже достаточно взрослый... и скажете "ДВИЖЕНИЕ", то дальше уже легко сообразите, что в случайном блуждании Закономерность-то отсутствует, а вот ДВИЖЕНИЯ - хоть чем хошь ешь 

(я уж надеюсь, что утверждать, что "заработать при наличии Движения  - НЕЛЬЗЯ" - Вы НЕ станете  ...)


 
человек больной. не обращайте внимания.
 
danminin:
человек больной. не обращайте внимания.


Ещё одно ничем не обоснованное утверждение 

У Вас хобби такое - ляпать первое, что взбредёт в голову... или Вы штатный тролль брокеров, поставленный чтоб "воду мутить и пыль в глаза пускать" пацанам, желающим заработать на естественном природном явлении - КОЛЕБАНИИ УРОВНЯ ?.. 


 
prikolnyjkent:


Ну скажите ж Вы сам себе, наконец, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА в трейдинге: закономерности... или ДВИЖЕНИЕ ?!. 

И если Вы уже достаточно взрослый... и скажете "ДВИЖЕНИЕ", то дальше уже легко сообразите, что в случайном блуждании Закономерность-то отсутствует, а вот ДВИЖЕНИЯ - хоть чем хошь ешь 

(я уж надеюсь, что утверждать, что "заработать при наличии Движения  - НЕЛЬЗЯ" - Вы НЕ станете  ...)



Расскажите тогда, как не используя никаких закономерностей, заработать на движении. Что же нужно сделать для этого? Я знаю как заработать имея бесконечный депозит, но с конечным депозитом вынужден искать закономерности.
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