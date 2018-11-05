и снова случайное блуждание... - страница 4
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вот нашел статью, к примеру.
http://bergovfx.com/vse-zakonomernosti-foreks/
Нет никаких закономерностей :)
Где не проведи линию, везде какой-нибудь, да уровень.
Тренды видны с сильным запаздыванием.
Откат - опять таки вопрос, допустим сейчас обратно пошло, это откат или просто небольшое движение?
Новости - либо курс, либо индекс пойдёт в сторону новости, вопрос что?
И т.д.
Можно вставать в любую сторону на границах профиля, быстро закрывать убыток и долго не трогать прибыль и это будет давать немного денег. Не 100% в месяц, 3-5% получится.
Те, кто считает, что есть закономерности, попробуйте не заработать, а слить больше спреда и комиссии, это будет так же сложно, как заработать.
Те, кто считает, что есть закономерности, попробуйте не заработать, а слить больше спреда и комиссии, это будет так же сложно, как заработать.
Закономерности таки есть. Когда у Вас 10 из 15 сделок в день удачные из месяца в месяц и ежедневная прибыль не меньше 0.5% сомневаться в этом не приходится.))
Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные, при равных sl+спред и tp. Быть такого не может :)
Я на бирже, извините. Кстати, 0.5% не от депо, а от величины сделки, т.е. умножаем на плечо, на Фортс это где-то ~4.
По Форекс Волчанского спросите, у него неплохо получается.) Он неск раз выкладывал реал результаты.
Так что сомневаться в наличии закономерностей не приходится.)
Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные, при равных sl+спред и tp. Быть такого не может :)
Очень даже может быть. И намного лучше может быть. У меня в профиле ссылка.
и это только начало большого пути ;)
зы
Оповещение специально для барабашки: ЭТО НЕ СИГНАЛ.
Очень даже может быть. И намного лучше может быть. У меня в профиле ссылка.
32 захода всего и несколько дней. Когда будет не менее 500, тогда можно говорить о какой-то статистике.
Но, учитывая:
Просадка: 24.48%
Проблемы должны начаться через пару недель.Статистики не видно, но похоже Вы заходите в середине тренда и до упора. Что делать с последней сделкой, когда тренд закончится?
32 захода всего и несколько дней. Когда будет не менее 500, тогда можно говорить о какой-то статистике.
Но, учитывая:
Просадка: 24.48%
Проблемы должны начаться через пару недель.
знаток-прорицатель ;)
Ты хотел увидеть "Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные". И говорил, что "Быть такого не может"
Я тебе показал.А ты демагогией занялся...
Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные, при равных sl+спред и tp. Быть такого не может :) 51% максимум на долгосроке.
Реалы не мониторю (соглашение с инветсором), но соотношение прибылей/убытков на реале примерно такое же, не мартингейл
Реалы не мониторю (соглашение с инветсором), но соотношение прибылей/убытков на реале примерно такое же