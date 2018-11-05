и снова случайное блуждание... - страница 4

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чтобы искать закономерности на графике форекс, нужно сначала придумать, какие вообще могут быть закономерности. а потом искать их на форе. либо почитать в интернете, какие вообще бывают закономерности на графиках.
вот нашел статью, к примеру.
http://bergovfx.com/vse-zakonomernosti-foreks/
 

Нет никаких закономерностей :)

Где не проведи линию, везде какой-нибудь, да уровень.

Тренды видны с сильным запаздыванием.

Откат - опять таки вопрос, допустим сейчас обратно пошло, это откат или просто небольшое движение?

Новости - либо курс, либо индекс пойдёт в сторону новости, вопрос что?

И т.д.

Можно вставать в любую сторону на границах профиля, быстро закрывать убыток и долго не трогать прибыль и это будет давать немного денег. Не 100% в месяц, 3-5% получится.

Те, кто считает, что есть закономерности, попробуйте не заработать, а слить больше спреда и комиссии, это будет так же сложно, как заработать.

 
Igor Ryapisov:

Те, кто считает, что есть закономерности, попробуйте не заработать, а слить больше спреда и комиссии, это будет так же сложно, как заработать.

Закономерности таки есть. Когда у Вас 10 из 15 сделок удачные из месяца в месяц и ежедневная прибыль не меньше 0.5% сомневаться в этом не приходится.))
 
Yuriy Asaulenko:
Закономерности таки есть. Когда у Вас 10 из 15 сделок в день удачные из месяца в месяц и ежедневная прибыль не меньше 0.5% сомневаться в этом не приходится.))
Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные, при равных sl+спред и tp. Быть такого не может :) 51% максимум на долгосроке.
 
Igor Ryapisov:
Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные, при равных sl+спред и tp. Быть такого не может :)

Я на бирже, извините. Кстати, 0.5% не от депо, а от величины сделки, т.е. умножаем на плечо, на Фортс это где-то ~4.

По Форекс Волчанского спросите, у него неплохо получается.) Он неск раз выкладывал реал результаты.

Так что сомневаться в наличии закономерностей не приходится.) 

[Удален]  
Igor Ryapisov:
Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные, при равных sl+спред и tp. Быть такого не может :)


Очень даже может быть. И намного лучше может быть. У меня в профиле ссылка.


 

и это только начало большого пути ;)



зы

Оповещение специально для барабашки: ЭТО НЕ СИГНАЛ.

 
Олег avtomat:


Очень даже может быть. И намного лучше может быть. У меня в профиле ссылка.

32 захода всего и несколько дней. Когда будет не менее 500, тогда можно говорить о какой-то статистике.

Но, учитывая:

Лучшая сделка($):(May 24) 2.20

Просадка: 24.48%

Сделки:32
Прибыльных коротких:		(32/32) 100%


Проблемы должны начаться через пару недель.

Статистики не видно, но похоже Вы заходите в середине тренда и до упора. Что делать с последней сделкой, когда тренд закончится?
[Удален]  
Igor Ryapisov:

32 захода всего и несколько дней. Когда будет не менее 500, тогда можно говорить о какой-то статистике.

Но, учитывая:

Лучшая сделка($):(May 24) 2.20

Просадка: 24.48%

Сделки:32
Прибыльных коротких:		(32/32) 100%


Проблемы должны начаться через пару недель.


знаток-прорицатель  ;)

Ты хотел увидеть "Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные". И говорил, что "Быть такого не может"

Я тебе показал.

А ты демагогией занялся...
[Удален]  
Igor Ryapisov:
Покажите мне такой счёт, где 10 из 15 сделок в день удачные, при равных sl+спред и tp. Быть такого не может :) 51% максимум на долгосроке.


Реалы не мониторю (соглашение с инветсором), но соотношение прибылей/убытков на реале примерно такое же, не мартингейл

 
Maxim Dmitrievsky:


Реалы не мониторю (соглашение с инветсором), но соотношение прибылей/убытков на реале примерно такое же

Нет реала, нет разговора. На демо и в тестерах мы все тут мастера. Вообще речь шла о sl и tp, а судя по статистике sl сильно дальше tp.
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