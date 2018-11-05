и снова случайное блуждание... - страница 5

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Igor Ryapisov:
Нет реала, нет разговора. На демо и в тестерах мы все тут мастера.


разговоры вести бессмысленно ) Возможно, будет сигнал, пока не уверен нужен ли этот гемор с подписчиками

насчет тп - закрытие по обратным сигналам... ни разу не встречал адаптивных систем с фиксированными тп и сл

 
Igor Ryapisov:
Нет реала, нет разговора. На демо и в тестерах мы все тут мастера.

Вы полагаете кто-то будет здесь свой реал показывать? Я вообще в этом смысла не вижу. Реал тех, кто реально зарабатывает вы не увидите никогда.

Скажу только, что на Фортс минимамальные требования брокера - 30000 р, и с ними, вообще-то, там особенно и делать нечего.)) 1 фьюч РТС ГО =~10000р. И сколько вы за день с 3-мя фьючами навоюете? Даже садиться нет смысла. Реально с такими суммами никто не работает.

 

Почему бы не нагенерировать истории на год на 15 минутках и дать с ней поработать советникам - там сразу много проясниться...

 

Ну почему же нет закономерностей, как откроешь сделку так цена сразу к стопу двигается) ,а вы говорите, что нет.

Интересный опыт: Задача Бюффона о бросании иглы

Кстати на просторах интернета есть индикатор по Бюффону, который х.з. как там вычисляется, но очень неплохо показывает уровни разворота дня. 


И как говорил один персонаж из фильма ПИ система должна существовать))  Кстати интересный фильм только сегодня посмотрел, хотя он 98 года.


 
Евгений:

Ну почему же нет закономерностей, как откроешь сделку так цена сразу к стопу двигается) 

вот! а когда закрыли сделку - то сразу возвращается к уровню открытия.
 
тупиковый путь - искать систему выиграша на сб, чтобы эту систему потом применить на форексе. это только потеря времени. правильный путь - поиск закономерностей на форекс.
 
danminin:
тупиковый путь - искать систему выиграша на сб, чтобы эту систему потом применить на форексе. это только потеря времени. правильный путь - поиск закономерностей на форекс.


Трандец... 

Я просто улетаю 

Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?.. 


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danminin:
тупиковый путь - искать систему выиграша на сб, чтобы эту систему потом применить на форексе. это только потеря времени. правильный путь - поиск закономерностей на форекс.

Правильно, случайность в разные моменты времени может обладать различными характеристиками, с ними и надо работать, т.е. с текущими. Какой смысл брать какой-то другой случайный процесс, аналогичнй которому на форе может не повториться или повториться не скоро
 
Maxim Dmitrievsky:

случайность в разные моменты времени может обладать различными характеристиками


Вот именно.  Всё случайно, а вот как понять в каком месте этой случайности мы находимся и какие нужны случайные вводные данные для определения дальнейшего исхода случайности неизвестно.

 
prikolnyjkent:


Трандец... 

Я просто улетаю 

Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?.. 



с неадекватами не общаюсь :)
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