и снова случайное блуждание... - страница 5
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Нет реала, нет разговора. На демо и в тестерах мы все тут мастера.
разговоры вести бессмысленно ) Возможно, будет сигнал, пока не уверен нужен ли этот гемор с подписчиками
насчет тп - закрытие по обратным сигналам... ни разу не встречал адаптивных систем с фиксированными тп и сл
Нет реала, нет разговора. На демо и в тестерах мы все тут мастера.
Вы полагаете кто-то будет здесь свой реал показывать? Я вообще в этом смысла не вижу. Реал тех, кто реально зарабатывает вы не увидите никогда.
Скажу только, что на Фортс минимамальные требования брокера - 30000 р, и с ними, вообще-то, там особенно и делать нечего.)) 1 фьюч РТС ГО =~10000р. И сколько вы за день с 3-мя фьючами навоюете? Даже садиться нет смысла. Реально с такими суммами никто не работает.
Почему бы не нагенерировать истории на год на 15 минутках и дать с ней поработать советникам - там сразу много проясниться...
Ну почему же нет закономерностей, как откроешь сделку так цена сразу к стопу двигается) ,а вы говорите, что нет.
Интересный опыт: Задача Бюффона о бросании иглы
Кстати на просторах интернета есть индикатор по Бюффону, который х.з. как там вычисляется, но очень неплохо показывает уровни разворота дня.
И как говорил один персонаж из фильма ПИ система должна существовать)) Кстати интересный фильм только сегодня посмотрел, хотя он 98 года.
Ну почему же нет закономерностей, как откроешь сделку так цена сразу к стопу двигается)
тупиковый путь - искать систему выиграша на сб, чтобы эту систему потом применить на форексе. это только потеря времени. правильный путь - поиск закономерностей на форекс.
Трандец...
Я просто улетаю
Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?..
тупиковый путь - искать систему выиграша на сб, чтобы эту систему потом применить на форексе. это только потеря времени. правильный путь - поиск закономерностей на форекс.
Правильно, случайность в разные моменты времени может обладать различными характеристиками, с ними и надо работать, т.е. с текущими. Какой смысл брать какой-то другой случайный процесс, аналогичнй которому на форе может не повториться или повториться не скоро
случайность в разные моменты времени может обладать различными характеристиками
Вот именно. Всё случайно, а вот как понять в каком месте этой случайности мы находимся и какие нужны случайные вводные данные для определения дальнейшего исхода случайности неизвестно.
Трандец...
Я просто улетаю
Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?..
с неадекватами не общаюсь :)