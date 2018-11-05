и снова случайное блуждание... - страница 2

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Maxim Dmitrievsky:


я выше еще добавил бредятинки ) случайность это всегда то, чего мы пока не понимаем.. на самом деле случайности не бывает ни в каком виде, и генератор случайных чисел генерирует их не случайно, а закономерно, но мы не понимаем как

Есть определенный горизонт событий, в рамках которого происходит случайность, например для форекса это дефолт США, после которого рынки могут встать надолго, для гсч это мб какие-то программные или технические ограничения среды

Вы всё правильно написали.

К примеру, заставим генератор сулчайных чисел сгенерить хотя бы 10-ку миллионов случайных чисел, затем посчитаем количество совпадений одинаковых чисел, затем повторим эту процедуру еще один раз. Окажется, что результаты подсчета окажутся практически идентичными.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Как меня учили в институте, любая информация - случайный процесс (оч упрощенно). Если бы она  была уже известна (т.е. не являлась бы случайной для получателя), то не имеет никакого смысла ее передавать. Кстати, уже и не являлась бы информацией.))


Ну вот есть материя, пространство, и упорядоченность событий преобразования материи в пространстве, т.е. время. Где здесь информация как категория? Если есть какой-то прибор, который фиксирует наблюдения за изменением материи то для него это информация в том или ином виде, но по сути это ничто.. это просто влияние одной материи на другую (на прибор)

В материальном мире возможны циклические явления (не важно по какой причине, мы их просто наблюдаем), с разными временными размерностями, одна происходит за миллиард лет другая за наносекунду. Когда эти цикличности накладываются и воздействуют на фиксатор (прибор), он может принять их за случайность т.к. они перемешаны и не очевидны для его понимания. Но цикличности то есть, а это все что нужно для попыток предсказывания )

На гсч иногда можно увидеть цикличности, а это значит, что эта "информация" откуда-то взялась, потому что не может такого быть что информация есть, а материального носителя (воздействующего источника) нет.

 
Maxim Dmitrievsky:

А у вас есть какие-то причины почему график сл. блуждания не будет похож на графики котировок? здесь всего 2 направления вверх и вниз. С точки зрения неподготовленного обывателя для него все случайное блуждание, за что бы он не взялся )


если бы были закономерности то они были бы явно не похожи друг на друга и причин нашлось бы вагон и тележка и их с легкостью можно было отличить.
а так нету никаких причин...они не отличимы друг от друга...потому что один и тот же механизм сб ....вверх вниз со 100% непредсказуемостью.....


с точки зрения такого обывателя как я если я не могу ни какими методами предсказать выпадет орел или решко для меня это случайный процесс....для вас закономерный?...ну отлично желаю удачи в прогнозировании......

и рулетка видимо крутится по какой то суперхитрой системе, только почему то ее еще никто не переиграл, даже при честном раскладе без криминала... вы будете первым!

[Удален]  
nowi:

если бы были закономерностей то они были бы явно не похожи друг на друга и причин нашлось бы вагон и тележка и их с легкостью можно было отличить.


поверхностные суждения приводят к поверхностным результатам :) почему вы все еще здесь, если все так плохо? я бы уже ушел давно )) Вообще, не увлекаюсь азартными играм.. может быть и рулетку удалось бы переиграть, но я даже правил не знаю.. знаю что там зеро вроде как портит вероятности.. покеристы, точно знаю, неплохо имеют.. но их мало и они профи

Садимся за рулетку и начинаем отмечать каждое попадание шарика на красное или черное, смотрим на график, если начался тренд значит шарик со смещенным центром тяжести или черные сектора в рулетке рассохлись и стали шире чем красные, ставим по тренду на откатах )

 
а что есть не сб? приведите пример графика не сб. какие могут быть закономерности на графике?
 
danminin:
а что есть не сб? приведите пример графика не сб. какие могут быть закономерности на графике?

"Не сб" - вовсе необязательно отличается от сб наличием видимых закономерностей. Главное отличие графиков (точнее, изображаемых на них значений случайной величины курса) форекс от случайного блуждания - нарушение законов больших чисел, следствием из которых является нормальное распределение различных свойств СВ. Если взять выборочное распределение значений курса через 10 минут от произвольного момента, то по сравнению с распределением Гуасса в центре (в нуле) и на краях плотность вероятности будет выше гауссовской, в промежуточных точках ниже. Ближе к гиперболическому (степенному) типу распределений http://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Когда-то я вырисовывал графики выборочных частот, но сейчас не нашел.

О причинах этого можно лишь догадываться. Первое, что приходит в голову - нарушается условие независимости совокупности событий, которые влияют на курс. А это главное условие применимости центральной предельной теоремы - именно она обычно применяется как аргумент, чаще как гипотеза в пользу нормальности распределений.

Вероятностные распределения - Моделирование сложных сетей - Навчальні матеріали онлайн
Вероятностные распределения - Моделирование сложных сетей - Навчальні матеріали онлайн
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Наиболее частыми (как обычно считается), универсальными законами распределения случайных величин, встречаемыми в различных естественнонаучных исследованиях, является нормальный закон - распределение Гаусса и так называемое логнормальное распределение (рис. 3.4.1): Частая встречаемость нормального закона объясняется тем, что когда распределение...
 
Vladimir:

"Не сб" - вовсе необязательно отличается от сб наличием видимых закономерностей. Главное отличие графиков (точнее, изображаемых на них значений случайной величины курса) форекс от случайного блуждания - нарушение законов больших чисел, следствием из которых является нормальное распределение различных свойств СВ. Если взять выборочное распределение значений курса через 10 минут от произвольного момента, то по сравнению с распределением Гуасса в центре (в нуле) и на краях плотность вероятности будет выше гауссовской, в промежуточных точках ниже. Ближе к гиперболическому (степенному) типу распределений http://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Когда-то я вырисовывал графики выборочных частот, но сейчас не нашел.

О причинах этого можно лишь догадываться. Первое, что приходит в голову - нарушается условие независимости совокупности событий, которые влияют на курс. А это главное условие применимости центральной предельной теоремы - именно она обычно применяется как аргумент, чаще как гипотеза в пользу нормальности распределений.

колокол распределений на форе.
он сильно вытянут вверх.

значит больше всего маленьких движений по 1 пункту.
в процентном соотношении (пропорционально) маленьких движений, по отношению к большим движениям, парадоксально много.

теперь вопрос: Что это нам дает?

... есть еще какое-то правило трех сигм. но я в этом не разбираюсь.


админы, посмотрите. проблемы с вставкой картинок на форум, с гугл хрома.
 
danminin:
колокол распределений на форе.
он сильно вытянут вверх.

значит больше всего маленьких движений по 1 пункту.
в процентном соотношении (пропорционально) маленьких движений, по отношению к большим движениям, парадоксально много.

теперь вопрос: Что это нам дает?

... есть еще какое-то правило трех сигм. но я в этом не разбираюсь.


админы, посмотрите. проблемы с вставкой картинок на форум, с гугл хрома.

Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.

Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.

 
Vladimir:

Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков

нет. это сколько пунктов график проходит за 15 минут.
[Удален]  
Vladimir:

Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.

Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.


"Написать формулы несложно"  --  раз уж это несложно, напишите, будьте любезны. Очень интересно увидеть эти несложные формулы.  (пока даже не ставим вопрос о близости их к реалиям)


Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.

Какая теория указывает на это и обосновывает это?  Или же, мягко говоря, это только ваши домыслы?

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