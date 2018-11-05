и снова случайное блуждание... - страница 54
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Какой график с каким облаком? И причем тут мой и ваш? Вы выполнили бесконечное количество бросков?
Да... Вы выполняли свои, я - свои.
И графики наших исходов пойдут КАЖДЫЙ ПО СВОЕЙ ТРАЕКТОРИИ.
Стало быть, Ваше утверждение,что "Траектория вообще всего одна" - не соответствует действительности
Ваши слова недвусмысленно означают, что (!) вероятность выпадения решки на 101-м броске БОЛЬШЕ, чем 50%, если в предыдущей сотне бросков орлов было 60, а решек 40 (например).
А ведь это расходится с общепринятой точкой зрения, что НА ЛЮБОМ БРОСКЕ СЕРИИ (!) выпадение орла и решки РАВНОВЕРОЯТНО, так как результаты предыдущих бросков не влияют ни на один последующий
В каком конкретно месте вы увидели эту двусмысленность?
Да... Вы выполняли свои, я - свои.
И графики наших исходов пойдут КАЖДЫЙ ПО СВОЕЙ ТРАЕКТОРИИ.
Стало быть, Ваше утверждение,что "Траектория вообще всего одна" - не соответствует действительности
В конце концов при бесконечном количестве бросков ваша уйдет в ноль и моя уйдет в ноль.
У одной монетки одна траектория. Две монетки - две траектории - у каждой своя. Было бы глупо думать, что кто-то может утверждать иное. В любом случае при бесконечном количестве бросков траектория от каждой монетки уйдет в ноль.
Вот список работ (5087 штук), в которых пытаются добиться, чтобы остаток от модели (ошибка подгонки модели) представлял случайное блуждание.
5087 documents matched the search for GARCH, GJR-GARCH, EGARCH, in titles and keywords.
В каком конкретно месте вы увидели эту двусмысленность?
Я говорил "НЕдвусмысленно"
В конце концов при бесконечном количестве бросков ваша уйдет в ноль и моя уйдет в ноль.
У одной монетки одна траектория. Две монетки - две траектории - у каждой своя. Было бы глупо думать, что кто-то может утверждать иное. В любом случае при бесконечном количестве бросков траектория от каждой монетки уйдет в ноль.
Не обязательно, ибо я имею точно такое же право попасть на траекторию "2 вниз, 1 вверх..." или ей подобную, как и Вы на болтающуюся вокруг нуля. Они - равновероятны
Не обязательно, ибо я имею точно такое же право попасть на траекторию "2 вниз, 1 вверх..." или ей подобную, как и Вы на болтающуюся вокруг нуля. Они - равновероятны
Равновероятны они для одной монетки на бесконечности меньшего порядка, чем бесконечность общего количества бросков.
Монетка никак не может выдать бесконечную траекторию +1 и -2.
Вы дремучий невежда к тому же не желающий ничего понимать.
Вот список работ (5087 штук), в которых пытаются добиться, чтобы остаток от модели (ошибка подгонки модели) представлял случайное блуждание.
5087 documents matched the search for GARCH, GJR-GARCH, EGARCH, in titles and keywords.
Равновероятны они для одной монетки на бесконечности меньшего порядка, чем бесконечность общего количества бросков.
Монетка никак не может выдать бесконечную траекторию +1 и -2.
Вы дремучий невежда к тому же не желающий ничего понимать.
"... Монетка никак не может выдать бесконечную траекторию +1 и -2..."
Этим Вы категорически утверждаете, что вероятность возникновения последовательности "+1, -2" и ей подобных РАВНА НУЛЮ, а других последовательностей - нет.
Как "дремучий невежда", я делаю вывод о том, что Ваша монетка умеет контролировать ход процесса, хранит в памяти историю бросков... и выпадает СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫМ ОБРАЗОМ (а не 50 на 50) всякий раз, когда серия начинает складываться не удовлетворяющим Вас образом.
(за такую монетку от клиентов казино можно и в глаз получить )