и снова случайное блуждание... - страница 54

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Dmitry Fedoseev:

Какой график с каким облаком? И причем тут мой и ваш? Вы выполнили бесконечное количество бросков?


Да... Вы выполняли свои, я - свои.

И графики наших исходов пойдут КАЖДЫЙ ПО СВОЕЙ ТРАЕКТОРИИ.

Стало быть, Ваше утверждение,что "Траектория вообще всего одна" - не соответствует действительности

 
prikolnyjkent:


Ваши слова недвусмысленно означают, что (!) вероятность выпадения решки на 101-м броске БОЛЬШЕ, чем 50%, если в предыдущей сотне бросков орлов было 60, а решек 40 (например).

А ведь это расходится с общепринятой точкой зрения, что НА ЛЮБОМ БРОСКЕ СЕРИИ (!) выпадение орла и решки РАВНОВЕРОЯТНО, так как результаты предыдущих бросков не влияют ни на один последующий 


В каком конкретно месте вы увидели эту двусмысленность?
 
prikolnyjkent:


Да... Вы выполняли свои, я - свои.

И графики наших исходов пойдут КАЖДЫЙ ПО СВОЕЙ ТРАЕКТОРИИ.

Стало быть, Ваше утверждение,что "Траектория вообще всего одна" - не соответствует действительности


В конце концов при бесконечном количестве бросков ваша уйдет в ноль и моя уйдет в ноль.

У одной монетки одна траектория. Две монетки - две траектории - у каждой своя. Было бы глупо думать, что кто-то может утверждать иное. В любом случае  при бесконечном количестве бросков траектория от каждой монетки уйдет в ноль.

 

Вот список работ (5087 штук),  в которых пытаются добиться, чтобы остаток от модели (ошибка подгонки модели) представлял случайное блуждание.


5087 documents matched the search for GARCH, GJR-GARCH, EGARCH, in titles and keywords. 

 
Dmitry Fedoseev:

В каком конкретно месте вы увидели эту двусмысленность?

Я говорил "НЕдвусмысленно" 
 
Dmitry Fedoseev:


В конце концов при бесконечном количестве бросков ваша уйдет в ноль и моя уйдет в ноль.

У одной монетки одна траектория. Две монетки - две траектории - у каждой своя. Было бы глупо думать, что кто-то может утверждать иное. В любом случае  при бесконечном количестве бросков траектория от каждой монетки уйдет в ноль.


Не обязательно, ибо я имею точно такое же право попасть на траекторию "2 вниз, 1 вверх..." или ей подобную, как и Вы на болтающуюся вокруг нуля. Они - равновероятны
 
prikolnyjkent:

Не обязательно, ибо я имею точно такое же право попасть на траекторию "2 вниз, 1 вверх..." или ей подобную, как и Вы на болтающуюся вокруг нуля. Они - равновероятны


Равновероятны они для одной монетки на бесконечности меньшего порядка, чем бесконечность общего количества бросков.

Монетка никак не может выдать бесконечную траекторию +1 и -2.

Вы дремучий невежда к тому же не желающий ничего понимать. 

 
с ним бесполезно говорить...только злить начинает от его тупизма беспросветного и самомнения...
 
СанСаныч Фоменко:

Вот список работ (5087 штук),  в которых пытаются добиться, чтобы остаток от модели (ошибка подгонки модели) представлял случайное блуждание.


5087 documents matched the search for GARCH, GJR-GARCH, EGARCH, in titles and keywords. 

Эх СанСаныч, тут люди ни в зуб ногой, что такое сигма и дисперсия, а вы им про анализ гетероскедастичности!  Ну разве так можно!
 
Dmitry Fedoseev:


Равновероятны они для одной монетки на бесконечности меньшего порядка, чем бесконечность общего количества бросков.

Монетка никак не может выдать бесконечную траекторию +1 и -2.

Вы дремучий невежда к тому же не желающий ничего понимать. 


"... Монетка никак не может выдать бесконечную траекторию +1 и -2..."

Этим Вы категорически утверждаете, что вероятность возникновения последовательности "+1, -2" и ей подобных РАВНА НУЛЮ, а других последовательностей - нет.

Как "дремучий невежда", я делаю вывод о том, что Ваша монетка умеет контролировать ход процесса, хранит в памяти историю бросков... и выпадает СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫМ ОБРАЗОМ (а не 50 на 50) всякий раз, когда серия начинает складываться не удовлетворяющим Вас образом.

(за такую монетку от клиентов казино можно и в глаз получить  )


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