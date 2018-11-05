и снова случайное блуждание... - страница 58
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Вспомнилось...)
задача по теме случайных блужданий:
есть 100, сгенерированных в экселе, графиков. каждый из них имеет процент прибыльных сделок = 60%.
что лучше, взять топ10 и состваить из них портфель?
или просто взять наилучший из этих 100 графиков.
в каком случае мы получим более красивый график?
подумайте. а я потом проведу эксперимент.
лучший график.
портфель из лучших 10-ти.
портфель из всех 100 графиков.
еще лучше.
лучший график.
портфель из лучших 10-ти.
портфель из всех 100 графиков.
еще лучше.
Мы видим, что график ниже, а стабильность выше.
Выбирайте что важнее.
Больше дести лет на таких форумах бываю.
Одно и тоже. Как появиться новый умный игрок на форуме он первым делом будет обсуждать орлянку. До хрипоты нет до бани доказывать что только он прав, а остальные еще ничего без него на эту тему не знают.
Помните! Если спорит за орлянку это новичек. Соглашайтесь, улыбнитесь, не пожалеете, обычно они по неопытность путаю рамсы.
утряслось?? это тебе так кажется в силу своего тупоумия бескрайнего и размазанного по всему форуму...
хотел еще примеры добавить, чтобы совсем уж розжевать этот феномен простой и бестого..но передумал... ведь начнется просто очередной виток тупости на 3 страницы который будет только раздражать..
А не было ли у тебя там в твоих примерах хоть одного, в котором на исход нового броска монетки влияли бы результаты предыдущих бросков?.. Иначе, без такого влияния, траектория никакой ноль искать не пойдёт ...
Ах да,.. при наличии такого влияния исход будущего броска перестаёт считаться случайным ... Вот незадача-то... а топик-то - о случайном блуждании
nowi, пока ты не объяснишь, на каком основании ты будешь объявлять некоторую точку последовательности НУЛЕВОЙ, а все остальные - зависимыми от неё, ни один здравомыслящий человек не станет воспринимать серьёзно рассказы "о стремлении траектории к нулю". Ибо все прекрасно понимают, что без связи очередного броска с предыдущими, КАЖДЫЙ НОВЫЙ БРОСОК БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ И НОВОЙ НУЛЕВОЙ ТОЧКОЙ...
К какой же тогда из всех их должна будет стремиться траектория?..
nowi, пока ты не объяснишь, на каком основании ты будешь объявлять некоторую точку последовательности НУЛЕВОЙ, а все остальные - зависимыми от неё, ни один здравомыслящий человек не станет воспринимать серьёзно рассказы "о стремлении траектории к нулю". Ибо все прекрасно понимают, что без связи очередного броска с предыдущими, КАЖДЫЙ НОВЫЙ БРОСОК БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ И НОВОЙ НУЛЕВОЙ ТОЧКОЙ...
К какой же тогда из всех их должна будет стремиться траектория?..
Точка перед первым броском. Откуда начал туда и произойдет возврат. Если кто-то второй начал спустя 100 бросков, так и завершение должно быть на 100 бросков позже, даже если впереди бесконечность.
nowi, пока ты не объяснишь, на каком основании ты будешь объявлять некоторую точку последовательности НУЛЕВОЙ, а все остальные - зависимыми от неё, ни один здравомыслящий человек не станет воспринимать серьёзно рассказы "о стремлении траектории к нулю". Ибо все прекрасно понимают, что без связи очередного броска с предыдущими, КАЖДЫЙ НОВЫЙ БРОСОК БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ И НОВОЙ НУЛЕВОЙ ТОЧКОЙ...
К какой же тогда из всех их должна будет стремиться траектория?..
Мне кажется они скоро сдадутся, они уже выдохлись им нечем крыть, ещё пару нокдаунов и они выбросят полотенце.) А вас можно будет поздравить с заслуженной победой.)
Странно как-то. Все аргументы были приведены. Пассажир вроде как осознал. Проходит три часа и он как будто все забыл. Впечатление невменяемости.
И уже покрыто давно, сейчас идет процесс благотворительного просветления сознания.