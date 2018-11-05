и снова случайное блуждание... - страница 59
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Странно как-то. Все аргументы были приведены. Пассажир вроде как осознал. Проходит три часа и он как будто все забыл. Впечатление невменяемости.
И уже покрыто давно, сейчас идет процесс благотворительного просветления сознания.
Идёт игра на зрителей.)
nowi, пока ты не объяснишь, на каком основании ты будешь объявлять некоторую точку последовательности НУЛЕВОЙ, а все остальные - зависимыми от неё, ни один здравомыслящий человек не станет воспринимать серьёзно рассказы "о стремлении траектории к нулю". Ибо все прекрасно понимают, что без связи очередного броска с предыдущими, КАЖДЫЙ НОВЫЙ БРОСОК БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ И НОВОЙ НУЛЕВОЙ ТОЧКОЙ...
К какой же тогда из всех их должна будет стремиться траектория?..
некому объяснять...ты туп как бревно...объяснений было предостаточно...но до тебя не доходит..так что отвали просто...
Вспомнилось...)
Спасибо!
Хоть что то не в стиле этой ветки, но конкретно по теме)А то 59 страниц - переливание из пустого в порожнее. Лично я устал читать эту ветку, так и не поняв - что всё таки имеет ввиду автор ветки?
Точка перед первым броском. Откуда начал туда и произойдет возврат. Если кто-то второй начал спустя 100 бросков, так и завершение должно быть на 100 бросков позже, даже если впереди бесконечность.
nowi - тот просто пытается отвертеться молчанием.
А Вы - упорно пытаетесь залезть в неловкую ситуацию, когда надо отвечать за то, что говоришь.
А говорите Вы, если перевести с Вашей виртуальной модели на общечеловеческий язык реальной жизни, дословно следующее...
... На простом человеческом языке, Вы утверждаете, что если Вы, с утра понедельника, начнёте бросать монетку и записывать статистику исходов с целью продемонстрировать тупому Кенту, как траектория движения графика будет послушно стремиться к нулю, назначенному Вами "... перед первым броском...", и, допустим, в 17:00 закончите эту работу с отклонением минус 1000 пунктов, то утром вторника, перед первым броском дня, монетка учтёт запись, сделанную вчера Вами в блокноте... и, все последующие броски, будет выпадать не случайным образом (50 на 50), а с корректировкой вероятности в сторону компенсации возникшего перекоса.
К сожалению, в суровой реальности жизни, придя утром вторника на место научного бросания, Вы с удивлением обнаружите, что, на первом же броске, монетке будет нас...ать на Вас,.. на сохранённую Вами вечером понедельника статистику,.. на все вчерашние броски... и на понедельник вместе взятый... и С ПЕРВОГО ЖЕ БРОСКА (!!!) она выпадет совершенно СЛУЧАЙНЫМ образом... абсолютно без учёта Вашего возмущения: "А как же вчерашнее отклонеееение?!.", начав новую(!) независимую от вчерашней(!) серию со своим собственным нулём.
СДЕЛАННАЯ ВАМИ ВЕЧЕРОМ ПОНЕДЕЛЬНИКА В БЛОКНОТЕ ЗАПИСЬ "-1000 пунктов" АБСОЛЮТНО НЕ В СОСТОЯНИИ ОКАЗАТЬ НА МОНЕТКУ НИ МАЛЕЙШЕГО ВЛИЯНИЯ (!!!)
КРОМЕ ЭТОЙ ЗАПИСИ, ОТ ВЧЕРАШНЕЙ СЕРИИ БРОСКОВ В ПРИРОДЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ-ЧЕ-ГО.
И с первого же броска утром вторника и до последнего броска в бесконечности, монетка ДАЖЕ НЕ ШЕЛОХНЁТСЯ, чтобы постараться выправить Вам Ваш надуманный, исключительно виртуальный перекос в результатах
ИСХОД КАЖДОГО БРОСКА ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕХ ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ, КОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА МОНЕТУ, и больше ни от чего...
Запись в блокноте результата предыдущих бросков ТАКОЙ СИЛОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
nowi - тот просто пытается отвертеться молчанием.
А Вы - упорно пытаетесь залезть в неловкую ситуацию, когда надо отвечать за то, что говоришь.
А говорите Вы, если перевести с Вашей виртуальной модели на общечеловеческий язык реальной жизни, дословно следующее...
... На простом человеческом языке, Вы утверждаете, что если Вы, с утра понедельника, начнёте бросать монетку и записывать статистику исходов с целью продемонстрировать тупому Кенту, как траектория движения графика будет послушно стремиться к нулю, назначенному Вами "... перед первым броском...", и, допустим, в 17:00 закончите эту работу с отклонением минус 1000 пунктов, то утром вторника, перед первым броском дня, монетка учтёт запись, сделанную вчера Вами в блокноте... и, все последующие броски, будет выпадать не случайным образом (50 на 50), а с корректировкой вероятности в сторону компенсации возникшего перекоса.
К сожалению, в суровой реальности жизни, придя утром вторника на место научного бросания, Вы с удивлением обнаружите, что, на первом же броске, монетке будет нас...ать на Вас,.. на сохранённую Вами вечером понедельника статистику,.. на все вчерашние броски... и на понедельник вместе взятый... и С ПЕРВОГО ЖЕ БРОСКА (!!!) она выпадет совершенно СЛУЧАЙНЫМ образом... абсолютно без учёта Вашего возмущения: "А как же вчерашнее отклонеееение?!.", начав новую(!) независимую от вчерашней(!) серию со своим собственным нулём.
СДЕЛАННАЯ ВАМИ ВЕЧЕРОМ ПОНЕДЕЛЬНИКА В БЛОКНОТЕ ЗАПИСЬ "-1000 пунктов" АБСОЛЮТНО НЕ В СОСТОЯНИИ ОКАЗАТЬ НА МОНЕТКУ НИ МАЛЕЙШЕГО ВЛИЯНИЯ (!!!)
КРОМЕ ЭТОЙ ЗАПИСИ, ОТ ВЧЕРАШНЕЙ СЕРИИ БРОСКОВ В ПРИРОДЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ-ЧЕ-ГО.
И с первого же броска утром вторника и до последнего броска в бесконечности, монетка ДАЖЕ НЕ ШЕЛОХНЁТСЯ, чтобы постараться выправить Вам Ваш надуманный, исключительно виртуальный перекос в результатах
ИСХОД КАЖДОГО БРОСКА ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕХ ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ, КОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА МОНЕТУ, и больше ни от чего...
Запись в блокноте результата предыдущих бросков ТАКОЙ СИЛОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
Ой и трепло же вы. Это у вас в постах монетка падает 2+ 1-))))Он же утверждал совершенно иное, равновероятность серий и независимость монетки он подчёркивал не раз. Вот только после каждой вашей нулевой точки, если учесть что таких нулевых точек будет бесконечное число на бесконечности у вас не будет 2+ 1- . Это уже не монетка. Нулевые точки естественно будут как точно было замечено-размазаны на бесконечности. Но сумма траекторий после этих нулевых точек стремится к нулю. Взяли и перевернули специально слова оппонента.
Ой и трепло же вы. Это у вас в постах монетка падает 2+ 1-))))Он же утверждал совершенно иное, равновероятность серий и независимость монетки он подчёркивал не раз. Вот только после каждой вашей нулевой точки, если учесть что таких нулевых точек будет бесконечное число на бесконечности у вас не будет 2+ 1- . Это уже не монетка. Нулевые точки естественно будут как точно было замечено-размазаны на бесконечности. Но сумма траекторий после этих нулевых точек стремится к нулю. Взяли и перевернули специально слова оппонента.
Ничего я не переворачивал, Жорж
Если Вы подтверждаете, что ВСЕ СЕРИИ РАВНОВЕРОЯТНЫ, то серия "+1-2 в цикле" имеет такую же вероятность существования, как и любая другая серия (и прекрасно стыкуется с монеткой).
Но, оппонент никак не мог с этим согласиться, потому-что тогда становилось не верным его утверждение, что любая серия в бесконечности обязательно вернётся к нулю,.. ибо серия "+1-2" и бесконечное множество ей подобных (тех, которые даже при отсутствии цикла будут медленно либо сползать вниз, либо уходить вверх по графику) - никогда "к нулю" не вернутся.
А "РАЗМАЗАННАЯ нулевая точка" - это вообще образец стремления вывернуться любой ценой, лишь бы не признавать своей ошибки.
"...СУММА траекторий после этих нулевых точек..."
Какая СУММА... и каких траекторий, если речь идёт ОБ ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ конкретной траектории, по которой строится график ОДНОЙ серии бросков?
То, что я, через некоторое время после начала этой серии оппонентами, приду, и начну свой собственный отсчёт (свою нулевую точку) НА ТОМ ЖЕ САМОМ ГРАФИКЕ - не приведёт к удвоению на нём числа отображаемых траекторий. И даже если все согласятся, что КАЖДАЯ точка траектории может быть кем угодно названа нулевой - траектория как была, так и останется на графике ОДНА...
Какая тут может быть СУММА ?..
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Хорошо,.. допустим, я перевернул какие-то слова оппонента.
Но, причина спора-то не в моём неверном понимании его слов... Спор-то начался с того, что оппонент не признаёт права на существование траекторий, способных НИКОГДА НЕ ВЕРНУТЬСЯ К ЛИНИИ, которую оппонент, видите ли, соизволил назначить "нулевой" своим высочайшим повелением.
График, КАЖДАЯ ТОЧКА которого отображает исход СЛУЧАЙНОГО события МОЖЕТ ИМЕТЬ ЛЮБУЮ ТРАЕКТОРИЮ (!!!)
И с этим нужно либо соглашаться, либо начинать выдумывать "размазанные точки"... Вот так, уважаемый
...
График, КАЖДАЯ ТОЧКА которого отображает исход СЛУЧАЙНОГО события МОЖЕТ ИМЕТЬ ЛЮБУЮ ТРАЕКТОРИЮ (!!!)
...
По сабжу.
вот файл....это генератор случайных графиков....причем они совершенно неотличимы от настоящих...кто найдет хоть одно отличие может кинуть в меня камень)
хотелось бы услышать мнение народа по этому поводу....
попробую еще раз объяснить, наверное последний ибо надоело очень...
к примеру возьмем твой любимый мартингейл. у нас есть серия из 20 бросков монеты.
в каждом конкретном броске монеты вероятность выпадания орла 50% т.е равновероятно с решкой...
значит ли это что выпадание серии из 20 орлов подряд так же вероятно(50%) как и отдельный бросок монеты? НЕТ. вероятность этого крайне мала.. и чем больше серия тем меньше вероятность этого события...
какая серия из 20 бросков наиболее вероятна? - та, в которой выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми, и в большинстве случаев будут именно такие серии т.е 11:9 или 7:13 или 12: 8 и тд. они будут в середине купола распределения и иметь наиболее высокую плотность вероятности... и лишь изредка могут быть серии которые сильно отличаются от равномерного распределения, они будут по краям плотности и иметь самую меньшую частоту выпадания...
так вот ответь сам на свой вопрос: может ли быть серия +1 -2 где орлов вдвое меньше решек да еще в бесконечно большом цикле быть равновероятной любым другим сериям где количество орлов и решек более менее уравновешенно?
Не любую, а с некоторыми закономерностями изучаемыми (и объясняемыми) теорией вероятности.
Дмитрий, доброго дня, объясните пожалуйста подробнее.