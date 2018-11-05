и снова случайное блуждание... - страница 59

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Dmitry Fedoseev:

Странно как-то. Все аргументы были приведены. Пассажир вроде как осознал. Проходит три часа и он как будто все забыл. Впечатление невменяемости.

И уже покрыто давно, сейчас идет процесс благотворительного просветления сознания.


Идёт игра на зрителей.)
 
prikolnyjkent:

nowi, пока ты не объяснишь, на каком основании ты будешь объявлять некоторую точку последовательности НУЛЕВОЙ, а все остальные - зависимыми от неё, ни один здравомыслящий человек не станет воспринимать серьёзно рассказы "о стремлении траектории к нулю". Ибо все прекрасно понимают, что без связи очередного броска с предыдущими, КАЖДЫЙ НОВЫЙ БРОСОК БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ И НОВОЙ НУЛЕВОЙ ТОЧКОЙ...

К какой же тогда из всех их должна будет стремиться траектория?..


некому объяснять...ты туп как бревно...объяснений было предостаточно...но до тебя не доходит..так что отвали просто...

 
Mikhail Dovbakh:

Вспомнилось...)


Спасибо!

Хоть что то не в стиле этой ветки, но конкретно по теме)

А то 59 страниц - переливание из пустого в порожнее. Лично я устал читать эту ветку, так и не поняв - что всё таки имеет ввиду автор ветки?
 
Dmitry Fedoseev:


Точка перед первым броском. Откуда начал туда и произойдет возврат. Если кто-то второй начал спустя 100 бросков, так и завершение должно быть на 100 бросков позже, даже если впереди бесконечность.


nowi - тот просто пытается отвертеться молчанием.

А Вы - упорно пытаетесь залезть в неловкую ситуацию, когда надо отвечать за то, что говоришь.

А говорите Вы, если перевести с Вашей виртуальной модели на общечеловеческий язык реальной жизни, дословно следующее...


... На простом человеческом языке, Вы утверждаете, что если Вы, с утра понедельника, начнёте бросать монетку и записывать статистику исходов с целью продемонстрировать тупому Кенту, как траектория движения графика будет послушно стремиться к нулю, назначенному Вами "... перед первым броском...", и, допустим, в 17:00 закончите эту работу с отклонением минус 1000 пунктов, то утром вторника, перед первым броском дня, монетка учтёт запись, сделанную вчера Вами в блокноте... и, все последующие броски, будет выпадать не случайным образом (50 на 50), а с корректировкой вероятности в сторону компенсации возникшего перекоса.


К сожалению, в суровой реальности жизни, придя утром вторника на место научного бросания, Вы с удивлением обнаружите, что, на первом же броске, монетке будет нас...ать на Вас,.. на сохранённую Вами вечером понедельника статистику,.. на все вчерашние броски... и на понедельник вместе взятый... и С ПЕРВОГО ЖЕ БРОСКА (!!!) она выпадет совершенно СЛУЧАЙНЫМ образом... абсолютно без учёта Вашего возмущения: "А как же вчерашнее отклонеееение?!.", начав новую(!) независимую от вчерашней(!) серию со своим собственным нулём.

СДЕЛАННАЯ ВАМИ ВЕЧЕРОМ ПОНЕДЕЛЬНИКА В БЛОКНОТЕ ЗАПИСЬ "-1000 пунктов" АБСОЛЮТНО НЕ В СОСТОЯНИИ ОКАЗАТЬ НА МОНЕТКУ НИ МАЛЕЙШЕГО ВЛИЯНИЯ (!!!)

КРОМЕ ЭТОЙ ЗАПИСИ, ОТ ВЧЕРАШНЕЙ СЕРИИ БРОСКОВ В ПРИРОДЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ-ЧЕ-ГО. 

И с первого же броска утром вторника и до последнего броска в бесконечности, монетка ДАЖЕ НЕ ШЕЛОХНЁТСЯ, чтобы постараться выправить Вам Ваш надуманный, исключительно виртуальный перекос в результатах 

ИСХОД КАЖДОГО БРОСКА ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕХ ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ, КОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА МОНЕТУ, и больше ни от чего...

Запись в блокноте результата предыдущих бросков ТАКОЙ СИЛОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

[Удален]  
prikolnyjkent:


nowi - тот просто пытается отвертеться молчанием.

А Вы - упорно пытаетесь залезть в неловкую ситуацию, когда надо отвечать за то, что говоришь.

А говорите Вы, если перевести с Вашей виртуальной модели на общечеловеческий язык реальной жизни, дословно следующее...


... На простом человеческом языке, Вы утверждаете, что если Вы, с утра понедельника, начнёте бросать монетку и записывать статистику исходов с целью продемонстрировать тупому Кенту, как траектория движения графика будет послушно стремиться к нулю, назначенному Вами "... перед первым броском...", и, допустим, в 17:00 закончите эту работу с отклонением минус 1000 пунктов, то утром вторника, перед первым броском дня, монетка учтёт запись, сделанную вчера Вами в блокноте... и, все последующие броски, будет выпадать не случайным образом (50 на 50), а с корректировкой вероятности в сторону компенсации возникшего перекоса.


К сожалению, в суровой реальности жизни, придя утром вторника на место научного бросания, Вы с удивлением обнаружите, что, на первом же броске, монетке будет нас...ать на Вас,.. на сохранённую Вами вечером понедельника статистику,.. на все вчерашние броски... и на понедельник вместе взятый... и С ПЕРВОГО ЖЕ БРОСКА (!!!) она выпадет совершенно СЛУЧАЙНЫМ образом... абсолютно без учёта Вашего возмущения: "А как же вчерашнее отклонеееение?!.", начав новую(!) независимую от вчерашней(!) серию со своим собственным нулём.

СДЕЛАННАЯ ВАМИ ВЕЧЕРОМ ПОНЕДЕЛЬНИКА В БЛОКНОТЕ ЗАПИСЬ "-1000 пунктов" АБСОЛЮТНО НЕ В СОСТОЯНИИ ОКАЗАТЬ НА МОНЕТКУ НИ МАЛЕЙШЕГО ВЛИЯНИЯ (!!!)

КРОМЕ ЭТОЙ ЗАПИСИ, ОТ ВЧЕРАШНЕЙ СЕРИИ БРОСКОВ В ПРИРОДЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ-ЧЕ-ГО. 

И с первого же броска утром вторника и до последнего броска в бесконечности, монетка ДАЖЕ НЕ ШЕЛОХНЁТСЯ, чтобы постараться выправить Вам Ваш надуманный, исключительно виртуальный перекос в результатах 

ИСХОД КАЖДОГО БРОСКА ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕХ ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ, КОТОРЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА МОНЕТУ, и больше ни от чего...

Запись в блокноте результата предыдущих бросков ТАКОЙ СИЛОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ


Ой и трепло же вы. Это у вас в постах монетка падает 2+ 1-))))Он же утверждал совершенно иное, равновероятность серий и независимость монетки он подчёркивал не раз. Вот только после каждой вашей нулевой точки, если учесть что таких нулевых точек будет бесконечное число на бесконечности у вас не будет 2+ 1- . Это уже не монетка. Нулевые точки естественно будут как точно было замечено-размазаны на бесконечности. Но сумма траекторий после этих нулевых точек стремится к нулю. Взяли и перевернули специально слова оппонента. 
 
Gorg1983:

Ой и трепло же вы. Это у вас в постах монетка падает 2+ 1-))))Он же утверждал совершенно иное, равновероятность серий и независимость монетки он подчёркивал не раз. Вот только после каждой вашей нулевой точки, если учесть что таких нулевых точек будет бесконечное число на бесконечности у вас не будет 2+ 1- . Это уже не монетка. Нулевые точки естественно будут как точно было замечено-размазаны на бесконечности. Но сумма траекторий после этих нулевых точек стремится к нулю. Взяли и перевернули специально слова оппонента. 


Ничего я не переворачивал, Жорж

Если Вы подтверждаете, что ВСЕ СЕРИИ РАВНОВЕРОЯТНЫ, то серия "+1-2 в цикле" имеет такую же вероятность существования, как и любая другая серия (и прекрасно стыкуется с монеткой).

Но, оппонент никак не мог с этим согласиться, потому-что тогда становилось не верным его утверждение, что любая серия в бесконечности обязательно вернётся к нулю,.. ибо серия "+1-2" и бесконечное множество ей подобных (тех, которые даже при отсутствии цикла будут медленно либо сползать вниз, либо уходить вверх по графику) - никогда "к нулю" не вернутся.

А "РАЗМАЗАННАЯ нулевая точка" - это вообще образец стремления вывернуться любой ценой, лишь бы не признавать своей ошибки.

"...СУММА траекторий после этих нулевых точек..."
Какая СУММА... и каких траекторий, если речь идёт ОБ ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ конкретной траектории, по которой строится график ОДНОЙ серии бросков? 

То, что я, через некоторое время после начала этой серии оппонентами, приду, и начну свой собственный отсчёт (свою нулевую точку) НА ТОМ ЖЕ САМОМ ГРАФИКЕ - не приведёт к удвоению на нём числа отображаемых траекторий. И даже если все согласятся, что КАЖДАЯ точка траектории может быть кем угодно названа нулевой - траектория как была, так и останется на графике ОДНА...
Какая тут может быть СУММА ?..

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Хорошо,.. допустим, я перевернул какие-то слова оппонента.

Но, причина спора-то не в моём неверном понимании его слов... Спор-то начался с того, что оппонент не признаёт права на существование траекторий, способных НИКОГДА НЕ ВЕРНУТЬСЯ К ЛИНИИ, которую оппонент, видите ли, соизволил назначить "нулевой" своим высочайшим повелением.

График, КАЖДАЯ ТОЧКА которого отображает исход СЛУЧАЙНОГО события МОЖЕТ ИМЕТЬ ЛЮБУЮ ТРАЕКТОРИЮ (!!!)

И с этим нужно либо соглашаться, либо начинать выдумывать "размазанные точки"... Вот так, уважаемый 


 
prikolnyjkent:


...

График, КАЖДАЯ ТОЧКА которого отображает исход СЛУЧАЙНОГО события МОЖЕТ ИМЕТЬ ЛЮБУЮ ТРАЕКТОРИЮ (!!!)

...

Не любую, а с некоторыми закономерностями изучаемыми (и объясняемыми) теорией вероятности.
 
 
Вот это срач... На ум приходит мем от Лаврова.

По сабжу.
nowi:

вот файл....это генератор случайных графиков....причем они совершенно неотличимы от настоящих...кто найдет хоть одно отличие может кинуть в меня камень)

хотелось бы услышать мнение народа по этому поводу....

Хоть одно отличие - гэп. Уже называли?
 
prikolnyjkent:



попробую еще раз объяснить, наверное последний ибо надоело очень...

к примеру возьмем твой любимый мартингейл.   у нас есть серия из 20 бросков монеты.

в каждом конкретном броске монеты вероятность выпадания орла 50% т.е равновероятно с решкой...

значит ли это что выпадание серии из 20 орлов подряд так же вероятно(50%) как и отдельный бросок монеты? НЕТ. вероятность этого крайне мала.. и чем больше серия тем меньше вероятность этого события... 

какая серия из 20 бросков наиболее вероятна?  - та, в которой выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми, и в большинстве случаев будут именно такие серии т.е 11:9 или 7:13 или 12: 8 и тд. они будут в середине купола распределения и иметь наиболее высокую плотность вероятности... и лишь изредка могут быть серии которые сильно отличаются от равномерного распределения, они будут по краям плотности и иметь самую меньшую частоту выпадания...

так вот ответь сам на свой вопрос: может ли быть серия +1 -2 где орлов вдвое меньше решек да еще в бесконечно большом цикле быть равновероятной любым другим сериям где количество орлов и решек более менее уравновешенно?

 
Dmitry Fedoseev:
Не любую, а с некоторыми закономерностями изучаемыми (и объясняемыми) теорией вероятности.
 

Дмитрий, доброго дня, объясните пожалуйста подробнее.
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