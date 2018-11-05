и снова случайное блуждание... - страница 50

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СанСаныч Фоменко:

Олег avtomat:

Yuriy Asaulenko:


Утомили вы меня своей спесью махровых невежд в финансовых рынках.


Садимся на скамейку, соответствующую финансовым рыкам, учимся... может быть что-то усваиваем, работаем в специализированных организациях...

У некоторых после этого может быть даже хамства поубавится, хотя сомнительно

Вам бы в зеркало посмотреть. 
[Удален]  
СанСаныч Фоменко:

Утомили вы меня своей спесью махровых невежд на финансовых рынках.


Садимся на скамейку, соответствующую финансовым рыкам, учимся... может быть что-то усваиваем, работаем в специализированных организациях...

У некоторых после этого может быть даже хамства поубавится, хотя сомнительно


Ту и профессора бывали, и уж явно работали в не менее  специализированных организациях. Вот только не сложилось у многих тут. 

Если бы научные степени и стаж в престижных организация давал гарантии, то наши научные сотрудники на пенсии не скитались бы в поисках подработок, а рвали бы рынки.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Вам бы в зеркало посмотреть. 


При чём дружно всей частной семейкой, и вам и автомату и некоторым не менее авторитетным в науке действующим лицам, тусующимся тут.

Хотя если даже толпой будете в зеркало смотреть- то каждый будет искать брёвна в зенках у соседа и ни в коем случае не у себя.

 
Не хочется даже заглядывать в эту ветку. Какашками здесь пахнет. Все поливают всех. Как бабы на базаре.
 
Gorg1983:


Тут и профессора бывали, и уж явно работали в не менее  специализированных организациях. Вот только не сложилось у многих тут. 

Если бы научные степени и стаж в престижных организация давал гарантии, то наши научные сотрудники на пенсии не скитались бы в поисках подработок, а рвали бы рынки.

Забавно

Gorg1983 | 2017.04.09
Зарегистрировался в MQL5.community

И уже знает кто "тут" бывал, и " Вот только не сложилось у многих тут. " Поразительная осведомленность.

[Удален]  
khorosh:
Не хочется даже заглядывать в эту ветку. Какашками здесь пахнет. Все поливают всех. Как бабы на базаре.

Автомат лауреат, куча патентов 40 лет в КБ, а вы ему-"как бабы". Имейте совесть.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Забавно

И уже знает кто "тут" бывал, и " Вот только не сложилось у многих тут. " Поразительная осведомленность.


Так и думал что дойдёт и до этого, когда наукообразием брать не получается, сначала идёт "пшёл вон", потом "я не снизойду" , потом начинается подсчёт рейтинга и дата регистрации.

Не смешите людей, какое отношение имеет регистрация к осведомлённости.

[Удален]  
мда...  пустота... делать здесь действительно нечего...
 
Gorg1983:


Каждая траектория равновероятна. Потому как даже у одной траектории нет предела на бесконечности, то достигнуты могут быть любые уровни и в минусах и в плюсах.

Стремится к 0 ещё как, потому как число орлов и решек на бесконечности равно.


Конечно - равновероятна... И именно поэтому монетка с полной уверенностью может БЕСКОНЕЧНО делать в цикле и 2 шага вниз, 1 вверх; и 3 шага вниз, 2 вверх; и так далее,.. и так далее,.. и так далее,.. То есть, у неё есть бесконечное число траекторий, по любой из которых она НИКОГДА не достигнет уровня +500

По этой же самой причине, графики таких траекторий НИКОГДА не будут стремиться к нулю.

Очень интересно будет посмотреть, как Вы будете обосновывать Ваш "запрет" на существование таких траекторий 


 
nowi:


вот вот...

знал бы что этот баклан загадит тему, вообще не создавал бы эту ветку((

хотел с нормальными умными людьми обсудить интересный вопрос а этот имбецил и сюда влез со свои ДВИЖЕНИЕМ..........



Неужели Вы не понимаете, что Вы позоритесь перед всем белым светом? 

Я могу в чём-то ошибаться. Так поправьте меня... Но, неееет... Вы брызжете грязью, не показав ни одной моей ошибки 


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