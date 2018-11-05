и снова случайное блуждание... - страница 57
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И не у них! И не у вас! А там где стопы большими объёмами, чем профиты)) Потому что проигравших должно быть больше чем победителей. Все зарабатывать не могут.
Никто не имеет преимущества.
Тогда, к какому же уровню с неистребимым упорством будет стремиться траектория?...
И не у них! И не у вас! А там где стопы большими объёмами, чем профиты)) Потому что проигравших должно быть больше чем победителей. Все зарабатывать не могут.
Точно...
...
ГДЕ ТЕПЕРЬ ТОТ САМЫЙ НОЛЬ, К КОТОРОМУ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ ТРАЕКТОРИЯ ВСЮ ДАЛЬНЕЙШУЮ ВЕЧНОСТЬ - у вас... или у меня?!.
Размазан по бесконечности
Тогда, к какому же уровню с неистребимым упорством будет стремиться траектория?...
К нулю
К нулю... Размазан по бесконечности
Ну, вот теперь, наконец-то, всё утряслось
Ноль, размазанный по бесконечности - это как-раз то, что я искал.
Теперь никто не сможет сказать, что я - глуп ... С таким размазанным нулём я любого уделаю
есть 100, сгенерированных в экселе, графиков. каждый из них имеет процент прибыльных сделок = 60%.
что лучше, взять топ10 и состваить из них портфель?
или просто взять наилучший из этих 100 графиков.
в каком случае мы получим более красивый график?
подумайте. а я потом проведу эксперимент.
Ну, вот теперь, наконец-то, всё утряслось
Ноль, размазанный по бесконечности - это как-раз то, что я искал.
Теперь никто не сможет сказать, что я - глуп ... С таким размазанным нулём я любого уделаю
утряслось?? это тебе так кажется в силу своего тупоумия бескрайнего и размазанного по всему форуму...
хотел еще примеры добавить, чтобы совсем уж розжевать этот феномен простой и бестого..но передумал... ведь начнется просто очередной виток тупости на 3 страницы который будет только раздражать..
задача по теме случайных блужданий:
есть 100, сгенерированных в экселе, графиков. каждой из них имеет процент прибыльных сделок = 60%.
что лучше, взять топ10 и состваить из них портфель?
или просто взять наилучший из этих 100 графиков.
в каком случае мы получим более красивый график?
подумайте. а я потом проведу эксперимент.
Лучше портфель. На нем вы точно, если и проиграете, то немного. И не имеет значения, топ вы возьмете, или любые другие.
Один, наилучший ( можно тоже любой, без разницы), может с равной вероятностью занести куда угодно, как в плюс, так и в минус.
Ну, вот теперь, наконец-то, всё утряслось
Ноль, размазанный по бесконечности - это как-раз то, что я искал.
Теперь никто не сможет сказать, что я - глуп ... С таким размазанным нулём я любого уделаю
Зуб в студию!
10000 серия, с этой серии начинает новую серию, и так далее. И говорит уж на такой орлянке любого уделает. А ни чего что это та же самая первоначальная орлянка в итоге и будет.
Цирк.