и снова случайное блуждание... - страница 57

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prikolnyjkent: ГДЕ ТЕПЕРЬ ТОТ САМЫЙ НОЛЬ, К КОТОРОМУ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ ТРАЕКТОРИЯ ВСЮ ДАЛЬНЕЙШУЮ ВЕЧНОСТЬ - у вас... или у меня?!. 


И не у них! И не у вас!  А там где стопы большими объёмами, чем профиты))   Потому что проигравших должно быть больше чем победителей. Все зарабатывать не могут.

 
Dmitry Fedoseev:

Никто не имеет преимущества.

Тогда, к какому же уровню с неистребимым упорством будет стремиться траектория?...
 
Евгений:


И не у них! И не у вас!  А там где стопы большими объёмами, чем профиты))   Потому что проигравших должно быть больше чем победителей. Все зарабатывать не могут.


 Точно...
 
prikolnyjkent:


...

ГДЕ ТЕПЕРЬ ТОТ САМЫЙ НОЛЬ, К КОТОРОМУ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ ТРАЕКТОРИЯ ВСЮ ДАЛЬНЕЙШУЮ ВЕЧНОСТЬ - у вас... или у меня?!. 


Размазан по бесконечности
 
prikolnyjkent:

Тогда, к какому же уровню с неистребимым упорством будет стремиться траектория?...

К нулю
 
Dmitry Fedoseev:

К нулю... Размазан по бесконечности


Ну, вот теперь, наконец-то, всё утряслось 

Ноль, размазанный по бесконечности - это как-раз то, что я искал.
Теперь никто не сможет сказать, что я - глуп  ... С таким размазанным нулём я любого уделаю 



 
задача по теме случайных блужданий:

есть 100, сгенерированных в экселе, графиков. каждый из них имеет процент прибыльных сделок = 60%.

что лучше, взять топ10 и состваить из них портфель?

или просто взять наилучший из этих 100 графиков.

в каком случае мы получим более красивый график?

подумайте. а я потом проведу эксперимент.
 
prikolnyjkent:


Ну, вот теперь, наконец-то, всё утряслось 

Ноль, размазанный по бесконечности - это как-раз то, что я искал.
Теперь никто не сможет сказать, что я - глуп  ... С таким размазанным нулём я любого уделаю 




утряслось?? это тебе так кажется в силу своего тупоумия бескрайнего и размазанного по всему форуму...

хотел еще примеры добавить, чтобы совсем уж розжевать этот феномен простой и бестого..но передумал... ведь начнется просто очередной виток тупости на 3 страницы который будет только раздражать..

 
danminin:
задача по теме случайных блужданий:

есть 100, сгенерированных в экселе, графиков. каждой из них имеет процент прибыльных сделок = 60%.

что лучше, взять топ10 и состваить из них портфель?

или просто взять наилучший из этих 100 графиков.

в каком случае мы получим более красивый график?

подумайте. а я потом проведу эксперимент.

Лучше портфель. На нем вы точно, если и проиграете, то немного. И не имеет значения, топ вы возьмете, или любые другие.

Один, наилучший ( можно тоже любой, без разницы), может с равной вероятностью занести куда угодно, как в плюс, так и в минус.

[Удален]  
prikolnyjkent:


Ну, вот теперь, наконец-то, всё утряслось 

Ноль, размазанный по бесконечности - это как-раз то, что я искал.
Теперь никто не сможет сказать, что я - глуп  ... С таким размазанным нулём я любого уделаю 




Зуб в студию! 

10000 серия, с этой серии начинает новую серию, и так далее. И говорит уж на такой орлянке любого уделает. А ни чего что это та же самая первоначальная орлянка в итоге и будет.

Цирк.

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