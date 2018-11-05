и снова случайное блуждание... - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ваши слова недвусмысленно означают, что (!) вероятность выпадения решки на 101-м броске БОЛЬШЕ, чем 50%, если в предыдущей сотне бросков орлов было 60, а решек 40 (например).
А ведь это расходится с общепринятой точкой зрения, что НА ЛЮБОМ БРОСКЕ СЕРИИ (!) выпадение орла и решки РАВНОВЕРОЯТНО, так как результаты предыдущих бросков не влияют ни на один последующий
нет не больше....в каждом конкретном броске вероятность всегда сохраняется 50 :50 если в предидущей сотне было орлов 60 и решек 40 -это обычный перекос случайности...но так как вроятность 50:50 то со временем так или иначе (когда именно неизвестно ибо случайный процесс) этот перекос будет нивелирован...
распределение всегда стремится к тому соотношению которое дано изначально... это простейший закон
Эх СанСаныч, тут люди ни в зуб ногой, что такое сигма и дисперсия, а вы им про анализ гетероскедастичности! Ну разве так можно!
"... Монетка никак не может выдать бесконечную траекторию +1 и -2..."
Этим Вы категорически утверждаете, что вероятность возникновения последовательности "+1, -2" и ей подобных РАВНА НУЛЮ, а других последовательностей - нет.
Как "дремучий невежда", я делаю вывод о том, что Ваша монетка умеет контролировать ход процесса, хранит в памяти историю бросков... и выпадает СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫМ ОБРАЗОМ (а не 50 на 50) всякий раз, когда серия начинает складываться не удовлетворяющим Вас образом.
(за такую монетку от клиентов казино можно и в глаз получить )
Вы тупы. Может быть бесконечная траектория +1-2, но являющаяся часть общей траектории. Поскольку общая траектория бесконечна, ее часть тоже бесконечна, но эта бесконечность меньшего порядка, чем вся траектория.
а вы заработали на своей гетероскедастичности? )))
нет не больше....в каждом конкретном броске вероятность всегда сохраняется 50 :50 если в предидущей сотне было орлов 60 и решек 40 -это обычный перекос случайности...но так как вроятность 50:50 то со временем так или иначе (когда именно неизвестно ибо случайный процесс) этот перекос будет нивелирован...
распределение всегда стремится к тому соотношению которое дано изначально... это простейший закон
Удивительный у Вас Закон...
Каким-то чудесным образом он начинает думать, что ему пора двигаться вверх,.. К НУЛЕВОЙ ОТМЕТКЕ...
При этом, ему абсолютно наплевать, что то место на траектории, в котором Закон решил, что ему надо вверх, само является началом И НУЛЕВОЙ ОТМЕТКОЙ новой последовательности (!)
И как же теперь Вашему Закону быть?..
Если он пойдёт вверх, к нулевой отметке, установленной сто ходов тому назад, то тогда он не будет соблюдаться для второй нулевой отметки, которая имеет ТАКИЕ ЖЕ ПРАВА, как и первая, но находится на 10 пунктов ниже её...
Ваш "закон" БЕСПЛОДЕН, nowi, потому-что в бесконечной последовательности ЛЮБАЯ ТОЧКА ИМЕЕТ ОДИНАКОВОЕ ПРАВО СЧИТАТЬСЯ НУЛЕВОЙ (стартовой) для всех последующих исходов. И "закон" не в силах выполняться для всех точек сразу.
(вот и весь закон...)
Вы тупы. Может быть бесконечная траектория +1-2, но являющаяся часть общей траектории. Поскольку общая траектория бесконечна, ее часть тоже бесконечна, но эта бесконечность меньшего порядка, чем вся траектория.
Конечно туп...
Ведь только Вы знаете, что НЕ мешало траектории "+1-2" быть бесконечной до того момента, где захотелось Вам, а вот именно начиная отсюда, она не имеет право быть далее так же бесконечной .
Как же,.. Dmitry Fedoseev же - не разрешил...
Удивительный у Вас Закон...
Каким-то чудесным образом он начинает думать, что ему пора двигаться вверх,.. К НУЛЕВОЙ ОТМЕТКЕ...
При этом, ему абсолютно наплевать, что то место на траектории, в котором Закон решил, что ему надо вверх, само является началом И НУЛЕВОЙ ОТМЕТКОЙ новой последовательности (!)
И как же теперь Вашему Закону быть?..
Если он пойдёт вверх, к нулевой отметке, установленной сто ходов тому назад, то тогда он не будет соблюдаться для второй нулевой отметки, которая имеет ТАКИЕ ЖЕ ПРАВА, как и первая, но находится на 10 пунктов ниже её...
Ваш "закон" БЕСПЛОДЕН, nowi, потому-что в бесконечной последовательности ЛЮБАЯ ТОЧКА ИМЕЕТ ОДИНАКОВОЕ ПРАВО СЧИТАТЬСЯ НУЛЕВОЙ (стартовой) для всех последующих исходов. И "закон" не в силах выполняться для всех точек сразу.
(вот и весь закон...)
Как я вижу что вы пытаетесь сказать
Еще раз 011011011011 и 010101010101 равновероятны? мой ответ ДА проверял(отклонения есть всегда и в плюс и в минус) так а при увеличении Длинны паттерна что изменится? ничего и опять они будут равновероятны в противном случае можно торговать и без мартина в +
чем больше будет период, тем больше будет ширина этого облака.
графики не стремятся к нулю. но сумма их результатов (в среднем) равна нулю.
интересный момент: сначала оно очень быстро расширяется, а потом расширение идет почти под постоянным углом.
похоже на перевернутую параболу.
Она не моя, за нее нобелевскую премию выдали, к сожалению не мне. А заработок на финансовых рынках, он как случайное блуждание.
Вы тупы...
Вы с nowi никак не понимаете того, что, отрицая возможность чего-то В СЕРЕДИНЕ серии, вы отрицаете возможность произойти этому же событию и в её начале... Ибо, в последовательности, КАЖДАЯ ТОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛОМ НОВОЙ СЕРИИ (!!!) со всеми вытекающими из этого выводами... И если что-то произошло в одной точке серии (например, началась последовательность "+1-2"), то оно может С ОДИНАКОВОЙ ЛЁГКОСТЬЮ происходить ВСЕГДА,.. на любом участке траектории, ибо НЕ ЗНАЕТ, где расположено её начало