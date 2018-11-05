и снова случайное блуждание... - страница 56
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Как я вижу что вы пытаетесь сказать
Еще раз 011011011011 и 010101010101 равновероятны? мой ответ ДА проверял(отклонения есть всегда и в плюс и в минус) так а при увеличении Длинны паттерна что изменится? ничего и опять они будут равновероятны в противном случае можно торговать и без мартина в +
Именно (!)
Вы с nowi никак не понимаете того, что, отрицая возможность чего-то В СЕРЕДИНЕ серии, вы отрицаете возможность произойти этому же событию и в её начале... Ибо, в последовательности, КАЖДАЯ ТОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛОМ НОВОЙ СЕРИИ (!!!) со всеми вытекающими из этого выводами... И если что-то произошло в одной точке серии (например, началась последовательность "+1-2"), то оно может С ОДИНАКОВОЙ ЛЁГКОСТЬЮ происходить ВСЕГДА,.. на любом участке траектории, ибо НЕ ЗНАЕТ, где расположено её начало
Мы то в отличие от вас понимаем. А вы убого бредите. Вы реально тупы. Более того, у вас даже нет желания понимать.
Вы с nowi никак не понимаете того, что, отрицая возможность чего-то В СЕРЕДИНЕ серии, вы отрицаете возможность произойти этому же событию и в её начале... Ибо, в последовательности, КАЖДАЯ ТОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛОМ НОВОЙ СЕРИИ (!!!) со всеми вытекающими из этого выводами... И если что-то произошло в одной точке серии (например, началась последовательность "+1-2"), то оно может С ОДИНАКОВОЙ ЛЁГКОСТЬЮ происходить ВСЕГДА,.. на любом участке траектории, ибо НЕ ЗНАЕТ, где расположено её начало
Вы никогда ничего не докажете друг другу пока не будете общаться на языке формул. Да и это возможно не поможет. Если некто негативно относится к какому-то человеку, то он не сможет воспринимать никакое его доказательство. И среди учёных нередко происходят споры и дрязги, не зря Перельман ушёл из института, повидимому там его не понимали и гнобили. Лишь только международный комитет по достоинству оценил его работу.
Доказательство формулами без понимая явления - самый лучший способ стать ученым клоуном (коих тут пруд пруди на форуме).
Мы то в отличие от вас понимаем. А вы убого бредите. Вы реально тупы. Более того, у вас даже нет желания понимать.
Дык как же вы понимаете, если утверждаете, что траектория всегда будет стремиться к нулю?!.
Ну посудите сами...
Вы с nowi начали некую бесконечную серию бросков.
Допустим, спустя сто тысяч бросков вы оказались в точке минус 10 000 пунктов.
Тут подхожу я, и говорю: "Пацаны, не жмитесь. У вас всё-равно серия бесконечная - дайте и мне из неё свою выгоду поиметь." - и начинаю, НА ЭТОЙ ЖЕ СЕРИИ,.. свой собственный отсчёт (свою нулевую линию)
КУДА ТЕПЕРЬ ПОЙДЁТ ГРАФИК ?!.
ЧЬЯ НУЛЕВАЯ ЛИНИЯ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО ?!.
ГДЕ ТЕПЕРЬ ТОТ САМЫЙ НОЛЬ, К КОТОРОМУ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ ТРАЕКТОРИЯ ВСЮ ДАЛЬНЕЙШУЮ ВЕЧНОСТЬ - у вас... или у меня?!.
Доказательство формулами без понимая явления - самый лучший способ стать ученым клоуном (коих тут пруд пруди на форуме).
Дык как же вы понимаете, если утверждаете, что траектория всегда будет стремиться к нулю?!.
Ну посудите сами...
Вы с nowi начали некую бесконечную серию бросков.
Допустим, спустя сто тысяч бросков вы оказались в точке минус 10 000 пунктов.
Тут подхожу я, и говорю: "Пацаны, не жмитесь. У вас всё-равно серия бесконечная - дайте и мне из неё свою выгоду поиметь." - и начинаю, НА ЭТОЙ ЖЕ СЕРИИ,.. свой собственный отсчёт (свою нулевую линию)
КУДА ТЕПЕРЬ ПОЙДЁТ ГРАФИК ?!.
ЧЬЯ НУЛЕВАЯ ЛИНИЯ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО ?!.
ГДЕ ТЕПЕРЬ ТОТ САМЫЙ НОЛЬ, К КОТОРОМУ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ ТРАЕКТОРИЯ ВСЮ ДАЛЬНЕЙШУЮ ВЕЧНОСТЬ - у вас... или у меня?!.
То, о чем вы пишите, называется коинтеграция, за которую дали нобиля.
Идея следующая.
Берется два временных ряда, которые НЕ случайное блуждание, эти ряды объединяют таким образом, что остаток от объединения был случайным блужданием, а точнее стационарным. При этом мы получаем, что при всех своих отклонениях это случайное блуждание ОБЯЗАТЕЛЬНО вернется к объединению этих двух валютных пар.
Торговая стратегия именно такая как Вы описали. Когда это случайное блуждание отклонилось, то покупаем/продаем, а когда вернулось к среднему, то закрываем позу.
То, о чем вы пишите, называется коинтеграция, за которую дали нобиля.
Идея следующая.
Берется два временных ряда, которые НЕ случайное блуждание, эти ряды объединяют таким образом, что остаток от объединения был случайным блужданием, а точнее стационарным. При этом мы получаем, что при всех своих отклонениях это случайное блуждание ОБЯЗАТЕЛЬНО вернется к объединению этих двух валютных пар.
Торговая стратегия именно такая как Вы описали. Когда это случайное блуждание отклонилось, то покупаем/продаем, а когда вернулось к среднему, то закрываем позу.
Дык как же вы понимаете, если утверждаете, что траектория всегда будет стремиться к нулю?!.
Ну посудите сами...
Вы с nowi начали некую бесконечную серию бросков.
Допустим, спустя сто тысяч бросков вы оказались в точке минус 10 000 пунктов.
Тут подхожу я, и говорю: "Пацаны, не жмитесь. У вас всё-равно серия бесконечная - дайте и мне из неё свою выгоду поиметь." - и начинаю, НА ЭТОЙ ЖЕ СЕРИИ,.. свой собственный отсчёт (свою нулевую линию)
КУДА ТЕПЕРЬ ПОЙДЁТ ГРАФИК ?!.
ЧЬЯ НУЛЕВАЯ ЛИНИЯ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО ?!.
ГДЕ ТЕПЕРЬ ТОТ САМЫЙ НОЛЬ, К КОТОРОМУ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ ТРАЕКТОРИЯ ВСЮ ДАЛЬНЕЙШУЮ ВЕЧНОСТЬ - у вас... или у меня?!.
Никто не имеет преимущества.
То, о чем вы пишите, называется коинтеграция, за которую дали нобиля.
Идея следующая.
Берется два временных ряда, которые НЕ случайное блуждание, эти ряды объединяют таким образом, что остаток от объединения был случайным блужданием, а точнее стационарным. При этом мы получаем, что при всех своих отклонениях это случайное блуждание ОБЯЗАТЕЛЬНО вернется к объединению этих двух валютных пар.
Торговая стратегия именно такая как Вы описали. Когда это случайное блуждание отклонилось, то покупаем/продаем, а когда вернулось к среднему, то закрываем позу.
Это вообще не в ту степь. Тут пассажир не может осознать парадокса простоты монетки.