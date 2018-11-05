и снова случайное блуждание... - страница 61
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— сделалось озеро сделок прибыльных,
и возник на том озере силуэт птицы дикОвинной, ростом не велика та птица была, да что там, с синичку размерами. Но сила птички той не в клюве её титановом пребывала. Душою птичка та депозиты из пепла возрождать умела.
Понравилась ты мне Василисушка,
прочирикала птичка феникс россеюшкой взрощенная.
Открою тебе храалище пуще прежнего.
БаблокОсить могу на любом я движении.
Так что можешь махать ты хоть ручками,
Хоть кокошником разукрашенным,
Хоть самим детородным Ивановым.
Деньги сами к ножкам попадают.
Ибо нет у них шансов ни капельки
Супротив максвЕллова демона.
новый министр финансов:
- алло, это ЦБ? слушай мое новое распоряжение.... ставим все на фунт под мартышку, в концу недели должны отыгратся....будет ДВИЖЕНИЕ...
и возник на том озере силуэт птицы дикОвинной, ростом не велика та птица была, да что там, с синичку размерами. Но сила птички той не в клюве её титановом пребывала. Душою птичка та депозиты из пепла возрождать умела.
Понравилась ты мне Василисушка,
прочирикала птичка феникс россеюшкой взрощенная.
Открою тебе храалище пуще прежнего.
БаблокОсить могу на любом я движении.
Так что можешь махать ты хоть ручками,
Хоть кокошником разукрашенным,
Хоть самим детородным Ивановым.
Деньги сами к ножкам попадают.
Ибо нет у них шансов ни капельки
Супротив максвЕллова демона.
и возник на том озере силуэт птицы дикОвинной, ростом не велика та птица была, да что там, с синичку размерами. Но сила птички той не в клюве её титановом пребывала. Душою птичка та депозиты из пепла возрождать умела.
Понравилась ты мне Василисушка,
прочирикала птичка феникс россеюшкой взрощенная.
Открою тебе храалище пуще прежнего.
БаблокОсить могу на любом я движении.
Так что можешь махать ты хоть ручками,
Хоть кокошником разукрашенным,
Хоть самим детородным Ивановым.
Деньги сами к ножкам попадают.
Ибо нет у них шансов ни капельки
Супротив максвЕллова демона.
Но пришла беда к Василисушке.
Змей Горынычь, собака прошаренный,
Притворился шимпанзе с семью пядями,
И дышать стал не Огнивом заревным,
А словами дЮже учёными.
Полезай-ка ты говорит, воробушек,
В отверстие дремуче тёмное.
Ибо ересь несёшь несусветную,
Не стыдясь при боярах не глупеньких,
Про кустарники изумрудные.
И давАй поливать обезьянушка,
Что ни слово-то термин диковенный,
Добивая научною формулой
Медные грёзы воробушка.
И сказал обезьян Василисушке,
Что работать ручёнками надобно,
Применив к ним ещё и головушку.
А махать ими в небе россеюшки,
Иль другим, детородным Ивановым,
Ожидая дождей злато-платинных,
Окромя простужЁнной головушки,
Знамо тОлку другого не видится.
бред очередной..
подумай же ты логически: при нормальном распределении есть разная плотность вероятности для разных серий..в центре колокола распределения находятся наиболее вероятные сценарии...
(nowi, подкинь инфы для размышлений на солнышке )
Ты можешь написать, чему, на твой взгляд, равна вероятность выпадения моей серии из 20-ти орлов, и ЛЮБОЙ (!) твоей, но одной единственной, выбранной тобой серии из 20-ти же бросков?..
(nowi, подкинь инфы для размышлений на солнышке )
ага, щас метнусь кабанчиком, в Excel график вероятности строить... мне же нефиг больше заняться чем тебя развлекать на курорте..)
скажу лишь пару слов в тему...
есть большая разница в серии из например 12 орлов и 8 решек в любом порядке или 12: 8 в строгой конкретной последовательности...
если тебя интересует вероятность выпадения 20 орлов подряд 11111111111111111111 или выпадания 12 орлов :8 решек в последовательности 112221212111221122211 то в этом случае вероятность будет одинаковой и очень низкой...НО
но если сравнивать 20:0 и 12:8 (в любом порядке) то безусловно вероятность выпадания серии с 12 орлами и 8 решками ли 11:9 или 7:13 намного намного выше чем выпадание 20:0
(nowi, подкинь инфы для размышлений на солнышке )
Ты можешь написать, чему, на твой взгляд, равна вероятность выпадения моей серии из 20-ти орлов, и ЛЮБОЙ (!) твоей, но одной единственной, выбранной тобой серии из 20-ти же бросков?..
...
есть большая разница в серии из например 12 орлов и 8 решек в любом порядке или 12: 8 в строгой конкретной последовательности...
если тебя интересует вероятность выпадения 20 орлов подряд 11111111111111111111 или выпадания 12 орлов :8 решек в последовательности 112221212111221122211 то в этом случае вероятность будет одинаковой и очень низкой...НО
но если сравнивать 20:0 и 12:8 (в любом порядке) то безусловно вероятность выпадания серии с 12 орлами и 8 решками ли 11:9 или 7:13 намного намного выше чем выпадание 20:0
Ну так а я тебе о чём всё это время говорю?!.
ЭТО уже называется ВЕРОЯТНОСТЬ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛЕНИЙ некоторому набору условий,.. а не вероятность выпадения конкретной серии исходов
Чтобы получить твою "... вероятность выпадания серии с 12 орлами и 8 решками или 11:9 или 7:13..." тебе СНАЧАЛА придётся заиметь случайно выпавшую "серию" (которая выпадет ровно с такой же вероятностью, как и мои 20 орлов), а потом ПОСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО орлов (!)... И вот именно РЕЗУЛЬТАТЫ таких ПОДСЧЁТОВ , будучи отрисованными на гистограмме, начнут формировать твой любимый "купол" с плотностью вероятности (!), а не статистика частоты выпадения каждой конкретной серии.
И вот теперь скажи, ты по-прежнему будешь утверждать, что "... при равной вероятности в бесконечном цикле траектория будет всегда стремится к этому соотношению(50:50) а значит к нолю..."? (https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page53#comment_5245824) _ Ведь твои слова "... вероятность выпадения 20 орлов подряд 11111111111111111111 или выпадания 12 орлов :8 решек в последовательности 112221212111221122211 то в этом случае вероятность будет одинаковой..." недвусмысленно означают, что траектория ни к чему не стремится... и движется исключительно произвольно
Был тут уже один, тоже сб прогнозировать умел, теперь ушёл с форума, вечные двигатели делает))). Правда в теории.
(nowi, подкинь инфы для размышлений на солнышке )
Ты можешь написать, чему, на твой взгляд, равна вероятность выпадения моей серии из 20-ти орлов, и ЛЮБОЙ (!) твоей, но одной единственной, выбранной тобой серии из 20-ти же бросков?..
В этом вся соль! Согласен полностью. Если я в тестере ставлю алгоритм допустим стоп 200 пунктов, тейк 700 пунктов. Вход не важно как, по любому индикатору. На определенном непрерывном периоде, допустим 2 месяца. То это получается как бы одна непрерывная серия и ДА, она может быть как прибыльной, так и убыточной.
На реале же, советник ни когда не работает непрерывно 2 месяца. Он выключается включается. Т.е. серий становится много. И это очень важно - не ставить советника на затяжную серию. Хотелось бы увидеть статистические данные.
При том, что тут участвует еще график баланса, который то же должен участвовать в остановке и запуске советника.
Может кто-то проверить если подкидывать монетку случайным образом. С соотношением 200 к 700. В какую сторону будет стремится кривая.
На рынке все-таки сложней. Есть некоторые видимые условия, высокой вероятности движения в мою строну. Для того что бы это понять и увидеть. Нужно отказаться от временных графиков. И разложить движение цены на пиксели (график ренко в помощь). Вот тут очень даже можно увидеть закономерности и вроятности движения в ту или иную сторону, при том что они повоторяются. И на графике ренко их не спутать, так как все кубики одинаковы. А комбинация кубиков дает сигнал - который можно оценить с точки зрения вероятности.
Таким образом вероятность движения в вашу сторону, можно улучшить. Проблема в другом - выход!
Господин Кент натолкнул на мысль, которая давно уже крутиться в голове. Что бы выиграть в покер за карточным столом. Большинство игроков за этим столом должны быть в сговоре. Тогда деньги будут преретекать от одного игрока к другому, но в удачный момент отнимать деньги у остальных игроков ,которые играют в одиночку.
Таким образом чем больше одинаковых счетов но сразными стартами по времени, тем выше вероятность отнятия денег у рынка.
Мне кажется на рынке достаточно иметь трех друзей (игроков). Одни играет на понижение, второй на повышение, а третий, анализируя обоих присоединяется к той строне, где мат ожидание выше. А это сигнал на вход.