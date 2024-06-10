Пять волн
Правила разметки волн с целью прогнозирования будущих точек бифуркации системы на основе известных:
2. Пробой трендовой НОЛЬ-ДВА позволит построить трендовую ДВА-ЧЕТЫРЕ (синяя).
А мне нравится! Неплохой вариант авто-коррекции для работы советника. Скопирую и в оффлайне в июне подумаю над этим. Инет сёрфинг меня очень отвлекает от продуктивной работы.
Автор, спасибо за идею! Развивайте её и не слушайте никого.
Инет сёрфинг меня очень отвлекает от продуктивной работы.
А мне нравится! Неплохой вариант авто-коррекции для работы советника. Скопирую и в оффлайне в июне подумаю над этим. Инет сёрфинг меня очень отвлекает от продуктивной работы.
Автор, спасибо за идею! Развивайте её и не слушайте никого.
Если я здесь не писал, то это не значит, что идея только родилась. Ей уже лет 10, а не писал потому, что хозяином этого ресурса еще тогда был забанен на всех форумах его сайтов.
Спасибо, но развивать придется Вам, я уже все сказал.
Если я здесь не писал, то это не значит, что идея только родилась. Ей уже лет 10, а не писал потому, что хозяином этого ресурса еще тогда был забанен на всех форумах его сайтов.
Спасибо, но развивать придется Вам, я уже все сказал.
Ну за всеми идеями то разве уследишь! Тогда кухни были, а сейчас с ECN торговлей они отмирают, торговля цивилизованной становится. Так что чем живучей стратегия тем дольше трейдер клиентом будет и выгоднее такой клиент брокеру - дольше будет с такого клиента комиссии снимать .
ну а линий столько зачем?
у вас разметка не правильная, в 3-й волне низ 4-й подволны не может перекрывать вершину 1-й подволны, это уже терминальная волна получается, которая может стоять только на месте 1-й или 5-й, но никак не в 3-й. Здесь вообще wxyxz волна а не импульсная
А еще это мультифрактал, смотрите: несколько самоаффинных паттернов подряд
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Волновой анализ
Вики:
Р. Эллиотт: «Никакая истина не нашла большего повсеместного признания, чем та, что вселенной правит закон. Очевидно, что без закона был бы хаос, а там, где хаос, нет ничего…»
На той же странице:
«В настоящее время можно сказать, что результаты наблюдения Эллиотта за рынками являются «фрактальными», но этот термин пришел позже из теории хаоса»
Вики:
«Фракта́л — математическое множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).»
«Тео́рия ха́оса — математический аппарат, описывающий поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при определённых условиях явлению, известному как хаос (динамический хаос, детерминированный хаос). Поведение такой системы кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, является детерминированной. Для акцентирования особого характера изучаемого в рамках этой теории явления, обычно принято использовать название: теория динамического хаоса.
Примерами подобных систем являются атмосфера, турбулентные потоки, некоторые виды аритмий сердца, биологические популяции, общество как система коммуникаций и его подсистемы: экономические, политические, психологические (культурно-исторические и интер-культуральные) и другие социальные системы.»
Вики:
«Синерге́тика — междисциплинарное направление науки, объясняющее образование и самоорганизацию моделей и структур в открытых системах, далеких от термодинамического равновесия.»
…
«Приложения синергетики распределились между различными направлениями:
"Новые тенденции в научном мировоззрении". С.П Курдюмов
"Еще одна из закономерностей развития сложных систем – невозможность экстраполяции по времени. В упрощенном варианте прогноза строится график эволюционного процесса, который в дальнейшем экстраполируется (продолжается).
Это самый примитивный способ предсказания будущего.
Для сложных нелинейных систем подобный способ прогнозирования невозможен, а если возможен, то лишь на участках, которые на графике развития таких систем ограничены точками бифуркации. В таких точках может произойти срыв и изменение направления развития системы."
Правила разметки волн с целью прогнозирования будущих точек бифуркации системы на основе известных:
1. Провести трендовую НОЛЬ-ДВА (красная).
2. Пробой трендовой НОЛЬ-ДВА позволит построить трендовую ДВА-ЧЕТЫРЕ (синяя).
3. Проекция трендовой ДВА-ЧЕТЫРЕ через вершину ПЕРВОЙ позволит найти уровень ПЯТОЙ (зеленая).
4. Проекция трендовой ДВА-ЧЕТЫРЕ через НОЛЬ позволит найти уровень ВТОРОЙ следующего уровня (черная).
В обсуждении не участвую.