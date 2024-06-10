Пять волн - страница 16

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mytarmailS #:
Аа, ну реализации отдельных особей это конечно тупик.. 
Я думал речь об общей разметке для всех

Все идут ровно туда куда идет толпа. А надо идти своей тропой. Думать своей головой. Нет готовых решений для общей массы и никогда не будет.

Это рынок, братишка. Каждый сам за себя.

 
Uladzimir Izerski #:

Нет готовых решений для общей массы и никогда не будет.

Это рынок, братишка. Каждый сам за себя.

Это только мне показалось, что вешается лапша на уши?...

Когда нет реальной теории и практики, то начинаются танцы с бубном..., в простонародье - отмазки ...!

" Нет готовых решений для общей массы и никогда не будет."  и " Каждый сам за себя."...


Смешно! Похоже на элементарный развод!

 
Serqey Nikitin #:

Это только мне показалось, что вешается лапша на уши?...

Когда нет реальной теории и практики, то начинаются танцы с бубном..., в простонародье - отмазки ...!

" Нет готовых решений для общей массы и никогда не будет."  и " Каждый сам за себя."...


Смешно! Похоже на элементарный развод!

Готов даже ночью, лишив себя сна, выслушивать  готовые решения для общей массы.  Чтобы все трейдеры были богаты, а Сергей доволен. 

 
Statement: 14125 - Gorillych


Account: 14125 Name: Gorillych Currency: USD Leverage: 2024 March 2, 16:12
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
38084042 2023.10.17 17:48:00 balance Deposit 50 000.00
38084429 2023.10.17 18:47:08 sell 0.10 eurusd 1.0589 1.0586 1.0570 2023.10.17 20:43:25 1.0572 0.00 0.00 0.00 17.00
38084929 2023.10.17 20:45:32 buy 1.00 eurusd 1.0571 0.0000 1.0574 2023.10.19 15:46:15 1.0574 0.00 0.00 -21.20 30.00
38088903 2023.10.18 17:48:26 buy 1.00 eurusd 1.0534 0.0000 1.0574 2023.10.19 15:46:15 1.0574 0.00 0.00 -15.90 400.00
38093288 2023.10.19 15:53:20 sell 10.00 eurusd 1.0574 0.0000 1.0568 2023.10.19 16:26:23 1.0568 0.00 0.00 0.00 600.00
38099627 2023.10.20 15:38:05 sell 10.00 eurusd 1.0579 0.0000 1.0559 2023.10.25 16:37:32 1.0571 0.00 0.00 -41.00 800.00
38116911 2023.10.25 16:38:00 buy 10.00 eurusd 1.0568 0.0000 0.0000 2023.10.25 18:35:10 1.0588 0.00 0.00 0.00 2 000.00
38117868 2023.10.25 18:55:34 buy 10.00 eurusd 1.0588 1.0590 1.0650 2023.10.31 05:47:30 1.0590 0.00 0.00 -291.00 200.00
38122472 2023.10.26 15:01:38 buy 1.00 eurusd 1.0539 1.0540 0.0000 2023.10.26 17:01:56 1.0540 0.00 0.00 0.00 10.00
38123668 2023.10.26 17:03:42 buy 1.00 eurusd 1.0536 1.0547 0.0000 2023.10.27 14:04:24 1.0547 0.00 0.00 -4.60 110.00
38141072 2023.10.31 08:28:54 buy 10.00 eurusd 1.0604 1.0589 1.0654 2023.10.31 11:57:25 1.0654 0.00 0.00 0.00 5 000.00
38144668 2023.10.31 16:46:13 buy 1.00 eurusd 1.0606 1.0590 1.0620 2023.10.31 17:06:02 1.0590 0.00 0.00 0.00 -160.00
38144873 2023.10.31 17:05:40 sell 2.00 eurusd 1.0591 1.0586 1.0565 2023.10.31 18:10:22 1.0565 0.00 0.00 0.00 520.00
38150852 2023.11.01 15:07:50 buy 5.00 eurusd 1.0535 1.0542 0.0000 2023.11.01 16:00:19 1.0542 0.00 0.00 0.00 350.00
38158770 2023.11.02 14:43:33 sell 5.00 eurusd 1.0654 1.0649 1.0624 2023.11.02 16:11:20 1.0634 0.00 0.00 0.00 1 000.00
38167102 2023.11.03 17:15:10 sell 5.00 eurusd 1.0724 1.0722 1.0703 2023.11.07 08:48:42 1.0703 0.00 0.00 -10.00 1 050.00
38171902 2023.11.06 14:45:28 sell 5.00 eurusd 1.0748 1.0722 1.0703 2023.11.07 08:48:42 1.0703 0.00 0.00 -5.50 2 250.00
38177538 2023.11.07 15:20:05 sell 30.00 eurusd 1.0681 0.0000 1.0675 2023.11.07 15:37:29 1.0681 0.00 0.00 0.00 0.00
38177616 2023.11.07 15:38:38 buy 6.00 eurusd 1.0681 0.0000 1.0691 2023.11.07 18:10:51 1.0691 0.00 0.00 0.00 600.00
38177751 2023.11.07 16:15:20 buy 7.50 eurusd 1.0669 0.0000 1.0691 2023.11.07 18:10:51 1.0691 0.00 0.00 0.00 1 650.00
38183252 2023.11.08 17:58:22 sell 7.50 eurusd 1.0704 1.0714 1.0695 2023.11.08 18:41:19 1.0710 0.00 0.00 0.00 -450.00
38183542 2023.11.08 18:41:32 buy 7.50 eurusd 1.0710 1.0689 0.0000 2023.11.09 20:03:01 1.0689 0.00 0.00 -108.00 -1 575.00
38186567 2023.11.09 12:37:20 buy 7.50 eurusd 1.0688 1.0689 0.0000 2023.11.09 20:03:01 1.0689 0.00 0.00 0.00 75.00
38189413 2023.11.09 20:22:14 buy 7.50 eurusd 1.0695 0.0000 0.0000 2023.11.13 19:29:33 1.0702 0.00 0.00 -70.50 525.00
38194824 2023.11.10 18:15:34 buy 7.50 eurusd 1.0671 0.0000 0.0000 2023.11.13 19:31:23 1.0700 0.00 0.00 -35.25 2 175.00
38201230 2023.11.13 19:40:28 sell 7.50 eurusd 1.0703 0.0000 1.0695 2023.11.13 19:55:55 1.0695 0.00 0.00 0.00 600.00
38209791 2023.11.14 21:52:27 sell 7.50 eurusd 1.0876 1.0876 1.0840 2023.11.15 09:52:44 1.0876 0.00 0.00 -12.75 0.00
38214192 2023.11.15 12:45:09 buy 7.50 eurusd 1.0854 1.0854 1.0864 2023.11.15 13:46:38 1.0864 0.00 0.00 0.00 750.00
38215114 2023.11.15 15:36:26 buy 7.50 eurusd 1.0859 0.0000 0.0000 2023.11.15 18:14:04 1.0865 0.00 0.00 0.00 450.00
38215909 2023.11.15 17:02:50 buy 7.50 eurusd 1.0835 1.0844 1.0865 2023.11.15 19:12:19 1.0844 0.00 0.00 0.00 675.00
38216760 2023.11.15 20:02:58 buy 7.50 eurusd 1.0853 1.0856 0.0000 2023.11.16 17:26:27 1.0891 0.00 0.00 -108.00 2 850.00
38221286 2023.11.16 17:34:37 sell 7.50 eurusd 1.0891 0.0000 1.0881 2023.11.16 17:41:55 1.0881 0.00 0.00 0.00 750.00
38223441 2023.11.17 09:28:14 sell 7.50 eurusd 1.0838 0.0000 1.0747 2023.12.08 15:30:15 1.0747 0.00 0.00 -378.75 6 825.00
38224186 2023.11.17 11:42:16 sell 7.50 eurusd 1.0857 0.0000 1.0747 2023.12.08 15:30:15 1.0747 0.00 0.00 -378.75 8 250.00
38689220 2024.02.29 10:15:41 sell 7.50 eurusd 1.0841 0.0000 1.0800 2024.02.29 19:27:11 1.0800 0.00 0.00 0.00 3 075.00
  0.00 0.00 -1 481.20 41 402.00
Closed P/L: 39 920.80
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
38693960 2024.02.29 20:25:56 buy 9.00 eurusd 1.0805 0.0000 0.0000   1.0838 0.00 0.00 -189.00 2 970.00
  0.00 0.00 -189.00 2 970.00
  Floating P/L: 2 781.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 39 920.80 Floating P/L: 2 781.00 Margin: 9 724.50
Balance: 89 920.80 Equity: 92 701.80 Free Margin: 82 977.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 42 317.55 Gross Loss: 2 396.75 Total Net Profit: 39 920.80
Profit Factor: 17.66 Expected Payoff: 1174.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 133.00 (3.23%) Relative Drawdown: 3.23% (2 133.00)
 
Total Trades: 34 Short Positions (won %): 15 (86.67%) Long Positions (won %): 19 (84.21%)
Profit Trades (% of total): 29 (85.29%) Loss trades (% of total): 5 (14.71%)
Largest profit trade: 7 871.25 loss trade: -1 683.00
Average profit trade: 1 459.23 loss trade: -479.35
Maximum consecutive wins ($): 8 (22 759.50) consecutive losses ($): 2 (-2 133.00)
Maximal consecutive profit (count): 22 759.50 (8) consecutive loss (count): -2 133.00 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1
 

Оооо, начались граали....

Ну как обычно

Как только появился затяжной флет, тут и синусоиды и волны и прочее...

 

Будет ли II ?

Будет ли II ?

{3} - {4} отторговано и закрыто.

{4} - {5} торгуется, открыто...

 
Renat Akhtyamov #:

Оооо, начались граали....

Ну как обычно

Как только появился затяжной флет, тут и синусоиды и волны и прочее...

Renat. 

Расскажу народную притчу похожую на правду.  А может так и было.

Идут весной отец и двое сыновей по полю и впереди разлился ручей. Надо переплавляться вплавь или прыгать.

Старший сын пригнул и оказался в холодной воде, потом младший сын пригнул и оказался в холодной воде.

Отец пригнул и перепрыгнул ручей.

Идут сыновья дальше  мокрые и рассуждают .

Младший сын говорит: "Наш отец как собака перепрыгнул речку, а мы нет."

На что старший ответил умно ;" Ну перепрыгнул как собака и хрен с ним".

Смысл, думаю, большинству уже понятен. Всем всё по ... как собака перепрыгнула речку. А отец???

 
Uladzimir Izerski #:

Готов даже ночью, лишив себя сна, выслушивать  готовые решения для общей массы.  Чтобы все трейдеры были богаты, а Сергей доволен. 

Сарказмом попахивает. Решений полно, вопрос в том в чьи руки все попадает. Слушать можно бесконечно, нужно пробовать.

 
Arms #:

Будет ли II ?

{3} - {4} отторговано и закрыто.

{4} - {5} торгуется, открыто...

Каким способом проводился анализ?

 
Dmitriy Lebedev #:

Сарказмом попахивает. Решений полно, вопрос в том в чьи руки все попадает. Слушать можно бесконечно, нужно пробовать.

Это несомненно был сарказм. Не стоит заострять на этом внимание.

Если есть интересные мнения, готов поддержать и продвигать ваши идеи на этой странице...

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