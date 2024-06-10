Пять волн - страница 16
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Аа, ну реализации отдельных особей это конечно тупик..
Все идут ровно туда куда идет толпа. А надо идти своей тропой. Думать своей головой. Нет готовых решений для общей массы и никогда не будет.
Это рынок, братишка. Каждый сам за себя.
Нет готовых решений для общей массы и никогда не будет.
Это рынок, братишка. Каждый сам за себя.
Это только мне показалось, что вешается лапша на уши?...
Когда нет реальной теории и практики, то начинаются танцы с бубном..., в простонародье - отмазки ...!
" Нет готовых решений для общей массы и никогда не будет." и " Каждый сам за себя."...
Смешно! Похоже на элементарный развод!
Это только мне показалось, что вешается лапша на уши?...
Когда нет реальной теории и практики, то начинаются танцы с бубном..., в простонародье - отмазки ...!
" Нет готовых решений для общей массы и никогда не будет." и " Каждый сам за себя."...
Смешно! Похоже на элементарный развод!
Готов даже ночью, лишив себя сна, выслушивать готовые решения для общей массы. Чтобы все трейдеры были богаты, а Сергей доволен.
Оооо, начались граали....
Ну как обычно
Как только появился затяжной флет, тут и синусоиды и волны и прочее...
Будет ли II ?
{3} - {4} отторговано и закрыто.
{4} - {5} торгуется, открыто...
Оооо, начались граали....
Ну как обычно
Как только появился затяжной флет, тут и синусоиды и волны и прочее...
Renat.
Расскажу народную притчу похожую на правду. А может так и было.
Идут весной отец и двое сыновей по полю и впереди разлился ручей. Надо переплавляться вплавь или прыгать.
Старший сын пригнул и оказался в холодной воде, потом младший сын пригнул и оказался в холодной воде.
Отец пригнул и перепрыгнул ручей.
Идут сыновья дальше мокрые и рассуждают .
Младший сын говорит: "Наш отец как собака перепрыгнул речку, а мы нет."
На что старший ответил умно ;" Ну перепрыгнул как собака и хрен с ним".
Смысл, думаю, большинству уже понятен. Всем всё по ... как собака перепрыгнула речку. А отец???
Готов даже ночью, лишив себя сна, выслушивать готовые решения для общей массы. Чтобы все трейдеры были богаты, а Сергей доволен.
Сарказмом попахивает. Решений полно, вопрос в том в чьи руки все попадает. Слушать можно бесконечно, нужно пробовать.
Будет ли II ?
{3} - {4} отторговано и закрыто.
{4} - {5} торгуется, открыто...
Каким способом проводился анализ?
Сарказмом попахивает. Решений полно, вопрос в том в чьи руки все попадает. Слушать можно бесконечно, нужно пробовать.
Это несомненно был сарказм. Не стоит заострять на этом внимание.
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