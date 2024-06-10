Пять волн - страница 9

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Grigori.S.B #:

Так ведь и волны эти тоже ни на что не намажешь :)))
Если нужно намазать, то открываешь ПАММ, торгуешь по волнам и намазка пошла ...
Или здесь сигнал создаешь за 30 долл, набираешь подписчиков ...

"Обжегшись на молоке, и на воду дует "

Мне нельзя. Я правила придумал, я их в процессе и меняю.



Statement: 14125 - Gorillych
............

Account: 14125 Name: Gorillych Currency: USD Leverage: 2023 November 8, 18:09
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
38084042 2023.10.17 17:48:00 balance Deposit 50 000.00
38084429 2023.10.17 18:47:08 sell 0.10 eurusd 1.0589 1.0586 1.0570 2023.10.17 20:43:25 1.0572 0.00 0.00 0.00 17.00
38084929 2023.10.17 20:45:32 buy 1.00 eurusd 1.0571 0.0000 1.0574 2023.10.19 15:46:15 1.0574 0.00 0.00 -21.20 30.00
38088903 2023.10.18 17:48:26 buy 1.00 eurusd 1.0534 0.0000 1.0574 2023.10.19 15:46:15 1.0574 0.00 0.00 -15.90 400.00
38093288 2023.10.19 15:53:20 sell 10.00 eurusd 1.0574 0.0000 1.0568 2023.10.19 16:26:23 1.0568 0.00 0.00 0.00 600.00
38099627 2023.10.20 15:38:05 sell 10.00 eurusd 1.0579 0.0000 1.0559 2023.10.25 16:37:32 1.0571 0.00 0.00 -41.00 800.00
38116911 2023.10.25 16:38:00 buy 10.00 eurusd 1.0568 0.0000 0.0000 2023.10.25 18:35:10 1.0588 0.00 0.00 0.00 2 000.00
38117868 2023.10.25 18:55:34 buy 10.00 eurusd 1.0588 1.0590 1.0650 2023.10.31 05:47:30 1.0590 0.00 0.00 -291.00 200.00
38122472 2023.10.26 15:01:38 buy 1.00 eurusd 1.0539 1.0540 0.0000 2023.10.26 17:01:56 1.0540 0.00 0.00 0.00 10.00
38123668 2023.10.26 17:03:42 buy 1.00 eurusd 1.0536 1.0547 0.0000 2023.10.27 14:04:24 1.0547 0.00 0.00 -4.60 110.00
38141072 2023.10.31 08:28:54 buy 10.00 eurusd 1.0604 1.0589 1.0654 2023.10.31 11:57:25 1.0654 0.00 0.00 0.00 5 000.00
38144668 2023.10.31 16:46:13 buy 1.00 eurusd 1.0606 1.0590 1.0620 2023.10.31 17:06:02 1.0590 0.00 0.00 0.00 -160.00
38144873 2023.10.31 17:05:40 sell 2.00 eurusd 1.0591 1.0586 1.0565 2023.10.31 18:10:22 1.0565 0.00 0.00 0.00 520.00
38150852 2023.11.01 15:07:50 buy 5.00 eurusd 1.0535 1.0542 0.0000 2023.11.01 16:00:19 1.0542 0.00 0.00 0.00 350.00
38158770 2023.11.02 14:43:33 sell 5.00 eurusd 1.0654 1.0649 1.0624 2023.11.02 16:11:20 1.0634 0.00 0.00 0.00 1 000.00
38167102 2023.11.03 17:15:10 sell 5.00 eurusd 1.0724 1.0722 1.0703 2023.11.07 08:48:42 1.0703 0.00 0.00 -10.00 1 050.00
38171902 2023.11.06 14:45:28 sell 5.00 eurusd 1.0748 1.0722 1.0703 2023.11.07 08:48:42 1.0703 0.00 0.00 -5.50 2 250.00
38177538 2023.11.07 15:20:05 sell 30.00 eurusd 1.0681 0.0000 1.0675 2023.11.07 15:37:29 1.0681 0.00 0.00 0.00 0.00
38177616 2023.11.07 15:38:38 buy 6.00 eurusd 1.0681 0.0000 1.0691 2023.11.07 18:10:51 1.0691 0.00 0.00 0.00 600.00
38177751 2023.11.07 16:15:20 buy 7.50 eurusd 1.0669 0.0000 1.0691 2023.11.07 18:10:51 1.0691 0.00 0.00 0.00 1 650.00
  0.00 0.00 -389.20 16 427.00
Closed P/L: 16 037.80
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 16 037.80 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 66 037.80 Equity: 66 037.80 Free Margin: 66 037.80
 
Gorillych #:

"Обжегшись на молоке, и на воду дует "

Мне нельзя. Я правила придумал, я их в процессе и меняю.



Statement: 14125 - Gorillych
............


по стейту - пересидки есть, что неудивительно для пипсовки на М1

профит маленький, если система стоящая, то до возникновения просадки надо поднимать депо  как минимум  в 4 раза

т.е. пока что действительно 50/50

меняйте ТФм на более старший, иначе это сливатор:

заработали 32%, а риск слива - 100%

[Удален]  
      Renat Akhtyamov #:

по стейту - пересидки есть, что неудивительно для пипсовки на М1

профит маленький, если система стоящая, то до возникновения просадки надо поднимать депо  как минимум  в 4 раза

т.е. пока что действительно 50/50

меняйте ТФм на более старший, иначе это сливатор:

заработали 32%, а риск слива - 100%


Спасибо, учту. Хотя - это Демо, пересидки связаны с ошибками на внутренних волнах, более высокий их уровень подсказывал сидеть, поэтому здесь не те математические пересидки, о чем и результат.

На сколько поднять, чтобы Вам понравилось?

 
Gorillych #:
      Renat Akhtyamov #:

мне не надо

для себя сделайте, на свое усмотрение

ну и жалко что демо
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

мне не надо

для себя сделайте, на свое усмотрение

ну и жалко что демо
И мне не надо.
А, кому пригодилось, пишите бесплатно, безвозмездно. :)))
До новых, волнующих, встречь )
[Удален]  

"Если мне поверят, то рынок будет ходить строем и что-то изменится"

 Buy-Buy!

[Удален]  

13

13

 
Gorillych #:

13


На рынках нет гарантии, что цена развернется или отскочит от какого то уровня или точки. Иначе будет игра в одни ворота без рынка. Это невозможно.

Да.

Есть места на рыночных графиках, где углядывается, что цена встретит сопротивление или поддержку, но гарантий или 100 процентной уверенности в исполнении НЕТ и НЕ будет. 

Рисовать трендовые можно и нужно. Там есть более высокая вероятность успешно войти в рынок.

 

Волны это прикольно

  Сидит чиновник у моря и млеет - прямо как на работе , откат за откатом.

 

Cчитать волны на м1 это для школьников, мелкие откаты не интересуют  , серьзных парней интересует минимум  D1 , исходя из того что  Эллиот строил свою теорию не на тиках не на м1 

Интересует первая волна  и не на m1, можно точку отката второй волны ,   вопрос к крутым волновикам лучше на D1, уровень бай или селл и цель.

Примерно 10 не противоречивых однозначных прогнозов , если  8 исполнится это будет чудо, если из 10 исполнится 5 то не интересно, лучше тогда монетка.

p.s.

Но самый сложный для волновика вопрос - прямо сейчас на дату 09.11.2023 время 10:35 куда входить ? бай или сел и точная , какая цель ?  Выход как положено настоящему волновику  на развороте.

p.s.

Время можно подвинуть ,  вопрос к крутым волновикам ,  не к пацанам  маструбирующим на M1

куда войти на дату и время 10.11.2023  10:00 тайм фрейм D1 , итак куда входим и с какой целью ?  Выход как положено настоящему волновику  должен быть на развороте.

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