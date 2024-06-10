Пять волн - страница 9
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Так ведь и волны эти тоже ни на что не намажешь :)))
Если нужно намазать, то открываешь ПАММ, торгуешь по волнам и намазка пошла ...
Или здесь сигнал создаешь за 30 долл, набираешь подписчиков ...
"Обжегшись на молоке, и на воду дует "
Мне нельзя. Я правила придумал, я их в процессе и меняю.
Statement: 14125 - Gorillych
"Обжегшись на молоке, и на воду дует "
Мне нельзя. Я правила придумал, я их в процессе и меняю.
Statement: 14125 - Gorillych
по стейту - пересидки есть, что неудивительно для пипсовки на М1
профит маленький, если система стоящая, то до возникновения просадки надо поднимать депо как минимум в 4 раза
т.е. пока что действительно 50/50
меняйте ТФм на более старший, иначе это сливатор:
заработали 32%, а риск слива - 100%
по стейту - пересидки есть, что неудивительно для пипсовки на М1
профит маленький, если система стоящая, то до возникновения просадки надо поднимать депо как минимум в 4 раза
т.е. пока что действительно 50/50
меняйте ТФм на более старший, иначе это сливатор:
заработали 32%, а риск слива - 100%
Спасибо, учту. Хотя - это Демо, пересидки связаны с ошибками на внутренних волнах, более высокий их уровень подсказывал сидеть, поэтому здесь не те математические пересидки, о чем и результат.
На сколько поднять, чтобы Вам понравилось?
Renat Akhtyamov #:
мне не надо
для себя сделайте, на свое усмотрениену и жалко что демо
мне не надо
для себя сделайте, на свое усмотрениену и жалко что демо
"Если мне поверят, то рынок будет ходить строем и что-то изменится"
Buy-Buy!
13
13
На рынках нет гарантии, что цена развернется или отскочит от какого то уровня или точки. Иначе будет игра в одни ворота без рынка. Это невозможно.
Да.
Есть места на рыночных графиках, где углядывается, что цена встретит сопротивление или поддержку, но гарантий или 100 процентной уверенности в исполнении НЕТ и НЕ будет.
Рисовать трендовые можно и нужно. Там есть более высокая вероятность успешно войти в рынок.
Волны это прикольно
Сидит чиновник у моря и млеет - прямо как на работе , откат за откатом.
Cчитать волны на м1 это для школьников, мелкие откаты не интересуют , серьзных парней интересует минимум D1 , исходя из того что Эллиот строил свою теорию не на тиках не на м1
Интересует первая волна и не на m1, можно точку отката второй волны , вопрос к крутым волновикам лучше на D1, уровень бай или селл и цель.
Примерно 10 не противоречивых однозначных прогнозов , если 8 исполнится это будет чудо, если из 10 исполнится 5 то не интересно, лучше тогда монетка.
p.s.
Но самый сложный для волновика вопрос - прямо сейчас на дату 09.11.2023 время 10:35 куда входить ? бай или сел и точная , какая цель ? Выход как положено настоящему волновику на развороте.
p.s.
Время можно подвинуть , вопрос к крутым волновикам , не к пацанам маструбирующим на M1
куда войти на дату и время 10.11.2023 10:00 тайм фрейм D1 , итак куда входим и с какой целью ? Выход как положено настоящему волновику должен быть на развороте.