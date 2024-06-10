Пять волн - страница 10
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Cчитать волны на м1 это для школьников, мелкие откаты не интересуют , серьзных парней интересует минимум D1 , исходя из того что Эллиот строил свою теорию не на тиках не на м1
Интересует первая волна и не на m1, можно точку отката второй волны , вопрос к крутым волновикам лучше на D1, уровень бай или селл и цель.
Примерно 10 не противоречивых однозначных прогнозов , если 8 исполнится это будет чудо, если из 10 исполнится 5 то не интересно, лучше тогда монетка.
p.s.
Но самый сложный для волновика вопрос - прямо сейчас на дату 09.11.2023 время 10:35 куда входить ? бай или сел и точная , какая цель ? Выход как положено настоящему волновику на развороте.
p.s.
Время можно подвинуть , вопрос к крутым волновикам , не к пацанам маструбирующим на M1
куда войти на дату и время 10.11.2023 10:00 тайм фрейм D1 , итак куда входим и с какой целью ? Выход как положено настоящему волновику должен быть на развороте.
Когда то была мода на волны Элиотта. Я тоже пытался в тех волнах разобраться и понял бессмысленность такого подхода. Создал для себя простую и понятную мне систему волн.
Заранее предупреждаю, что не претендую на знахаря, а просто покажу картинку с D1 на возможные варианты поведения цены, а точнее важные моменты для разворотов с моей точки зрения. Не гарантирую правильность моих выводов.
При достижении ценой любой из нарисованных линий будет замедление и вероятный разворот в такой зоне. Достижение цели-линий будет зависеть от разных внешних раздражителей на цену и скорости её движения. О раздражителях мы даже сегодня мало что знаем, а в будущем и подавно. Так что будущую цену в таких временных рамках предсказать не возможно, а только можем опираться на геометрию и индикаторы.
Когда то была мода на волны Элиотта. Я тоже пытался в тех волнах разобраться и понял бессмысленность такого подхода. Создал для себя простую и понятную мне систему волн.
Заранее предупреждаю, что не претендую на знахаря, а просто покажу картинку с D1 на возможные варианты поведения цены, а точнее важные моменты для разворотов с моей точки зрения. Не гарантирую правильность моих выводов.
При достижении ценой любой из нарисованных линий будет замедление и вероятный разворот в такой зоне. Достижение цели-линий будет зависеть от разных внешних раздражителей на цену и скорости её движения. О раздражителях мы даже сегодня мало что знаем, а в будущем и подавно. Так что будущую цену в таких временных рамках предсказать не возможно, а только можем опираться на геометрию и индикаторы.
К примеру событие 24.02.2022 вдребезги сломает волновую теорию, просто камня на камне не оставит , да любой теханализ потетит в трубу.
Когда то была мода на волны Элиотта. Я тоже пытался в тех волнах разобраться и понял бессмысленность такого подхода. Создал для себя простую и понятную мне систему волн.
Заранее предупреждаю, что не претендую на знахаря, а просто покажу картинку с D1 на возможные варианты поведения цены, а точнее важные моменты для разворотов с моей точки зрения. Не гарантирую правильность моих выводов.
При достижении ценой любой из нарисованных линий будет замедление и вероятный разворот в такой зоне. Достижение цели-линий будет зависеть от разных внешних раздражителей на цену и скорости её движения. О раздражителях мы даже сегодня мало что знаем, а в будущем и подавно. Так что будущую цену в таких временных рамках предсказать не возможно, а только можем опираться на геометрию и индикаторы.
Не понял принцип построения линии с началом в точке выше, чем у всех аналогичных.
К примеру событие 24.02.2022 вдребезги сломает волновую теорию, просто камня на камне не оставит , да любой теханализ потетит в трубу.
Важнейшим раздражителем в последние годы стала пандемия ковид-19, а потом уже 24.02.2022.
Надо учитывать, что моментального влияния на цены в мировом масштабе не происходит, а только с каким то лагом. Экономики в мире имеют определенный запас прочности. Процесс стагнации мировых экономик проходит медленно и со временем ускоряется. Скорость стагнации у разных стран разная.
В вопросе нет уточнения, чью волновую теорию сломает. Поэтому ответ такой.
Волновая теория как и "большой взрыв" в космологии всего лишь точка опоры и в тоже время подчиняется Законам природы.
Не понял принцип построения линии с началом в точке выше, чем у всех аналогичных.
Логическое построение, связанное с моим представлением о волнах.
Важнейшим раздражителем в последние годы стала пандемия ковид-19, а потом уже 24.02.2022.
Самые профитные события за последние годы.
Важнейшим раздражителем в последние годы стала пандемия ковид-19, а потом уже 24.02.2022.
Надо учитывать, что моментального влияния на цены в мировом масштабе не происходит, а только с каким то лагом. Экономики в мире имеют определенный запас прочности. Процесс стагнации мировых экономик проходит медленно и со временем ускоряется. Скорость стагнации у разных стран разная.
В вопросе нет уточнения, чью волновую теорию сломает. Поэтому ответ такой.
Волновая теория как и "большой взрыв" в космологии всего лишь точка опоры и в тоже время подчиняется Законам природы.
Неизвестно что чему подчиняется. Посмотрите Синергетику. Там фракталы, т.е. 5 волн. В философии - Диалектика. Может - это всеобщий закон диалектики?
И хаос - такой порядочный!
"Не пора ли нам, друзья, замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"
Cчитать волны на м1 это для школьников, мелкие откаты не интересуют , серьзных парней интересует минимум D1 , исходя из того что Эллиот строил свою теорию не на тиках не на м1 ...
куда войти на дату и время 10.11.2023 10:00 тайм фрейм D1 , итак куда входим и с какой целью ? Выход как положено настоящему волновику должен быть на развороте.
Вам дважды написали Buy-Buy. Это похоже на до свидания, но оно пишется Bye-Bye.
На минутных графиках можно показать в онлайне, а на дневных? Главное метод.
Ну и цель 2,06. Только, береговая линия на много длиннее прямой.
Неизвестно что чему подчиняется. Посмотрите Синергетику. Там фракталы, т.е. 5 волн. В философии - Диалектика. Может - это всеобщий закон диалектики?
И хаос - такой порядочный!
"Не пора ли нам, друзья, замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"
5 волн считали когда торговали в яме.
На больших графиках их больше 5ти не наблюдали. Оттуда и пошла мысля плясать о 5ти волнах. Эх, круто было!
А сегодня на тиковом или на минутных с полсотни-сотню можно насчитать, и каждая 5я опять 5я и каждая следующая 5я опять 5я ..... Безобразие!!!
А что Вильямс святой? Уже иконы с его фейсом в ДЦ вывешивают?
Неизвестно что чему подчиняется. Посмотрите Синергетику. Там фракталы, т.е. 5 волн. В философии - Диалектика. Может - это всеобщий закон диалектики?
И хаос - такой порядочный!
"Не пора ли нам, друзья, замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"
На рыночных графиках мы не видим так называемой пилы, а видим график в виде последовательности волн. Длинных и коротких. Волны встречают сопротивление и останавливаются или пробивают от сильных внешних факторов.
Если рынок спокоен, он придерживается геометрии волн.
Разметку сделал вчера.
Никого не хочу учить и поучать. Рынок довольно примитивен. Не нужны никакие машинные обучения(МО). Достаточно наблюдений для ручной торговли.
Другой вопрос когда возникает необходимость в автоматизации трейдинга. Тут ждет более сложная задача, но тоже решаемая за счет волн.