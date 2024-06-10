Пять волн - страница 10

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Yuriy Zaytsev #:

Cчитать волны на м1 это для школьников, мелкие откаты не интересуют  , серьзных парней интересует минимум  D1 , исходя из того что  Эллиот строил свою теорию не на тиках не на м1 

Интересует первая волна  и не на m1, можно точку отката второй волны ,   вопрос к крутым волновикам лучше на D1, уровень бай или селл и цель.

Примерно 10 не противоречивых однозначных прогнозов , если  8 исполнится это будет чудо, если из 10 исполнится 5 то не интересно, лучше тогда монетка.

p.s.

Но самый сложный для волновика вопрос - прямо сейчас на дату 09.11.2023 время 10:35 куда входить ? бай или сел и точная , какая цель ?  Выход как положено настоящему волновику  на развороте.

p.s.

Время можно подвинуть ,  вопрос к крутым волновикам ,  не к пацанам  маструбирующим на M1

куда войти на дату и время 10.11.2023  10:00 тайм фрейм D1 , итак куда входим и с какой целью ?  Выход как положено настоящему волновику  должен быть на развороте.

Когда то была мода на волны Элиотта. Я тоже пытался в тех волнах разобраться и понял бессмысленность такого подхода. Создал для себя простую и понятную мне систему волн.

Заранее предупреждаю, что не претендую на знахаря, а просто покажу картинку с D1 на возможные варианты поведения цены, а точнее важные моменты для разворотов с моей точки зрения. Не гарантирую правильность моих выводов.

  При достижении ценой любой из нарисованных линий будет замедление и вероятный разворот в такой зоне. Достижение цели-линий будет зависеть от разных внешних раздражителей на цену и скорости её движения. О раздражителях мы даже сегодня мало что знаем, а в будущем и подавно. Так что будущую цену в таких временных рамках предсказать не возможно, а только можем опираться на геометрию и индикаторы.

J88d1

 
Uladzimir Izerski #:

Когда то была мода на волны Элиотта. Я тоже пытался в тех волнах разобраться и понял бессмысленность такого подхода. Создал для себя простую и понятную мне систему волн.

Заранее предупреждаю, что не претендую на знахаря, а просто покажу картинку с D1 на возможные варианты поведения цены, а точнее важные моменты для разворотов с моей точки зрения. Не гарантирую правильность моих выводов.

  При достижении ценой любой из нарисованных линий будет замедление и вероятный разворот в такой зоне. Достижение цели-линий будет зависеть от разных внешних раздражителей на цену и скорости её движения. О раздражителях мы даже сегодня мало что знаем, а в будущем и подавно. Так что будущую цену в таких временных рамках предсказать не возможно, а только можем опираться на геометрию и индикаторы.


К примеру событие   24.02.2022  вдребезги сломает волновую теорию, просто камня на камне не оставит , да любой теханализ потетит в трубу.

 
Uladzimir Izerski #:

Когда то была мода на волны Элиотта. Я тоже пытался в тех волнах разобраться и понял бессмысленность такого подхода. Создал для себя простую и понятную мне систему волн.

Заранее предупреждаю, что не претендую на знахаря, а просто покажу картинку с D1 на возможные варианты поведения цены, а точнее важные моменты для разворотов с моей точки зрения. Не гарантирую правильность моих выводов.

  При достижении ценой любой из нарисованных линий будет замедление и вероятный разворот в такой зоне. Достижение цели-линий будет зависеть от разных внешних раздражителей на цену и скорости её движения. О раздражителях мы даже сегодня мало что знаем, а в будущем и подавно. Так что будущую цену в таких временных рамках предсказать не возможно, а только можем опираться на геометрию и индикаторы.

Не понял принцип построения линии с началом в точке выше, чем у всех аналогичных.

 
Yuriy Zaytsev #:

К примеру событие   24.02.2022  вдребезги сломает волновую теорию, просто камня на камне не оставит , да любой теханализ потетит в трубу.

Важнейшим раздражителем в последние годы стала пандемия ковид-19, а потом уже 24.02.2022. 

Надо учитывать, что моментального влияния на цены в мировом масштабе не происходит, а только с каким то лагом. Экономики в мире имеют определенный запас прочности. Процесс стагнации мировых экономик проходит медленно и со временем ускоряется. Скорость стагнации у разных стран разная.

В вопросе нет уточнения, чью  волновую теорию сломает. Поэтому ответ такой.

Волновая теория как и "большой взрыв" в космологии всего лишь точка опоры и в тоже время подчиняется Законам природы.

 
JRandomTrader #:

Не понял принцип построения линии с началом в точке выше, чем у всех аналогичных.

Логическое построение, связанное с моим представлением о волнах.

 
Uladzimir Izerski #:
Важнейшим раздражителем в последние годы стала пандемия ковид-19, а потом уже 24.02.2022. 

Самые профитные события за последние годы.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Важнейшим раздражителем в последние годы стала пандемия ковид-19, а потом уже 24.02.2022. 

Надо учитывать, что моментального влияния на цены в мировом масштабе не происходит, а только с каким то лагом. Экономики в мире имеют определенный запас прочности. Процесс стагнации мировых экономик проходит медленно и со временем ускоряется. Скорость стагнации у разных стран разная.

В вопросе нет уточнения, чью  волновую теорию сломает. Поэтому ответ такой.

Волновая теория как и "большой взрыв" в космологии всего лишь точка опоры и в тоже время подчиняется Законам природы.

Неизвестно что чему подчиняется. Посмотрите Синергетику. Там фракталы, т.е. 5 волн. В философии - Диалектика. Может - это всеобщий закон диалектики?

И хаос - такой порядочный!

"Не пора ли нам, друзья, замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"

[Удален]  
Yuriy Zaytsev #:

Cчитать волны на м1 это для школьников, мелкие откаты не интересуют  , серьзных парней интересует минимум  D1 , исходя из того что  Эллиот строил свою теорию не на тиках не на м1 ...

куда войти на дату и время 10.11.2023  10:00 тайм фрейм D1 , итак куда входим и с какой целью ?  Выход как положено настоящему волновику  должен быть на развороте.

Вам дважды написали Buy-Buy. Это похоже на до свидания, но оно пишется Bye-Bye.

На минутных графиках можно показать в онлайне, а на дневных? Главное метод.

Ну и цель 2,06. Только, береговая линия на много длиннее прямой.

 
Gorillych #:

Неизвестно что чему подчиняется. Посмотрите Синергетику. Там фракталы, т.е. 5 волн. В философии - Диалектика. Может - это всеобщий закон диалектики?

И хаос - такой порядочный!

"Не пора ли нам, друзья, замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"

 5 волн считали когда торговали в яме.

На больших графиках их больше 5ти не наблюдали. Оттуда и пошла мысля плясать о 5ти волнах. Эх, круто было! 

А сегодня на тиковом или на минутных с полсотни-сотню можно насчитать, и каждая 5я  опять 5я и каждая следующая 5я  опять 5я ..... Безобразие!!!

А что  Вильямс святой? Уже иконы с его фейсом в ДЦ вывешивают?

 
Gorillych #:

Неизвестно что чему подчиняется. Посмотрите Синергетику. Там фракталы, т.е. 5 волн. В философии - Диалектика. Может - это всеобщий закон диалектики?

И хаос - такой порядочный!

"Не пора ли нам, друзья, замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"

На рыночных графиках мы не видим так называемой пилы, а видим график в виде последовательности волн. Длинных и коротких. Волны встречают сопротивление и останавливаются или пробивают от сильных внешних факторов.

Если рынок спокоен, он придерживается геометрии волн.

Разметку сделал вчера. 

j86kl

Никого не хочу учить и поучать. Рынок довольно примитивен. Не нужны никакие машинные обучения(МО). Достаточно наблюдений для ручной торговли.

Другой вопрос когда возникает необходимость в автоматизации трейдинга. Тут ждет более сложная задача, но тоже решаемая за счет волн. 

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