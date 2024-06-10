Пять волн - страница 4

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Gorillych #:

Могу продемонстрировать в онлайне на минутном графике в течение 2-3 часов на любом предложенном инструменте.

Здравствуйте. На минутках - это очень интересно. Запишите, пжл, меня на онлайн-трансляцию и сообщите, когда планируете её провести.

С уважением, Владимир.

[Удален]  

Оказывается меня читают... Готов, только не знаю как это организовать. Мне достаточно только говорить и показывать или писать и показывать.

Давайте на EURUSD или выберете сами. Могу здесь же. Там много информации не будет, по исходной теории (графику) всё будет понятно.

 
Gorillych #:

Оказывается меня читают... Готов, только не знаю как это организовать. Мне достаточно только говорить и показывать или писать и показывать.

Давайте на EURUSD или выберете сами. Могу здесь же. Там много информации не будет, по исходной теории (графику) всё будет понятно.


Еще как читают!!!
Нет уж, Горыныч, выбирай сам то что понятнее и нагляднее.
Давай информации больше - не стесняйся, тут все свои. )))
Больше показывай и рассказывай пока мы еще не слили свои последние.

Можно видео или скриншоты. Но только в онлайне, а не то что было вчера/позавчера. )))

[Удален]  
Grigori.S.B #:


Еще как читают!!!
Нет уж, Горыныч, выбирай сам то что понятнее и нагляднее.
Давай информации больше - не стесняйся, тут все свои. )))
Больше показывай и рассказывай пока мы еще не слили свои последние.

Можно видео или скриншоты. Но только в онлайне, а не то что было вчера/позавчера. )))

Оказывается, все равно, нужно подготовиться. Попробую завтра после 15-16.00

 
Gorillych #:

Оказывается меня читают... Готов, только не знаю как это организовать. Мне достаточно только говорить и показывать или писать и показывать.

Давайте на EURUSD или выберете сами. Могу здесь же. Там много информации не будет, по исходной теории (графику) всё будет понятно.

Можете разметить этот график и сказать что будет дальше? ТФ 1 минута


 
Очень похоже на углы Ганна. Я недавно только научился их правильно размечать, и строить точки бифуркации. Воплотить в коде не выходит никак пока что:)
 

Основные проблемы волновиков

Они чудесно знают какая сейчас волна ,  но когда их спрашиваешь: - Ну что , прямо  сейчас входить на БАЙ или на СЕЛЛ ? никогда не могут ответить.

 
Yuriy Zaytsev #:

Основные проблемы волновиков

Они чудесно знают какая сейчас волна ,  но когда их спрашиваешь: - Ну что , прямо  сейчас входить на БАЙ или на СЕЛЛ ? никогда не могут ответить.

Волнуются...

 
Yuriy Zaytsev #:

Основные проблемы волновиков

Они чудесно знают какая сейчас волна ,  но когда их спрашиваешь: - Ну что , прямо  сейчас входить на БАЙ или на СЕЛЛ ? никогда не могут ответить.

Дело не в этом...

Волновики ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ событие на рынке...

А какова вероятность правильного результата?...    

Правильно!... 50/50%...

Работать в таких условиях на  реале - врагу не пожелаешь!

 
Serqey Nikitin #:

Волновики ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ событие на рынке...

А какова вероятность правильного результата?...    

Правильно!... 50/50%...

Работать в таких условиях на  реале - врагу не пожелаешь!

А НАСТАВНИКИ показывают ПРОШЛЫЕ достижения в тестере.
Поэтому наберемся терпения, уважения и выслушаем Горыныча.
У него эта стратегия уже 15 лет зреет.

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