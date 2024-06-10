Пять волн - страница 8
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Так какой прогноз?
свечи, бары .. какая разница
Пессимистичный для бакса
Кстати, по-русски, Гориллыч. Почему Горыныч?
Теперь вам будет легче!
Волны без сопротивлений проходят как нож в масле.
Кстати, по-русски, Гориллыч. Почему Горыныч?
Теперь вам будет легче!
Да где ты тут русских нашел? )))
Давай Горыныч, до встречи через 6 лет (если доживем).
Спасибо что развлек.
Пессимистичный для бакса
Да при чем тут бакс, я про свою картинку спрашиваю, какой анализ , какой прогноз?
Да где ты тут русских нашел? )))
Давай Горыныч, до встречи через 6 лет (если доживем).
Спасибо что развлек.
Да при чем тут бакс, я про свою картинку спрашиваю, какой анализ , какой прогноз?
Вы уже пунктов 50 потеряли, пока думали :)
Вы думаете мне интересна ваша картинка? Вам показали метод. Сами, теперь сами.
Отвечаю двум в одном: спасибо на хлеб не намажешь :)))
Так ведь и волны эти тоже ни на что не намажешь :)))
Если нужно намазать, то открываешь ПАММ, торгуешь по волнам и намазка пошла ...
Или здесь сигнал создаешь за 30 долл, набираешь подписчиков ...
Так ведь и волны эти тоже ни на что не намажешь :)))
Не правильные волны принесут неправильный профит.)) Там точно не намажешь.
Так ведь и волны эти тоже ни на что не намажешь :)))
Если нужно намазать, то открываешь ПАММ, торгуешь по волнам и намазка пошла ...
Или здесь сигнал создаешь за 30 долл, набираешь подписчиков ...