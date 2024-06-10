Пять волн - страница 8

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mytarmailS #:

Так какой прогноз?

свечи, бары .. какая разница

Пессимистичный для бакса

12

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Кстати, по-русски, Гориллыч. Почему Горыныч?

Теперь вам будет легче!

 

Волны без сопротивлений проходят как нож в масле.

j90

 
Gorillych #:

Кстати, по-русски, Гориллыч. Почему Горыныч?

Теперь вам будет легче!

Да где ты тут русских нашел? )))
Давай Горыныч, до встречи через 6 лет (если доживем).
Спасибо что развлек.

 
Gorillych #:

Пессимистичный для бакса

Да при чем тут бакс, я про свою картинку спрашиваю, какой анализ , какой прогноз?

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Grigori.S.B #:

Да где ты тут русских нашел? )))
Давай Горыныч, до встречи через 6 лет (если доживем).
Спасибо что развлек.

Отвечаю двум в одном: спасибо на хлеб не намажешь :)))
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mytarmailS #:

Да при чем тут бакс, я про свою картинку спрашиваю, какой анализ , какой прогноз?

Вы уже пунктов 50 потеряли, пока думали :)

Вы думаете мне интересна ваша картинка? Вам показали метод. Сами, теперь сами.

 
Gorillych #:
Отвечаю двум в одном: спасибо на хлеб не намажешь :)))

Так ведь и волны эти тоже ни на что не намажешь :)))
Если нужно намазать, то открываешь ПАММ, торгуешь по волнам и намазка пошла ...
Или здесь сигнал создаешь за 30 долл, набираешь подписчиков ...

 
Grigori.S.B #:

Так ведь и волны эти тоже ни на что не намажешь :)))

Не правильные волны принесут неправильный профит.)) Там точно не намажешь.

 
Grigori.S.B #:

Так ведь и волны эти тоже ни на что не намажешь :)))
Если нужно намазать, то открываешь ПАММ, торгуешь по волнам и намазка пошла ...
Или здесь сигнал создаешь за 30 долл, набираешь подписчиков ...

Зачем так больно бьете их
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