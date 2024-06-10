Пять волн - страница 7
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Можете разметить этот график и сказать что будет дальше? ТФ 1 минута
Страница 1 темы
Разве я общел помочь Вам торговать? Я обещал показать 5 волн.
Так показать можно много чего.
А какой прикладной смысл этого?
Ну, вот и всё. Дальше сами. Buy-Buy!
скинул столько же, сколько взял
ничего необычного
мда...
волновой анализ на минутках
Вы не маркетам подыгрываете случаем?
Так показать можно много чего.
А какой прикладной смысл этого?
Нет, все сразу из головы. Хотелось бы. чтобы они ком не обратились, чтобы составить ИИ и заработать :)
им чихать на волны
и обращаться не будут
тупо завернут куда им надо
и никакие волны не помогути чем меньше ТФ, тем быстрее это произойдет
им чихать на волны
и обращаться не будут
тупо завернут куда им надо
и никакие волны не помогут
Вы сами разметите 0-2, потом 2-4. Почему вы используете японские свечи? Это особенный и отдельный метод ТА, Вы же его не используете, а место на графике занимаете.
Так какой прогноз?
свечи, бары .. какая разница
11
Тут я с Вами согласен. Если то, что я показал, система, то она - ОБЪЕКТИВНА. А все, что мы видим на графиках рынка - СУБЪЕКТИВНО, т.к. всё через субъективный ДОЛЛАР.
логика не плохая
с такими мыслями осталось только плюнуть в экран и сделать нормальную систему....