Пять волн - страница 7

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mytarmailS #:

Можете разметить этот график и сказать что будет дальше? ТФ 1 минута


Вы сами разметите 0-2, потом 2-4. Почему вы используете японские свечи? Это особенный и отдельный метод ТА, Вы же его не используете, а место на графике занимаете.
 
Gorillych #:

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Разве я общел помочь Вам торговать? Я обещал показать 5 волн.

Так показать можно много чего.
А какой прикладной смысл этого?

 
Gorillych #:

Ну, вот и всё. Дальше сами. Buy-Buy!


скинул столько же, сколько взял

ничего необычного

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Renat Akhtyamov #:

мда...

волновой анализ на минутках

Вы не маркетам подыгрываете случаем?

Нет, все сразу из головы. Хотелось бы. чтобы они  ко мне обратились, чтобы составить ИИ и заработать :)
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Grigori.S.B #:

Так показать можно много чего.
А какой прикладной смысл этого?

Вот, Вы и прикладите к смыслу.
 
Gorillych #:
Нет, все сразу из головы. Хотелось бы. чтобы они ком не обратились, чтобы составить ИИ и заработать :)

им чихать на волны

и обращаться не будут

тупо завернут куда им надо

и никакие волны не помогут

и чем меньше ТФ, тем быстрее это произойдет
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Renat Akhtyamov #:

им чихать на волны

и обращаться не будут

тупо завернут куда им надо

и никакие волны не помогут

Тут я с Вами согласен. Если то, что я показал, система, то она - ОБЪЕКТИВНА. А все, что мы видим на графиках рынка - СУБЪЕКТИВНО, т.к. всё через субъективный ДОЛЛАР.
 
Gorillych #:
Вы сами разметите 0-2, потом 2-4. Почему вы используете японские свечи? Это особенный и отдельный метод ТА, Вы же его не используете, а место на графике занимаете.

Так какой прогноз?

свечи, бары .. какая разница

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11

11

 
Gorillych #:
Тут я с Вами согласен. Если то, что я показал, система, то она - ОБЪЕКТИВНА. А все, что мы видим на графиках рынка - СУБЪЕКТИВНО, т.к. всё через субъективный ДОЛЛАР.

логика не плохая

с такими мыслями осталось только плюнуть в экран и сделать нормальную систему....

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