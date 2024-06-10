Пять волн - страница 11

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Uladzimir Izerski #:

Рынок довольно примитивен.  Достаточно наблюдений для ручной торговли.

Ну да. Настолько примитивен, что 99% сливают.
А доходят до этой примитивности лет за 10-15-20 и то далеко не все.

 
Grigori.S.B #:

Ну да. Настолько примитивен, что 99% сливают.
А доходят до этой примитивности лет за 10-15-20 и то далеко не все.

В первые 5-10 лет на такие мелочи даже не смотрят)))

 

Десять дней прошло пора обновить дневную разметку для Юры.

Добавил к прежним пару новых линий. Время то идет. Старые остались. Можно сравнить. Пост  

ghy56

Пять волн - Когда то была мода на волны Элиотта, понял бессмысленность такого подхода.
Пять волн - Когда то была мода на волны Элиотта, понял бессмысленность такого подхода.
  • 2023.11.09
  • www.mql5.com
Я тоже пытался в тех волнах разобраться и понял бессмысленность такого подхода. а точнее важные моменты для разворотов с моей точки зрения. что моментального влияния на цены в мировом масштабе не происходит
 
Uladzimir Izerski #:

Десять дней прошло пора обновить дневную разметку для Юры.

Добавил к прежним пару новых линий. Время то идет. Старые остались. Можно сравнить. Пост  

Какой практический смысл несет эта разметка? Как она поможет понять дальнейшее движение цены?
Куча линий, понятно что чем их больше тем больше вероятность найти линию, от которой цена оттолкнется
и которую пробьет.

 
Grigori.S.B #:

Какой практический смысл несет эта разметка? Как она поможет понять дальнейшее движение цены?
Куча линий, понятно что чем их больше тем больше вероятность найти линию, от которой цена оттолкнется
и которую пробьет.

Рыночный график это как книга на китайском языке, его надо уметь читать.

 
)))) 
 
Uladzimir Izerski #:

Рыночный график это как книга на китайском языке, его надо уметь читать.

И как его читать? Я считаю что это невозможно 
 
Uladzimir Izerski #:

Рыночный график это как книга на китайском языке, его надо уметь читать.

ОК, заведу себе китаянку - переводчицу. )))

 
Если ты мнишь себя експертом но по факту не можешь связать двух слов о данной области то тогда начинаешь говорить всякую философскую лабуду что рынок это книга,  эго надо уметь читать,  а буквы на китайском Бла Бла Бла...

А спросишь - так как читать то?  Получишь опять какую то отвлеченную лабуду.. 

Для новичков иногда прокатывает,  бывалые ржут.. 
 
mytarmailS #:
Если ты мнишь себя експертом но по факту не можешь связать двух слов о данной области то тогда начинаешь говорить всякую философскую лабуду что рынок это книга,  эго надо уметь читать,  а буквы на китайском Бла Бла Бла...

А спросишь - так как читать то?  Получишь опять какую то отвлеченную лабуду.. 

Для новичков иногда прокатывает,  бывалые ржут.. 

Видимо твоя царская корона сильно сжимает черепную коробку и не даёт мозгу развиваться.)

Что МО не даёт положительного результата и решил вылить своё зло на меня? Я тебе ничем не обязан.

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