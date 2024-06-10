Пять волн - страница 5

Новый комментарий
 

Всем доброго дня и хорошего настроения! Что-то пропал топик стартер... Лишь бы снова не на 6 лет.

С уважением, Владимир.

 
Serqey Nikitin #:

Дело не в этом...

Волновики ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ событие на рынке...

А какова вероятность правильного результата?...    

Правильно!... 50/50%...

Работать в таких условиях на  реале - врагу не пожелаешь!

Тут согласен , Лучше подарить монетку , будет надежней.

p.s.

Волновики  отлично показывают прошлое.

 
Serqey Nikitin #:

Дело не в этом...

Волновики ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ событие на рынке...

А какова вероятность правильного результата?...    

Правильно!... 50/50%...

Работать в таких условиях на  реале - врагу не пожелаешь!

Почему это 50 на 50? Так будет, только если модель вообще не имеет отношения к процессу, никак его не описывает. Если она хоть сколько-нибудь адекватна, то и прогноз будет скорее совпадать с реальностью, чем не совпадать. 

А вообще любое открытие сделки явно или неявно содержит в себе предсказание, что цена по наступлении некоторых условий скорее пойдет в одну сторону, нежели в другую. То, что в одном случае рисуются волны и трендовые, а в другом меняют свой цвет индикаторы, ничего в этом смысле принципиально не меняет. 

 
mytarmailS #:

Можете разметить этот график и сказать что будет дальше? ТФ 1 минута


Без всякой разметки и анализа, чисто на интуиции - думаю сначала немного вверх, где-то до 90 по уровням картинки, потом резко вниз до  [-250 : -300]   )):

 
Единственный нормальный волновой анализ - трёхволновый. Поскольку это единственный минимально-логический паттерн на графике: двиежние/линия вверх, линию вниз, линия вверх. Всё. И называём его как угодно: импульс-коррекция-импульс, АБС, ABC, ФЗР (фрактально-зигзаговый разворот) и тд. 

Это как фрактал, самоподобие: три волны АБС - это одна волна А старшего волнового уровня (размера, мощности, супер-пуперсти, не важно). Волна А текущего ТФ - это АБВ младшего волнового уровня и тд. 

Вот и всё. Всё, что нужно знать о волнах. Всё остальное - бред сивой кобылы. Аля Ишимоку, астрология, легенды, конспирология, злой маркетмейкер и тд. 


И уместен вопрос у этого волновика: "Куда открытвать то?"

Он ответит: "По тренду в сторону третьей волны старшего волнового уровня, с коррекции текущего волнового уровня - пытаемся взять всю волну С старшего уровня, так как она является импульсом". 

Вот грамотный волновой анализ, а не художественное искусство Эллиота. 
[Удален]  

Начнём.

Цифры волн приводить не буду. Уже не использую. Трендовые по цвету  0-2 красная, 2-4 синяя, проекция на пятую зеленая, 0-2 уровнем выше черная.

[Удален]  

Еще

2

[Удален]  

3

3

 
Gorillych #:

Начнём.

Цифры волн приводить не буду. Уже не использую. Трендовые по цвету  0-2 красная, 2-4 синяя, проекция на пятую зеленая, 0-2 уровнем выше черная.

Отлично!
Какие правила построения этих линий?
Как их применять?
Хорошо бы увидеть рабочий сетап с целью и стопом.

 

по скриншотам :в реальном времени линии строятся с сильнейшим "опозданием".

ну ладно пусть с задержкой..далее что ?

придём в локальный минимум волатильности на 15 ?? так он без волн известен

123456789101112...17
Новый комментарий