Пять волн - страница 5
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Всем доброго дня и хорошего настроения! Что-то пропал топик стартер... Лишь бы снова не на 6 лет.
С уважением, Владимир.
Дело не в этом...
Волновики ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ событие на рынке...
А какова вероятность правильного результата?...
Правильно!... 50/50%...
Работать в таких условиях на реале - врагу не пожелаешь!
Тут согласен , Лучше подарить монетку , будет надежней.
p.s.
Волновики отлично показывают прошлое.
Дело не в этом...
Волновики ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ событие на рынке...
А какова вероятность правильного результата?...
Правильно!... 50/50%...
Работать в таких условиях на реале - врагу не пожелаешь!
Почему это 50 на 50? Так будет, только если модель вообще не имеет отношения к процессу, никак его не описывает. Если она хоть сколько-нибудь адекватна, то и прогноз будет скорее совпадать с реальностью, чем не совпадать.
А вообще любое открытие сделки явно или неявно содержит в себе предсказание, что цена по наступлении некоторых условий скорее пойдет в одну сторону, нежели в другую. То, что в одном случае рисуются волны и трендовые, а в другом меняют свой цвет индикаторы, ничего в этом смысле принципиально не меняет.
Можете разметить этот график и сказать что будет дальше? ТФ 1 минута
Без всякой разметки и анализа, чисто на интуиции - думаю сначала немного вверх, где-то до 90 по уровням картинки, потом резко вниз до [-250 : -300] )):
Это как фрактал, самоподобие: три волны АБС - это одна волна А старшего волнового уровня (размера, мощности, супер-пуперсти, не важно). Волна А текущего ТФ - это АБВ младшего волнового уровня и тд.
Вот и всё. Всё, что нужно знать о волнах. Всё остальное - бред сивой кобылы. Аля Ишимоку, астрология, легенды, конспирология, злой маркетмейкер и тд.
И уместен вопрос у этого волновика: "Куда открытвать то?"
Он ответит: "По тренду в сторону третьей волны старшего волнового уровня, с коррекции текущего волнового уровня - пытаемся взять всю волну С старшего уровня, так как она является импульсом".
Вот грамотный волновой анализ, а не художественное искусство Эллиота.
Начнём.
Цифры волн приводить не буду. Уже не использую. Трендовые по цвету 0-2 красная, 2-4 синяя, проекция на пятую зеленая, 0-2 уровнем выше черная.
Еще
3
Начнём.
Цифры волн приводить не буду. Уже не использую. Трендовые по цвету 0-2 красная, 2-4 синяя, проекция на пятую зеленая, 0-2 уровнем выше черная.
Отлично!
Какие правила построения этих линий?
Как их применять?
Хорошо бы увидеть рабочий сетап с целью и стопом.
по скриншотам :в реальном времени линии строятся с сильнейшим "опозданием".
ну ладно пусть с задержкой..далее что ?
придём в локальный минимум волатильности на 15 ?? так он без волн известен