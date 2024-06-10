Пять волн - страница 3
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Да уж...., не ласково встречают здесь блудного сына.
Просто я очень хорошо разбираюсь в волновом и фрактальном анализе, и та статья просто поверхностная вода, без погружения в глубину.. а метод применения так вообще я молчу.. на уровне палка палка огуречек
На ФА можно реально зарабатывать и я сделал неплохие деньги на нем, но явно не так как предлагает автор, еще и волны размечать не научился даже, позорище
П.С. алгоритмизировать ручную стратегию, основанную на ФА у меня до сих пор не получилось :)
Просто я очень хорошо разбираюсь в волновом и фрактальном анализе, и та статья просто поверхностная вода, без погружения в глубину.. а метод применения так вообще я молчу.. на уровне палка палка огуречек
вот самый реальный расчет волн... на практике именно так и бывает:
вот самый реальный расчет волн... на практике именно так и бывает:
Больно уж рисунок понравился)))
Напоминает этот в скульптуре. Так-же пять волн.))
Респект парням, которые последние два рисунка выложили, отлично показывает на что способна теория волн Эллиота
Давайте расставим. Вы настолько беспомощный, что не смогли под свою кучу лет даже выучить классический волновой анализ, поэтому Вы как никто другой нуждаетесь в советах и чисто человеческой помощи. Мне Вас настолько жаль, что я готов вам выслать 10 долларов как благотворительность или помочь еще чем-нибудь
Вы пишите про волны Эллиотта но не умеете их размечать, вы пишите про самоподобие как св-во фрактала но не видите его на моих кружках, хотя я раскрасил их откровенно для дэбилов, куда уже проще
Вы, какой-то несообразительный (я не медик, поэтому оставлю им терминоголию), Вам же писали про другие волны. Вам про волны Эллиотта не писали ничего, только просили не размечать на миллиметровке.
У Эллиотта, Прехтера, Фроста нет работающих критериев определения волн. Вы приводили один из таких критериев "вторая не должна заходить", нет этого ничего. И трех волн в коррекции нет.
Чем "5 волн" тогда похожи на Эллиотта?
Поторгуйте по этой стратегии руками заработайте денег закажите себе робот. Других вариантов не бывает.
вот самый реальный расчет волн... на практике именно так и бывает:
Больно уж рисунок понравился)))
Напоминает этот в скульптуре. Так-же пять волн.))
Извините, давно не заходил.
Это работает и, думаю, не только здесь.
Могу продемонстрировать в онлайне на минутном графике в течение 2-3 часов на любом предложенном инструменте.
Цена?
Если мне поверят, то рынок будет ходить строем и что-то изменится.
Извините, давно не заходил.
Это работает и, думаю, не только здесь.
Могу продемонстрировать в онлайне на минутном графике в течение 2-3 часов на любом предложенном инструменте.
Цена?
Если мне поверят, то рынок будет ходить строем и что-то изменится.
Было бы очень любопытно.
Демонстрация в онлайне - это всегда круто.
Ждем с нетерпением.