Пять волн - страница 3

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khorosh:
Да уж...., не ласково встречают здесь блудного сына.


Просто я очень хорошо разбираюсь в волновом и фрактальном анализе, и та статья просто поверхностная вода, без погружения в глубину.. а метод применения так вообще я молчу.. на уровне палка палка огуречек

На ФА можно реально зарабатывать и я сделал неплохие деньги на нем, но явно не так как предлагает автор, еще и волны размечать не научился даже, позорище

П.С. алгоритмизировать ручную стратегию, основанную на ФА у меня до сих пор не получилось :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Просто я очень хорошо разбираюсь в волновом и фрактальном анализе, и та статья просто поверхностная вода, без погружения в глубину.. а метод применения так вообще я молчу.. на уровне палка палка огуречек
А вы не пробовали создать советник по волновому анализу или хотя бы индикатор сигнализирующий, когда нужно входить в рынок?
 

вот самый реальный расчет волн... на практике именно так и бывает:



 
nowi:

вот самый реальный расчет волн... на практике именно так и бывает:




Больно уж рисунок понравился)))

Напоминает этот в скульптуре. Так-же пять волн.))


 

Респект парням, которые последние два рисунка выложили, отлично показывает на что способна теория волн Эллиота

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Maxim Dmitrievsky:


Давайте расставим. Вы настолько беспомощный, что не смогли под свою кучу лет даже выучить классический волновой анализ, поэтому Вы как никто другой нуждаетесь в советах и чисто человеческой помощи. Мне Вас настолько жаль, что я готов вам выслать 10 долларов как благотворительность или помочь еще чем-нибудь

Вы пишите про волны Эллиотта но не умеете их размечать, вы пишите про самоподобие как св-во фрактала но не видите его на моих кружках, хотя я раскрасил их откровенно для дэбилов, куда уже проще

Вы, какой-то несообразительный (я не медик, поэтому оставлю им терминоголию), Вам же писали про другие волны. Вам про волны Эллиотта не писали ничего, только просили не размечать на миллиметровке.

У Эллиотта, Прехтера, Фроста нет работающих критериев определения волн. Вы приводили один из таких критериев "вторая не должна заходить", нет этого ничего. И трех волн в коррекции нет.

Чем "5 волн" тогда похожи на Эллиотта?

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Vadim Baklanov:
Поторгуйте по этой стратегии руками заработайте денег закажите себе робот. Других вариантов не бывает.
Бывают!
 
nowi:

вот самый реальный расчет волн... на практике именно так и бывает:

Uladzimir Izerski:


Больно уж рисунок понравился)))

Напоминает этот в скульптуре. Так-же пять волн.))

Совершенно разные разметки. Вот так всегда с волнами - разметки разные, а результат один.
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Извините, давно не заходил.

Это работает и, думаю, не только здесь.

Могу продемонстрировать в онлайне на минутном графике в течение 2-3 часов на любом предложенном инструменте.

Цена?

Если мне поверят, то рынок будет ходить строем и что-то изменится.

 
Gorillych #:

Извините, давно не заходил.

Это работает и, думаю, не только здесь.

Могу продемонстрировать в онлайне на минутном графике в течение 2-3 часов на любом предложенном инструменте.

Цена?

Если мне поверят, то рынок будет ходить строем и что-то изменится.

Было бы очень любопытно.
Демонстрация в онлайне - это всегда круто.
Ждем с нетерпением.

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