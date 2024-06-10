Пять волн - страница 12

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Я просто констатирую факт
 
mytarmailS #:
Я просто констатирую факт

Корона не к лицу это факт.

Точка.

 
ну и не надевай
 
mytarmailS #:
Если ты мнишь себя експертом но по факту не можешь связать двух слов о данной области то тогда начинаешь говорить всякую философскую лабуду что рынок это книга,  эго надо уметь читать,  а буквы на китайском Бла Бла Бла...

А спросишь - так как читать то?  Получишь опять какую то отвлеченную лабуду.. 

Для новичков иногда прокатывает,  бывалые ржут.. 
Бан за несдержанное данное слово. 
Рецидив - будет неделя. 
Далее - месяц. 
Потом - исполнение желаний. 
 
Artyom Trishkin #:
Бан за несдержанное данное слово. 
Рецидив - будет неделя. 
Далее - месяц. 
Потом - исполнение желаний. 
Беда бедовая) 
Не понятно, я как бы в бане но наполовину)) 
Что за квантовая запуность? 
 
mytarmailS #:
Беда бедовая) 
Не понятно, я как бы в бане но наполовину)) 
Что за квантовая запуность? 

И как еще лучше человек может доказать свою глупость7

 
Grigori.S.B #:

Какой практический смысл несет эта разметка? Как она поможет понять дальнейшее движение цены?
Куча линий, понятно что чем их больше тем больше вероятность найти линию, от которой цена оттолкнется
и которую пробьет.

Какой практический смысл?

Волновой. Это по теме топика.

Что бы показать возможности волновых структур, тут Юра спровоцировал конечно, мне пришлось заранее нарисовать разметку и сопроводить её. Не рисовать на готовых исторических данных, а показать возможности в перспективе. 

 Посмотри картинку с поста   и сравни с сегодняшней.

Сделай вывод, есть ли  практический смысл.

GHT083

Пять волн - Когда то была мода на волны Элиотта, понял бессмысленность такого подхода.
Пять волн - Когда то была мода на волны Элиотта, понял бессмысленность такого подхода.
  • 2023.11.09
  • www.mql5.com
Я тоже пытался в тех волнах разобраться и понял бессмысленность такого подхода. а точнее важные моменты для разворотов с моей точки зрения. что моментального влияния на цены в мировом масштабе не происходит
 

Если кому то не совсем понятно по картинке, что происходит, то это только самая старшая матрешка.

У младших матрешек такой же, но свой характер.

Все матрешки упаковываются в паттерны. Или паттерны в матрешки.))

Какая разница. В природе всё упаковано. Только надо понять как.

 

закос по Рену не удался :-)

надо было ещё сослаться на прежние посты в которых такое-же и с отсылкой на более прежние

 
Maxim Kuznetsov #:

закос по Рену не удался :-)

надо было ещё сослаться на прежние посты в которых такое-же и с отсылкой на более прежние

Скептицизм это неплохо))) Даже правильно для тех, кто еще не вник в глубины сущности рыночных отношений.

Максим, могу предложить тебе самому показать мастер-класс например на следующую неделю  с чистого листа как Я показал.

Хочу получить подтверждение твоих правильных доводов в понимании рыночных отношений между рынком и тобой лично.

Как то у нас сложилось, что все умеют критиковать чужие и никто не удосужится доказать правильность своих версий. 

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