Пять волн - страница 12
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Я просто констатирую факт
Корона не к лицу это факт.
Точка.
Если ты мнишь себя експертом но по факту не можешь связать двух слов о данной области то тогда начинаешь говорить всякую философскую лабуду что рынок это книга, эго надо уметь читать, а буквы на китайском Бла Бла Бла...
Бан за несдержанное данное слово.
Беда бедовая)
И как еще лучше человек может доказать свою глупость7
Какой практический смысл несет эта разметка? Как она поможет понять дальнейшее движение цены?
Куча линий, понятно что чем их больше тем больше вероятность найти линию, от которой цена оттолкнется
и которую пробьет.
Какой практический смысл?
Волновой. Это по теме топика.
Что бы показать возможности волновых структур, тут Юра спровоцировал конечно, мне пришлось заранее нарисовать разметку и сопроводить её. Не рисовать на готовых исторических данных, а показать возможности в перспективе.
Посмотри картинку с поста #91 и сравни с сегодняшней.
Сделай вывод, есть ли практический смысл.
Если кому то не совсем понятно по картинке, что происходит, то это только самая старшая матрешка.
У младших матрешек такой же, но свой характер.
Все матрешки упаковываются в паттерны. Или паттерны в матрешки.))
Какая разница. В природе всё упаковано. Только надо понять как.
закос по Рену не удался :-)
надо было ещё сослаться на прежние посты в которых такое-же и с отсылкой на более прежние
закос по Рену не удался :-)
надо было ещё сослаться на прежние посты в которых такое-же и с отсылкой на более прежние
Скептицизм это неплохо))) Даже правильно для тех, кто еще не вник в глубины сущности рыночных отношений.
Максим, могу предложить тебе самому показать мастер-класс например на следующую неделю с чистого листа как Я показал.
Хочу получить подтверждение твоих правильных доводов в понимании рыночных отношений между рынком и тобой лично.
Как то у нас сложилось, что все умеют критиковать чужие и никто не удосужится доказать правильность своих версий.