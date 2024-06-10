Пять волн - страница 6

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Вариант Б

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Grigori.S.B #:

Отлично!
Какие правила построения этих линий?
Как их применять?
Хорошо бы увидеть рабочий сетап с целью и стопом.

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Разве я общел помочь Вам торговать? Я обещал показать 5 волн.

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Самое время торговать. Выше 1 со стопом 2, трейлинг черная трендовая или ниже 2 со стопом 1. :)

5

6
 
Gorillych #:

Самое время торговать. Выше 1 со стопом 2 или ниже 2 со стопом 1. :)

то есть всё-таки пришли в 15 :-)

и с ростом волатильности ушли по микро (минутки всё-ж) тренду

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Maxim Kuznetsov #:

то есть всё-таки пришли в 15 :-)

и с ростом волатильности ушли по микро (минутки всё-ж) тренду

Не понимаю. не мешайте!
 
Gorillych #:


Самое время торговать. Выше 1 со стопом 2, трейлинг черная трендовая или ниже 2 со стопом 1. :)


мда...

волновой анализ на минутках

Вы не маркетам подыгрываете случаем?

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Любая волна, ОСОБЕННО ТРЕТЬЯ, может иметь удлиннение из пяти (пяти (пяти)) волн.

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Удлинение, типа, так

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Ну, вот и всё. Дальше сами. Buy-Buy!

10

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