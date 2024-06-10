Пять волн - страница 6
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Вариант Б
Отлично!
Какие правила построения этих линий?
Как их применять?
Хорошо бы увидеть рабочий сетап с целью и стопом.
Страница 1 темы
Разве я общел помочь Вам торговать? Я обещал показать 5 волн.
Самое время торговать. Выше 1 со стопом 2, трейлинг черная трендовая или ниже 2 со стопом 1. :)
Самое время торговать. Выше 1 со стопом 2 или ниже 2 со стопом 1. :)
то есть всё-таки пришли в 15 :-)
и с ростом волатильности ушли по микро (минутки всё-ж) тренду
то есть всё-таки пришли в 15 :-)
и с ростом волатильности ушли по микро (минутки всё-ж) тренду
Самое время торговать. Выше 1 со стопом 2, трейлинг черная трендовая или ниже 2 со стопом 1. :)
мда...
волновой анализ на минутках
Вы не маркетам подыгрываете случаем?
7
Любая волна, ОСОБЕННО ТРЕТЬЯ, может иметь удлиннение из пяти (пяти (пяти)) волн.
Удлинение, типа, так
9
Ну, вот и всё. Дальше сами. Buy-Buy!