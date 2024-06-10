Пять волн - страница 2

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ну все, волновики поналетят сейчас, их хлебом не корми, только дай красивые рисунки нарисовать
[Удален]  
Sergey Lazarenko:
ну все, волновики поналетят сейчас, их хлебом не корми, только дай красивые рисунки нарисовать

 

Тоже интересная разметка.


[Удален]  
khorosh:

Тоже интересная разметка.



тобишь высокохудожественная?

;)

 
Олег avtomat:


тобишь высокохудожественная?

;)


Хорошая регулярность структуры. Хотя за предсказательную способность не ручаюсь. Однако лично мне больше нравятся горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Хотя бы те же круглые уровни.
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:


ну а линий столько зачем?

у вас разметка не правильная, в 3-й волне низ 4-й подволны не может перекрывать вершину 1-й подволны, это уже терминальная волна получается, которая может стоять только на месте 1-й или 5-й, но никак не в 3-й. Здесь вообще wxyxz волна а не импульсная

А еще это мультифрактал, смотрите: несколько самоаффинных паттернов подряд



Давайте расставим точки над ё.

Я разве просил помощи?

Я разве спрашивал совета?

Давайте исходить из того, что здесь я - мудрый и опытный, ну, а, Вы, соответственно...

Вам дали материал попользоваться!

Я же не спрашиваю у Вас, почему столько кружков кривых? Я этого не знаю и не понимаю.

У меня разметка - моя и по моим правилам, а какая правильная не Вам судить!

Может, Вы Эллиотта на миллимитровке вспомнили из 30 годов прошлого века? А сами?

Советую Вам не тратить эпистолярный Ваш талант на то в чем Вы не разбираетесь.

Исходите из того, что это - объективная реальность.

Верить не нужно, нужно проверять.

Сабж был предсавлен для некоторых думающих, разработать торговую стратегию и робот.
 
Gorillych:


Давайте расставим точки над ё.

Я разве просил помощи?

Я разве спрашивал совета?

Давайте исходить из того, что здесь я - мудрый и опытный, ну, а, Вы, соответственно...

Вам дали материал попользоваться!

Я же не спрашиваю у Вас, почему столько кружков кривых? Я этого не знаю и не понимаю.

У меня разметка - моя и по моим правилам, а какая правильная не Вам судить!

Может, Вы Эллиотта на миллимитровке вспомнили из 30 годов прошлого века? А сами?

Советую Вам не тратить эпистолярный Ваш талант на то в чем Вы не разбираетесь.

Исходите из того, что это - объективная реальность.

Верить не нужно, нужно проверять.

Сабж был предсавлен для некоторых думающих, разработать торговую стратегию и робот.
+++++. Стало быть робота по этой системе у вас пока нет?
[Удален]  
Gorillych:


Давайте расставим точки над ё.

Я разве просил помощи?

Я разве спрашивал совета?

Давайте исходить из того, что здесь я - мудрый и опытный, ну, а, Вы, соответственно...

Вам дали материал попользоваться!

Я же не спрашиваю у Вас, почему столько кружков кривых? Я этого не знаю и не понимаю.

У меня разметка - моя и по моим правилам, а какая правильная не Вам судить!

Может, Вы Эллиотта на миллимитровке вспомнили из 30 годов прошлого века? А сами?

Советую Вам не тратить эпистолярный Ваш талант на то в чем Вы не разбираетесь.

Исходите из того, что это - объективная реальность.

Верить не нужно, нужно проверять.

Сабж был предсавлен для некоторых думающих, разработать торговую стратегию и робот.


Давайте расставим. Вы настолько беспомощный, что не смогли под свою кучу лет даже выучить классический волновой анализ, поэтому Вы как никто другой нуждаетесь в советах и чисто человеческой помощи. Мне Вас настолько жаль, что я готов вам выслать 10 долларов как благотворительность или помочь еще чем-нибудь

Вы пишите про волны Эллиотта но не умеете их размечать, вы пишите про самоподобие как св-во фрактала но не видите его на моих кружках, хотя я раскрасил их откровенно для дэбилов, куда уже проще

[Удален]  
Gorillych:


Давайте расставим точки над ё.

Я разве просил помощи?

Я разве спрашивал совета?

Давайте исходить из того, что здесь я - мудрый и опытный, ну, а, Вы, соответственно...

Вам дали материал попользоваться!

Я же не спрашиваю у Вас, почему столько кружков кривых? Я этого не знаю и не понимаю.

У меня разметка - моя и по моим правилам, а какая правильная не Вам судить!

Может, Вы Эллиотта на миллимитровке вспомнили из 30 годов прошлого века? А сами?

Советую Вам не тратить эпистолярный Ваш талант на то в чем Вы не разбираетесь.

Исходите из того, что это - объективная реальность.

Верить не нужно, нужно проверять.

Сабж был предсавлен для некоторых думающих, разработать торговую стратегию и робот.
Поторгуйте по этой стратегии руками заработайте денег закажите себе робот. Других вариантов не бывает.
 
Maxim Dmitrievsky:


Давайте расставим. Вы настолько беспомощный, что не смогли под свою кучу лет даже выучить классический волновой анализ, поэтому Вы как никто другой нуждаетесь в советах и чисто человеческой помощи. Мне Вас настолько жаль, что я готов вам выслать 10 долларов как благотворительность или помочь еще чем-нибудь

Вы пишите про волны Эллиотта но не умеете их размечать, вы пишите про самоподобие как св-во фрактала но не видите его на моих кружках, хотя я раскрасил их откровенно для дэбилов, куда уже проще

Да уж...., не ласково встречают здесь блудного сына.
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