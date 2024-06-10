Пять волн - страница 2
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ну все, волновики поналетят сейчас, их хлебом не корми, только дай красивые рисунки нарисовать
Тоже интересная разметка.
Тоже интересная разметка.
тобишь высокохудожественная?
;)
тобишь высокохудожественная?
;)
Хорошая регулярность структуры. Хотя за предсказательную способность не ручаюсь. Однако лично мне больше нравятся горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Хотя бы те же круглые уровни.
ну а линий столько зачем?
у вас разметка не правильная, в 3-й волне низ 4-й подволны не может перекрывать вершину 1-й подволны, это уже терминальная волна получается, которая может стоять только на месте 1-й или 5-й, но никак не в 3-й. Здесь вообще wxyxz волна а не импульсная
А еще это мультифрактал, смотрите: несколько самоаффинных паттернов подряд
Давайте расставим точки над ё.
Я разве просил помощи?
Я разве спрашивал совета?
Давайте исходить из того, что здесь я - мудрый и опытный, ну, а, Вы, соответственно...
Вам дали материал попользоваться!
Я же не спрашиваю у Вас, почему столько кружков кривых? Я этого не знаю и не понимаю.
У меня разметка - моя и по моим правилам, а какая правильная не Вам судить!
Может, Вы Эллиотта на миллимитровке вспомнили из 30 годов прошлого века? А сами?
Советую Вам не тратить эпистолярный Ваш талант на то в чем Вы не разбираетесь.
Исходите из того, что это - объективная реальность.
Верить не нужно, нужно проверять.Сабж был предсавлен для некоторых думающих, разработать торговую стратегию и робот.
Давайте расставим точки над ё.
Я разве просил помощи?
Я разве спрашивал совета?
Давайте исходить из того, что здесь я - мудрый и опытный, ну, а, Вы, соответственно...
Вам дали материал попользоваться!
Я же не спрашиваю у Вас, почему столько кружков кривых? Я этого не знаю и не понимаю.
У меня разметка - моя и по моим правилам, а какая правильная не Вам судить!
Может, Вы Эллиотта на миллимитровке вспомнили из 30 годов прошлого века? А сами?
Советую Вам не тратить эпистолярный Ваш талант на то в чем Вы не разбираетесь.
Исходите из того, что это - объективная реальность.
Верить не нужно, нужно проверять.Сабж был предсавлен для некоторых думающих, разработать торговую стратегию и робот.
Давайте расставим точки над ё.
Я разве просил помощи?
Я разве спрашивал совета?
Давайте исходить из того, что здесь я - мудрый и опытный, ну, а, Вы, соответственно...
Вам дали материал попользоваться!
Я же не спрашиваю у Вас, почему столько кружков кривых? Я этого не знаю и не понимаю.
У меня разметка - моя и по моим правилам, а какая правильная не Вам судить!
Может, Вы Эллиотта на миллимитровке вспомнили из 30 годов прошлого века? А сами?
Советую Вам не тратить эпистолярный Ваш талант на то в чем Вы не разбираетесь.
Исходите из того, что это - объективная реальность.
Верить не нужно, нужно проверять.Сабж был предсавлен для некоторых думающих, разработать торговую стратегию и робот.
Давайте расставим. Вы настолько беспомощный, что не смогли под свою кучу лет даже выучить классический волновой анализ, поэтому Вы как никто другой нуждаетесь в советах и чисто человеческой помощи. Мне Вас настолько жаль, что я готов вам выслать 10 долларов как благотворительность или помочь еще чем-нибудь
Вы пишите про волны Эллиотта но не умеете их размечать, вы пишите про самоподобие как св-во фрактала но не видите его на моих кружках, хотя я раскрасил их откровенно для дэбилов, куда уже проще
Давайте расставим точки над ё.
Я разве просил помощи?
Я разве спрашивал совета?
Давайте исходить из того, что здесь я - мудрый и опытный, ну, а, Вы, соответственно...
Вам дали материал попользоваться!
Я же не спрашиваю у Вас, почему столько кружков кривых? Я этого не знаю и не понимаю.
У меня разметка - моя и по моим правилам, а какая правильная не Вам судить!
Может, Вы Эллиотта на миллимитровке вспомнили из 30 годов прошлого века? А сами?
Советую Вам не тратить эпистолярный Ваш талант на то в чем Вы не разбираетесь.
Исходите из того, что это - объективная реальность.
Верить не нужно, нужно проверять.Сабж был предсавлен для некоторых думающих, разработать торговую стратегию и робот.
Давайте расставим. Вы настолько беспомощный, что не смогли под свою кучу лет даже выучить классический волновой анализ, поэтому Вы как никто другой нуждаетесь в советах и чисто человеческой помощи. Мне Вас настолько жаль, что я готов вам выслать 10 долларов как благотворительность или помочь еще чем-нибудь
Вы пишите про волны Эллиотта но не умеете их размечать, вы пишите про самоподобие как св-во фрактала но не видите его на моих кружках, хотя я раскрасил их откровенно для дэбилов, куда уже проще