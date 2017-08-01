Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 66
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Алексей, вот так выглядит Ваш сигнал - не по уставу, но Я упустил это из виду, извините
Алексей, у вас долларовый демо, а не центовый.
Точнее долларовый центовый демо, но в сигналах и правда центовость не видна. Просто раньше можно было на демо, если память не изменяет.
Ладно, мелочи
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Alexey Volchanskiy, 2017.05.23 11:59
Так про выбор ДЦ решили? Центовые?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Alexey Volchanskiy, 2017.05.27 19:44Я правильно понимаю, что пополнить счет я могу перед самым началом конкурса? Ведь в сигналах вроде нет разницы при регистрации, есть на счете средства или нет. Сумма небольшая конечно, но не люблю, когда деньги вхолостую лежат месяц
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Alexey Volchanskiy, 2017.05.27 19:57
Тогда сегодня зарегюсь. Так что там с названием сигнала? Юра писал, должно присутствовать слово Contest?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Alexey Volchanskiy, 2017.05.29 07:24
Давай четко, я назовусь Shock ScalpHunter2 Jul 2017 - это соответствует правилам? Просто сегодня, надеюсь, в ДЦ менегеры проснутся и мой новый счет заработает, буду тогда региться.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Alexey Volchanskiy, 2017.05.29 15:53
Открыл сигнал, добавляйте меня )
https://www.mql5.com/ru/signals/306840
Сигнал можно восстановить элементарно
С первого июля уже невозможно будет зарегиться для участия?
Регистрация до 9.07.2017г
Привет!
В воскресение можно регистрироваться?
Или опаздал?
Совсем в днях потерялся.
Можете начинать с 1 июля, захватите 2 июля(сегодня) и с 3 продолжайте в том-же духе до 28 числа
Привет!
В воскресение можно регистрироваться?
Или опаздал?
Регистрация до 9 июля, так что ещё не опаздали