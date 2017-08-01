Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 66

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Alexey Volchanskiy:

Алексей, вот так выглядит Ваш сигнал - не по уставу, но Я упустил это из виду, извините


 
Alexandr Murzin:

Алексей, у вас долларовый демо, а не центовый.


Точнее долларовый центовый демо, но в сигналах и правда центовость не видна. Просто раньше можно было на демо, если память не изменяет. 

Ладно, мелочи

 
Точнее долларовый центовый демо, но в сигналах и правда центовость не видна. Просто раньше можно было на демо, если память не изменяет. 

Ладно, мелочи



Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .

Alexey Volchanskiy, 2017.05.27 19:44

Я правильно понимаю, что пополнить счет я могу перед самым началом конкурса? Ведь в сигналах вроде нет разницы при регистрации, есть на счете средства или нет. Сумма небольшая конечно, но не люблю, когда деньги вхолостую лежат месяц

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .

Alexey Volchanskiy, 2017.05.29 07:24


Давай четко, я назовусь  Shock ScalpHunter2 Jul 2017 - это соответствует правилам? Просто сегодня, надеюсь, в ДЦ менегеры проснутся и мой новый счет заработает, буду тогда региться.

 
С первого июля уже невозможно будет зарегиться для участия?
Возможно продление регистрации в течение следующей недели?



 
Roman Shiredchenko:
С первого июля уже невозможно будет зарегиться для участия?
Возможно продление регистрации в течение следующей недели?




Регистрация до 9.07.2017г


 
 
Совсем в днях потерялся. 
Сидел думал "А чего конкурс с 3 июля только стартует  "
 

Привет!

В воскресение можно регистрироваться?

Или опаздал? 

 
Vladislav Andruschenko:
Совсем в днях потерялся. 
Сидел думал "А чего конкурс с 3 июля только стартует  "

Можете начинать с 1 июля, захватите 2 июля(сегодня) и с 3 продолжайте в том-же духе до 28 числа

 
Alexander Ivanov:

Привет!

В воскресение можно регистрироваться?

Или опаздал? 

Регистрация до 9 июля, так что ещё не опаздали

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