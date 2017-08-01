Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 60

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Dmitry Chepik:

Доброго дня!

15-й в списке, добавьте ссылку: https://www.mql5.com/ru/signals/317265


Добрый день, добавил!

 
[Удален]  

Здравствуйте.

Ссылка на конкурсный аккаунт

https://www.mql5.com/ru/signals/317352

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock Optimus Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock Optimus Jul 2017
  • 21.00 USD
  • Vasile Verdes
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock Optimus Jul 2017 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Vasile Verdes:

Здравствуйте.

Ссылка на конкурсный аккаунт

https://www.mql5.com/ru/signals/317352


Добавил

 

Hello

https://www.mql5.com/en/signals/317484

Trading Signals for MetaTrader 4: SHOCK
Trading Signals for MetaTrader 4: SHOCK
  • 20.00 USD
  • Marco vd Heijden
  • www.mql5.com
SHOCK Trading Signal for MetaTrader 4: social trading, mirror trading, copy trading and account monitoring
 
Marco vd Heijden:

Hello

https://www.mql5.com/en/signals/317484

Added to

 
Marco vd Heijden:

Hello

https://www.mql5.com/en/signals/317484


Add in table

 

Здравствуйте!

Зарегистрировал сигнал:

https://www.mql5.com/ru/signals/317531

Добавьте, пожалуйста.

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock MQ Forum Contest 201707 netting
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock MQ Forum Contest 201707 netting
  • 20.00 USD
  • Andrey Sharov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock MQ Forum Contest 201707 netting для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Ну вот ,а  я то уже думал, никто с английской части форума не откликнется ,поучаствовать в чемпионате ........    Респект и Уважение !   Marco vd Heijden

 

Изменил сигнал по причине случайно открытой сделки. 

Прошу изменить в таблице.

Новый сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/317600

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock trade hand Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock trade hand Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Vitaly Muzichenko
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock trade hand Jul 2017 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
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