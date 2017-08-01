Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 60
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Доброго дня!
15-й в списке, добавьте ссылку: https://www.mql5.com/ru/signals/317265
Добрый день, добавил!
Здравствуйте.
Ссылка на конкурсный аккаунт
https://www.mql5.com/ru/signals/317352
Здравствуйте.
Ссылка на конкурсный аккаунт
https://www.mql5.com/ru/signals/317352
Добавил
Hello
https://www.mql5.com/en/signals/317484
Hello
https://www.mql5.com/en/signals/317484
Added to
Hello
https://www.mql5.com/en/signals/317484
Add in table
Здравствуйте!
Зарегистрировал сигнал:
https://www.mql5.com/ru/signals/317531
Добавьте, пожалуйста.
Ну вот ,а я то уже думал, никто с английской части форума не откликнется ,поучаствовать в чемпионате ........ Респект и Уважение ! Marco vd Heijden
Изменил сигнал по причине случайно открытой сделки.
Прошу изменить в таблице.
Новый сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/317600