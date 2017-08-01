Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 65

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Veniamin Skrepkov:

 Зарегистрируйте счет на июль.

https://www.mql5.com/ru/signals/318539

Veniamin Skrepkov, читаем внимательно правила конкурса:

Переоткройте счёт согласно правилам, и выложите здесь - сразу его добавим!


Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Обновил


А разве это не демо счет ?

https://www.mql5.com/ru/signals/318531

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Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ContestVDev
  • Alexey Volchanskiy
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Vladimir Zubov:

А разве это не демо счет ?

https://www.mql5.com/ru/signals/318531


Можно и демо и реал, кому как хоца

 
Vladimir Zubov:

А разве это не демо счет ?

https://www.mql5.com/ru/signals/318531

Спасибо, не заметил!

 
Alexey Volchanskiy:

Можно и демо и реал, кому как хоца

Алексей, правила для всех одинаковы, и не будем их нарушать, пожалуйста.

Сделайте всё по уставу, Вам это думаю не сложно.

 
Vitaly Muzichenko:

Алексей, правила для всех одинаковы, и не будем их нарушать, пожалуйста.

Сделайте всё по уставу, Вам это думаю не сложно.


Не понял, центовые демо уже нельзя? Вы же мой сигнал проверили.

 
Alexey Volchanskiy:

Не понял, центовые демо уже нельзя? Вы же мой сигнал проверили.

Центовые можно, и даже нужно, но не демо)

Пополните его на $10, там будет 1000 единиц, и сбросьте сюда ссылку на сигнал - сразу добавим.

Спасибо!

 
Veniamin Skrepkov:

 Зарегистрируйте счет на июль.

https://www.mql5.com/ru/signals/318539


Добрый день, добавил

 
Alexey Volchanskiy:

Не понял, центовые демо уже нельзя? Вы же мой сигнал проверили.


Алексей, у вас долларовый демо, а не центовый.

 
Elena Kukharets:

https://www.mql5.com/ru/signals/318514


Добрый день , добавил

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