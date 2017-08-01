Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 65
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Зарегистрируйте счет на июль.
https://www.mql5.com/ru/signals/318539
Veniamin Skrepkov, читаем внимательно правила конкурса:
Переоткройте счёт согласно правилам, и выложите здесь - сразу его добавим!
Обновил
А разве это не демо счет ?
https://www.mql5.com/ru/signals/318531
А разве это не демо счет ?
https://www.mql5.com/ru/signals/318531
Можно и демо и реал, кому как хоца
А разве это не демо счет ?
https://www.mql5.com/ru/signals/318531
Спасибо, не заметил!
Можно и демо и реал, кому как хоца
Алексей, правила для всех одинаковы, и не будем их нарушать, пожалуйста.
Сделайте всё по уставу, Вам это думаю не сложно.
Алексей, правила для всех одинаковы, и не будем их нарушать, пожалуйста.
Сделайте всё по уставу, Вам это думаю не сложно.
Не понял, центовые демо уже нельзя? Вы же мой сигнал проверили.
Не понял, центовые демо уже нельзя? Вы же мой сигнал проверили.
Центовые можно, и даже нужно, но не демо)
Пополните его на $10, там будет 1000 единиц, и сбросьте сюда ссылку на сигнал - сразу добавим.
Спасибо!
Зарегистрируйте счет на июль.
https://www.mql5.com/ru/signals/318539
Добрый день, добавил
Не понял, центовые демо уже нельзя? Вы же мой сигнал проверили.
Алексей, у вас долларовый демо, а не центовый.
https://www.mql5.com/ru/signals/318514
Добрый день , добавил