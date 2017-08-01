Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 69
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Занесите еще одного (надеюсь он успел):
Ещё много кто успеет - регистрация заканчивается 9.07.2017
Ещё много кто успеет - регистрация заканчивается 9.07.2017
Не знал.
Сейчас ваш пост из кармана (используя встроенный в редактор переводчик) запощу в англ ветку сюда.
Не знал.
Сейчас ваш пост из кармана (используя встроенный в редактор переводчик) запощу в англ ветку сюда.
Спасибо
Сколько сигналов можно регистрировать?
Сколько сигналов можно регистрировать?
ОдинПравила здесь https://view.new10.top/ru/contest/3
Не знал.
Сейчас ваш пост из кармана (используя встроенный в редактор переводчик) запощу в англ ветку сюда.
Приветствую!
Занесите еще одного (надеюсь он успел):
занес
Правила здесь https://view.new10.top/ru/contest/3
В правилах нет упоминаний об инструментах торговли на конкурсе.
Это означает, что можно использовать любые инструменты, имеющиеся в терминале (форекс, сфд, и прочее)
Верно?
В правилах нет упоминаний об инструментах торговли на конкурсе.
Это означает, что можно использовать любые инструменты, имеющиеся в терминале (форекс, сфд, и прочее)
Верно?
Да,любые инструменты
В правилах нет упоминаний об инструментах торговли на конкурсе.
Это означает, что можно использовать любые инструменты, имеющиеся в терминале (форекс, сфд, и прочее)
Верно?
Можно всё, что хотите и допускает ваш ДЦ, это реальный счёт и реальная торговля. Нет никаких ограничений на торговлю.