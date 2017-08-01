Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 69

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Sergey Golubev:

Занесите еще одного (надеюсь он успел):



Ещё много кто успеет - регистрация заканчивается 9.07.2017

 
Server Muradasilov:

Ещё много кто успеет - регистрация заканчивается 9.07.2017


Не знал.
Сейчас ваш пост из кармана (используя встроенный в редактор переводчик) запощу в англ ветку сюда.

 
Sergey Golubev:

Не знал.
Сейчас ваш пост из кармана (используя встроенный в редактор переводчик) запощу в англ ветку сюда.


Спасибо 

 

Сколько сигналов можно регистрировать?

 
Andrej Nikitin:

Сколько сигналов можно регистрировать?


Один

Правила здесь  https://view.new10.top/ru/contest/3
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
Sergey Golubev:

Не знал.
Сейчас ваш пост из кармана (используя встроенный в редактор переводчик) запощу в англ ветку сюда.

Приветствую!


 
Sergey Golubev:

Занесите еще одного (надеюсь он успел):



занес

[Удален]  
Server Muradasilov:

Правила здесь  https://view.new10.top/ru/contest/3


В правилах нет упоминаний об инструментах торговли на конкурсе.

Это означает, что можно использовать любые инструменты, имеющиеся в терминале (форекс, сфд, и прочее)

Верно?

 
Elena Kukharets:

В правилах нет упоминаний об инструментах торговли на конкурсе.

Это означает, что можно использовать любые инструменты, имеющиеся в терминале (форекс, сфд, и прочее)

Верно?


Да,любые инструменты 

 
Elena Kukharets:

В правилах нет упоминаний об инструментах торговли на конкурсе.

Это означает, что можно использовать любые инструменты, имеющиеся в терминале (форекс, сфд, и прочее)

Верно?

Можно всё, что хотите и допускает ваш ДЦ, это реальный счёт и реальная торговля. Нет никаких ограничений на торговлю.

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