Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 36
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Вопрос, суть конкурса для конкурсанта в чем - победил у кого больше в конце депозит, или? К чему коэффициенты?
Совершенно верно, первая номинация подразумевает - победил тот кто больше накосил бабла (депозита)
Вторая номинация достаётся ,тому кто не вышел за пределы 30% просадки ,и сделал при этом максимум прибыли
Хотите торгуйте на всю " котлету" ,хотите соблюдайте риски . Оба места почётны ! ! !
Ну а если вы умудритесь не выйти за пределы 10 % просадки ,и накосить бабла ,больше чем у всех - побеждаете в двух номинациях . Да это сложно ,но это возможно ,на то он и супер "приз" ,не должен он каждый месяц выигрываться
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Я правильно понимаю, что пополнить счет я могу перед самым началом конкурса? Ведь в сигналах вроде нет разницы при регистрации, есть на счете средства или нет. Сумма небольшая конечно, но не люблю, когда деньги вхолостую лежат месяц
Да ,можно пополнить перед началом конкурса
Да ,можно пополнить перед началом конкурса
Тогда сегодня зарегюсь. Так что там с названием сигнала? Юра писал, должно присутствовать слово Contest?
Тогда сегодня зарегюсь. Так что там с названием сигнала? Юра писал, должно присутствовать слово Contest?
Нет,должно быть первое слово - Shock ,потом любое слово( не превышать разумные пределы) : это обязательное условие MQ
Совершенно верно, первая номинация подразумевает - победил тот кто больше накосил бабла (депозита)
Вторая номинация достаётся ,тому кто не вышел за пределы 30% просадки ,и сделал при этом максимум прибыли
Хотите торгуйте на всю " котлету" ,хотите соблюдайте риски . Оба места почётны ! ! !
Ну а если вы умудритесь не выйти за пределы 10 % просадки ,и накосить бабла ,больше чем у всех - побеждаете в двух номинациях . Да это сложно ,но это возможно ,на то он и супер "приз" ,не должен он каждый месяц выигрываться
Присоединяйтесь
Ну так на кой чёрт для этого нужно было выдумывать какие-то бредовые коэффициенты?...
Задача решается просто, как три копейки
И не надо мудрить про риски и прочую ахинею типа шарпа.
Ну так на кой чёрт для этого нужно было выдумывать какие-то бредовые коэффициенты?...
Задача решается просто, как три копейки
И не надо мудрить про риски и прочую ахинею.
Так это всё осуждалось ещё в начале Апреля , и решение было принято сообща многими участниками спарринга
И назвать их
1. Результативность
2. Умеренность
3. Виртуозность
;) ну это навскидку
Так это всё осуждалось ещё в начале Апреля , и решение было принято сообща многими участниками спарринга
видимо, без понимания того, что же на самом деле было ими принято...
видимо, без понимания того, что же на самом деле было ими принято...
Олег ,извиняюсь,через пару часов вернусь к теме
Спасибо