Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 67
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Можете начинать с 1 июля, захватите 2 июля(сегодня) и с 3 продолжайте в том-же духе до 28 числа
))) ок
Можете начинать с 1 июля, захватите 2 июля(сегодня) и с 3 продолжайте в том-же духе до 28 числа
Совсем в днях потерялся.
:)
)))
Благоприятные дни для торговли по календарю на июль месяц:
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Так что дерзайте и не теряйтесь, сегодня кстати именно тот день.
Благоприятные дни для торговли по календарю на июль месяц:
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Так что дерзайте и не теряйтесь, сегодня кстати именно тот день.
Какой то балбес видимо составлял календарь благоприятных торговых дней.
Какой то балбес видимо составлял календарь Благоприятных торговых дней
У нас в конкурсе будет всего один благоприятный день для закрытия всех позиций, и выпадает он на 28 июля.
Не все конечно до него доживут с целым депозитом, но кто доживёт - не забываем:
У нас в конкурсе будет всего один благоприятный день для закрытия всех позиций, и выпадает он на 28 июля.
Не все конечно до него доживут с целым депозитом, но кто доживёт - не забываем:
Виталий,
Какой то балбес видимо составлял календарь благоприятных торговых дней.
Поверив календарю, уже начал торговлю, прямо сейчас установил 14 ордеров и жду реакцию рынка.
Скрин по одной паре, лотами пока не балуюсь:
Участвую. Зарегистрируйте счет ( MT5 )
https://www.mql5.com/ru/signals/318695
Номер 13 в списке участников.