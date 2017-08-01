Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 67

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Vitaly Muzichenko:

Можете начинать с 1 июля, захватите 2 июля(сегодня) и с 3 продолжайте в том-же духе до 28 числа


))) ок

 
Vitaly Muzichenko:

Можете начинать с 1 июля, захватите 2 июля(сегодня) и с 3 продолжайте в том-же духе до 28 числа

)))

Это когда волна большая идёт и тебя начинает крутить под водой и ты теряешь в положении и не знаешь куда плыть. Вверх или вниз чтобы глянуть воздуха. 

Так и в днях потерялся. 
 
Vladislav Andruschenko:
Совсем в днях потерялся. 
Сидел думал "А чего конкурс с 3 июля только стартует  "

:) 
 
Vladislav Andruschenko:
)))

Это когда волна большая идёт и тебя начинает крутить под водой и ты теряешь в положении и не знаешь куда плыть. Вверх или вниз чтобы глянуть воздуха. 

Так и в днях потерялся. 

Благоприятные дни для торговли по календарю на июль месяц:

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Так что дерзайте и не теряйтесь, сегодня кстати именно тот день.

 
Vitaly Muzichenko:

Благоприятные дни для торговли по календарю на июль месяц:

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Так что дерзайте и не теряйтесь, сегодня кстати именно тот день.

Виталий, 
Какой то балбес видимо составлял календарь благоприятных торговых дней. 
Я бы ему не верил :) 

 
Yuriy Zaytsev:

Какой то балбес видимо составлял календарь Благоприятных торговых дней

У нас в конкурсе будет всего один благоприятный день для закрытия всех позиций, и выпадает он на 28 июля.

Не все конечно до него доживут с целым депозитом, но кто доживёт - не забываем:


 
Vitaly Muzichenko:

У нас в конкурсе будет всего один благоприятный день для закрытия всех позиций, и выпадает он на 28 июля.

Не все конечно до него доживут с целым депозитом, но кто доживёт - не забываем:


:)))) 
 
Yuriy Zaytsev:
Виталий, 
Какой то балбес видимо составлял календарь благоприятных торговых дней. 
Я бы ему не верил :) 

Поверив календарю, уже начал торговлю, прямо сейчас установил 14 ордеров и жду реакцию рынка.

Скрин по одной паре, лотами пока не балуюсь:


 

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Можно зарегаться и участвовать на мт5? Изначально заявлялся на мт4 предварительно... ещё не подключал счет...
Номер 13 в списке участников.
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