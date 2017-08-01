Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 64

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[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/signals/318514

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock FOCUS Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock FOCUS Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Elena Kukharets
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock FOCUS Jul 2017 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Elena Kukharets:

https://www.mql5.com/ru/signals/318514

Добавлено. Ждём фокусов)

 

https://www.mql5.com/ru/signals/318522

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock mbuster050 RF
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock mbuster050 RF
  • 25.00 USD
  • Andrej Nikitin
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock mbuster050 RF для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Andrej Nikitin:

https://www.mql5.com/ru/signals/318522

Добавлено в мониторинг

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 

Счет открыл давно, все торопили, торопили. Теперь его отключили за неактивность, восстановить не получается, выходные, что ли ..

Прошу заменить его на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/318531

Торговые сигналы для MetaTrader 4: VDev
Торговые сигналы для MetaTrader 4: VDev
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал VDev для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Может пока не посливали - поделим призовые по-братски, да разойдёмся. :-)

 
Alexandr Murzin:

Может пока не посливали - поделим призовые по-братски, да разойдёмся. :-)


В разных городах живем, а то можно было бы в кабак... )

 

 Зарегистрируйте счет на июль.

https://www.mql5.com/ru/signals/318539

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Wirtual22
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Wirtual22
  • Veniamin Skrepkov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Wirtual22 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Alexey Volchanskiy:

Счет открыл давно, все торопили, торопили. Теперь его отключили за неактивность, восстановить не получается, выходные, что ли ..

Прошу заменить его на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/318531

Обновил

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