Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 30

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Server Muradasilov:


Нет ,открой пожалуйста счёт ,у любого ,у кого есть центовый  счёт 


ОК. Буду смотреть... и выбирать... Тем более робот ещё не готов...
 
Roman Shiredchenko:

Крутовато для конкурса...

Так зачем режим "нагибатора"  включать.  Можно просто торговать,   наверно можно и не на центовом. 
Не вижу причин принимать в конкурс  только центовые 
 
Yuriy Zaytsev:

Так зачем режим "нагибатора"  включать.  Если просто торговать,  то наверно можно и не на центовом. 
Не вижу причин принимать в конкурс  только центовые 


Ну и потом замучаешься пересчитывать из $1000 начальных центовых в $123 реальных, так как на тонну человек не откроет конкурсный счет
Да ну проблема, центовик открыть

Кстати, Юра, адрес был обнаружен в терминале Справка-О программе )) Смешно..

вв

 
Объясните мне пож. почему у участников, которые уже неделю не производили сделок улучшаются показатели в таблице, они зависят от остальных?
 
Oleg Tsarkov:
Объясните мне пож. почему у участников, которые уже неделю не производили сделок улучшаются показатели в таблице, они зависят от остальных?

Да, рейтинг динамический. Если конкуренты ухудшают свои показатели, то другие сигналы выносятся на верх.
 
Vladimir Karputov:

Да, рейтинг динамический. Если конкуренты ухудшают свои показатели, то другие сигналы выносятся на верх.

я имею ввиду конкретные расчетные числа, например Score у лидера меняется в лучшую сторону, хотя сделок уже нет давно.
 
Oleg Tsarkov:

я имею ввиду конкретные расчетные числа, например Score у лидера меняется в лучшую сторону, хотя сделок уже нет давно.

Всё зависит от всего. Показателей много и они завязаны. 
 
Roman Shiredchenko:
А нельзя будет зайти с мЕньшей суммой?
У нас 1000$ должно быть на балансе т. е.  для центовых это 10$.
Кстати я припоминаю было одно дц где 1$ будет видеться  как 1000$
Но убей не помню , подробности в личку.
 
Yuriy Zaytsev:

Так зачем режим "нагибатора"  включать.  Можно просто торговать,   наверно можно и не на центовом. 
Не вижу причин принимать в конкурс  только центовые 


:-)

Считаю, для конкурса режимы "БОГА и всё оружие" - просто необходимы...

 
Alexey Volchanskiy:


Ну и потом замучаешься пересчитывать из $1000 начальных центовых в $123 реальных, так как на тонну человек не откроет конкурсный счет
Да ну проблема, центовик открыть

Кстати, Юра, адрес был обнаружен в терминале Справка-О программе )) Смешно..


Ну, разумеется понятно что специально для конкурса редко кто вытащит из бюджета 1000$ .
Леша, а про пересчет поясни плиз, в чем сложность?

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