Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 30
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Нет ,открой пожалуйста счёт ,у любого ,у кого есть центовый счёт
ОК. Буду смотреть... и выбирать... Тем более робот ещё не готов...
Крутовато для конкурса...
Так зачем режим "нагибатора" включать. Можно просто торговать, наверно можно и не на центовом.
Так зачем режим "нагибатора" включать. Если просто торговать, то наверно можно и не на центовом.
Ну и потом замучаешься пересчитывать из $1000 начальных центовых в $123 реальных, так как на тонну человек не откроет конкурсный счет.
Да ну проблема, центовик открыть
Кстати, Юра, адрес был обнаружен в терминале Справка-О программе )) Смешно..
Объясните мне пож. почему у участников, которые уже неделю не производили сделок улучшаются показатели в таблице, они зависят от остальных?
Да, рейтинг динамический. Если конкуренты ухудшают свои показатели, то другие сигналы выносятся на верх.
Да, рейтинг динамический. Если конкуренты ухудшают свои показатели, то другие сигналы выносятся на верх.
я имею ввиду конкретные расчетные числа, например Score у лидера меняется в лучшую сторону, хотя сделок уже нет давно.
я имею ввиду конкретные расчетные числа, например Score у лидера меняется в лучшую сторону, хотя сделок уже нет давно.
Всё зависит от всего. Показателей много и они завязаны.
А нельзя будет зайти с мЕньшей суммой?
Так зачем режим "нагибатора" включать. Можно просто торговать, наверно можно и не на центовом.
:-)
Считаю, для конкурса режимы "БОГА и всё оружие" - просто необходимы...
Ну и потом замучаешься пересчитывать из $1000 начальных центовых в $123 реальных, так как на тонну человек не откроет конкурсный счет.
Да ну проблема, центовик открыть
Кстати, Юра, адрес был обнаружен в терминале Справка-О программе )) Смешно..