Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 41
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По поводу попадания сигналов с реальных счетов в архив, его можно снова активировать, я так делал несколько раз свой центовик
Оно да, но потом графики не очень красивые будут, длинная линия в месяц, потом пошло движение))
Для участников форума с Украины, имеющих здесь зарегистрированний email на http://www.yandex.ua -- ПРОБЛЕМЫ
Надо менять здесь свой email
Надеюсь, здесь не возникнет проблем со сменой почты в профиле.
Для участников форума с Украины, имеющих здесь зарегистрированний email на http://www.yandex.ua -- ПРОБЛЕМЫ
Надо менять здесь свой email
Надеюсь, здесь не возникнет проблем со сменой почты в профиле.
Никаких проблем нет, яндексом естественно никогда не пользовался. Поменяйте почту на gmail или ukr.net
Никаких проблем нет, яндексом естественно никогда не пользовался. Поменяйте почту на gmail или ukr.net
Ясно. Спасибо.
Я наверно не догоняю, конкурс будет через месяц, за это время сигнал попадет в архив за нулевую активность. Зачем регить его сейчас?
У меня порог 90 дней неактивности
Открыл сигнал, добавляйте меня )
https://www.mql5.com/ru/signals/306840
Для участников форума с Украины, имеющих здесь зарегистрированний email на http://www.yandex.ua -- ПРОБЛЕМЫ
Надо менять здесь свой email
Надеюсь, здесь не возникнет проблем со сменой почты в профиле.
Для участников форума с Украины, имеющих здесь зарегистрированний email на http://www.yandex.ua -- ПРОБЛЕМЫ
Надо менять здесь свой email
Надеюсь, здесь не возникнет проблем со сменой почты в профиле.
Я так понял, у П очередной сдвиг по фазе? Запретил все сети, на рассмотрении запрет пассажирских перевозок...
Я так понял, у П очередной сдвиг по фазе? Запретил все сети, на рассмотрении запрет пассажирских перевозок...
Ну а чего можно ожидать, когда в стране нет легального правительства?
Ладно, тему развивать не буду, это и так всем вменяемым известно.
Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна (Михайло Сергійович Грушевський)
Ну а чего можно ожидать, когда в стране нет легального правительства?
Ладно, тему развивать не буду, это и так всем вменяемым известно.
Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна (Михайло Сергійович Грушевський)
Желаю выйти из этой полосы. У меня много приятелей и учеников в Киеве, Западной Украине, никогда не было конфликтов. Все, что напридумывали сторонники отделения - ложь. Я всегда за объеденение.