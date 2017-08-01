Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 41

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Sergey Gritsay:
По поводу попадания сигналов с реальных счетов в архив, его можно снова активировать, я так делал несколько раз свой центовик

Оно да, но потом графики не очень красивые будут, длинная линия в месяц, потом пошло движение))
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Для участников форума с Украины, имеющих здесь зарегистрированний email на http://www.yandex.ua -- ПРОБЛЕМЫ

 


Надо менять здесь свой email 

Надеюсь, здесь не возникнет проблем со сменой почты в профиле.

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Яндекс
  • www.yandex.ua
Найдётся всё
[Удален]  
Олег avtomat:

Для участников форума с Украины, имеющих здесь зарегистрированний email на http://www.yandex.ua -- ПРОБЛЕМЫ

 


Надо менять здесь свой email 

Надеюсь, здесь не возникнет проблем со сменой почты в профиле.


Никаких проблем нет, яндексом естественно никогда не пользовался. Поменяйте почту на gmail или ukr.net
[Удален]  
Vladimir Zubov:

Никаких проблем нет, яндексом естественно никогда не пользовался. Поменяйте почту на gmail или ukr.net

Ясно. Спасибо.
 
Oleg Tsarkov:

Я наверно не догоняю, конкурс будет через месяц, за это время сигнал попадет в архив за нулевую активность. Зачем регить его сейчас?

У меня порог 90 дней неактивности
 

Открыл сигнал, добавляйте меня )

https://www.mql5.com/ru/signals/306840

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Олег avtomat:

Для участников форума с Украины, имеющих здесь зарегистрированний email на http://www.yandex.ua -- ПРОБЛЕМЫ

 Надо менять здесь свой email 

Надеюсь, здесь не возникнет проблем со сменой почты в профиле.

Активируем плагин, и пользуемся как и раньше всеми приложениями и почтой.
 
Vitaly Muzichenko:
Олег avtomat:

Для участников форума с Украины, имеющих здесь зарегистрированний email на http://www.yandex.ua -- ПРОБЛЕМЫ

 Надо менять здесь свой email 

Надеюсь, здесь не возникнет проблем со сменой почты в профиле.

Активируем плагин, и пользуемся как и раньше всеми приложениями и почтой.

Я так понял, у П очередной сдвиг по фазе? Запретил все сети, на рассмотрении запрет пассажирских перевозок... 
 
Alexey Volchanskiy:

Я так понял, у П очередной сдвиг по фазе? Запретил все сети, на рассмотрении запрет пассажирских перевозок... 

Ну а чего можно ожидать, когда в стране нет легального правительства?

Ладно, тему развивать не буду, это и так всем вменяемым известно.

Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна (Михайло Сергійович Грушевський)

 
Vitaly Muzichenko:

Ну а чего можно ожидать, когда в стране нет легального правительства?

Ладно, тему развивать не буду, это и так всем вменяемым известно.

Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна (Михайло Сергійович Грушевський)


Желаю выйти из этой полосы. У меня много приятелей и учеников в Киеве, Западной Украине, никогда не было конфликтов. Все, что напридумывали сторонники отделения - ложь. Я всегда за объеденение.
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