Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 59
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Юра приветствую ,запиши меня в твою таблицу (сигнал)
Юра приветствую ,запиши меня в твою таблицу (сигнал)
Да да чуть не забыл !
Добрый день, записал
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ,записывайтесь заранее !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
А куда пропал мой друг ?
Нет меня покинул я Россию , мои девочки ходят в соплях
Где можно посмотреть на окончательный вариант условий конкурса?
Где можно посмотреть на окончательный вариант условий конкурса?
Приветствую ,всю страницу смотрите
https://view.new10.top/ru/contest/3
Да да чуть не забыл !
Cигнал готов, можно записать.
Cигнал готов, можно записать.
Записал, с телефона, поправлю со стационара
Denis Chugrin
Alexey Volchanskiy
Обратите внимание ,ваши конкурсные счета в архиве ,востановить можно таким образом
Доброго дня!
15-й в списке, добавьте ссылку: https://www.mql5.com/ru/signals/317265