Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 59

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Yuriy Zaytsev:

готово!


Юра приветствую ,запиши меня  в твою таблицу (сигнал)  

 
Server Muradasilov:

Юра приветствую ,запиши меня  в твою таблицу (сигнал)  


Да да чуть не забыл !

 
Yuriy Zaytsev:

Добрый день, записал


ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь  заранее !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317923
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5  
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5  
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4  
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4  
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4  
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4  
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik    
 25 Marco vd Heijden https://www.mql5.com/en/signals/317484 
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 

А куда пропал мой друг ?


Нет меня покинул я Россию  , мои девочки ходят в соплях

 

Где можно посмотреть на окончательный вариант условий конкурса?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Где можно посмотреть на окончательный вариант условий конкурса?


Приветствую ,всю страницу смотрите 

https://view.new10.top/ru/contest/3

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
Yuriy Zaytsev:

Да да чуть не забыл !


Cигнал готов, можно записать.

 
Alexandr Murzin:

Cигнал готов, можно записать.


Записал, с телефона,  поправлю со стационара

 

Denis Chugrin


Alexey Volchanskiy

  Обратите внимание ,ваши конкурсные счета в архиве ,востановить можно таким образом 


 

Доброго дня!

15-й в списке, добавьте ссылку: https://www.mql5.com/ru/signals/317265

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock JULY
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock JULY
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