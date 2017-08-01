Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 61
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Здравствуйте!
Зарегистрировал сигнал:
https://www.mql5.com/ru/signals/317531
Добавьте, пожалуйста.
добавил
Изменил сигнал по причине случайно открытой сделки.
Прошу изменить в таблице.
Новый сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/317600
поправил
хочу поделиться мыслями по поводу использования баланса в статистических формулах сигналов.
он ушел круто в минус депозита, а с деньгами то все более-менее. А вот все характеристики сигнала стали просто отвратительными
система глюканула:)
по этой картинке все слито, а на самом деле на сегодняшний момент есть прибыль по эквити, надо что то менять в системе оценок сигналов.
можно конечно ради картинки периодически закрывать и снова открывать прибыльные сделки, жертвуя спредами или комиссиями, но ведь это никак не влияет на реальные характеристики сигнала...
Надо ли поменять счет на новый?
На счете пополнение на 10.08, потом снятие 0.08.
PS: не учел возврат комиссии WebMoney
Надо ли поменять счет на новый?
На счете пополнение на 10.08, потом снятие 0.08.
PS: не учел возврат комиссии WebMoney
Владимир, откройте ещё один счёт и внутренним переводом на него закиньте 1000, так будет красивая сумма. У меня была та-же ситуация
Владимир, откройте ещё один счёт и внутренним переводом на него закиньте 1000, так будет красивая сумма. У меня была та-же ситуация
Точно. Не догадался. )))))
Просьба заменить сигнал
Новый сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2qcz
Точно. Не догадался. )))))
Просьба заменить сигнал
Новый сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2qcz
https://www.mql5.com/ru/signals/317819
в таблице поправил
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