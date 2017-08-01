Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 61

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Andrey Sharov:

Здравствуйте!

Зарегистрировал сигнал:

https://www.mql5.com/ru/signals/317531

Добавьте, пожалуйста.


добавил

 
Vitaly Muzichenko:

Изменил сигнал по причине случайно открытой сделки. 

Прошу изменить в таблице.

Новый сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/317600


поправил

 

хочу поделиться мыслями по поводу использования баланса в статистических формулах сигналов.

он ушел круто в минус депозита, а с деньгами то все более-менее. А вот все характеристики сигнала стали просто отвратительными

система глюканула:)

по этой картинке все слито, а на самом деле на сегодняшний момент есть прибыль по эквити, надо что то менять в системе оценок сигналов.

можно конечно ради картинки периодически закрывать и снова открывать прибыльные сделки, жертвуя спредами или комиссиями, но ведь это никак не влияет на реальные характеристики сигнала...

 

Надо ли поменять счет на новый?

На счете пополнение на  10.08, потом снятие 0.08. 

PS: не учел возврат комиссии WebMoney

 
Uladzimir Kirychenka:

Надо ли поменять счет на новый?

На счете пополнение на  10.08, потом снятие 0.08. 

PS: не учел возврат комиссии WebMoney

Владимир, откройте ещё один счёт и внутренним переводом на него закиньте 1000, так будет красивая сумма. У меня была та-же ситуация

 
Vitaly Muzichenko:

Владимир, откройте ещё один счёт и внутренним переводом на него закиньте 1000, так будет красивая сумма. У меня была та-же ситуация


Точно. Не догадался. )))))

Просьба заменить сигнал

Новый сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2qcz

 
Uladzimir Kirychenka:

Точно. Не догадался. )))))

Просьба заменить сигнал

Новый сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2qcz


https://www.mql5.com/ru/signals/317819

в таблице поправил

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock Jumper Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock Jumper Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Uladzimir Kirychenka
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock Jumper Jul 2017 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь  заранее !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4  
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4  
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4  
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4  
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik    
 25 Marco vd Heijden https://www.mql5.com/en/signals/317484 
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 
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