Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 63
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1:200 можно? это хорошо
https://www.mql5.com/ru/signals/318342
Привет , меня в мониторинг добавите ....
https://www.mql5.com/ru/signals/318346
https://www.mql5.com/ru/signals/318342
добавил в таблицу
Привет , меня в мониторинг добавите ....
https://www.mql5.com/ru/signals/318346
добавил в таблицу
НУ что пацаны...
Да начнётся мясорубка...:)
Хотел спросить где посмотреть результаты за прошлые месяцы,киньте сссылку
НУ что пацаны...
Да начнётся мясорубка...:)
Хотел спросить где посмотреть результаты за прошлые месяцы,киньте сссылку
НУ что пацаны...
Да начнётся мясорубка...:)
Хотел спросить где посмотреть результаты за прошлые месяцы,киньте сссылку
Если бы эта мясорубка была в этом месяце - немногие счета остались живы :)
Да ладно это просто eur/usd шалит....
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