Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 63

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Vyacheslav Kornev:

1:200 можно? это хорошо


 

https://www.mql5.com/ru/signals/318342

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock TickSniper Jule 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock TickSniper Jule 2017
  • 20.00 USD
  • Vladislav Andruschenko
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock TickSniper Jule 2017 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Привет , меня в мониторинг добавите ....

https://www.mql5.com/ru/signals/318346

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock for Contest JULY
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock for Contest JULY
  • 20.00 USD
  • Rafael Sahibgareev
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock for Contest JULY для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Vladislav Andruschenko:

https://www.mql5.com/ru/signals/318342


добавил в таблицу

 
Rafael Sahibgareev:

Привет , меня в мониторинг добавите ....

https://www.mql5.com/ru/signals/318346


добавил в таблицу

 

НУ что пацаны...

Да начнётся мясорубка...:)

Хотел спросить где посмотреть результаты за прошлые месяцы,киньте сссылку

 
stsmotor2:

НУ что пацаны...

Да начнётся мясорубка...:)

Хотел спросить где посмотреть результаты за прошлые месяцы,киньте сссылку


 
stsmotor2:

НУ что пацаны...

Да начнётся мясорубка...:)

Хотел спросить где посмотреть результаты за прошлые месяцы,киньте сссылку


Если бы эта мясорубка была в этом месяце - немногие счета остались живы :)

 

Да ладно это просто eur/usd шалит....

 

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4  
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4  
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4  
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik    
 25Marco vd Heijden https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 
 https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 Aleksandr Safronov   
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
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