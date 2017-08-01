Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 73

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Andrey Dik:
не друг вы боле сударь мне.

Это какие такие сильные события повлиять могли на нашу дружбу ?  

Я так не считаю, и даже готов принести извинения , если в пылу наших споров  - я стукнув  рапирой по ледяной глыбе  разбил ее  -   осколки  льда попали Вам в глаз.

Приношу свои извинения, я не хотел. Вынимайте осколки льда из глаза, если они еще не растаяли , запрягайте лошадь и  в бой!

Каких то 10 дукатов, это даже дешевле чем проездной билет на месяц  ,  и Ваша лошадь будет иметь шанс показать как нужно строить настоящий мужской  эквити!

 
Andrey Dik:
 

С нетерпением ждем ВАС! в конкурсе


  

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО  23:59:59 9.07.2017  - если быть точным !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль


  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318957
 
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4 ждем открытия
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4 ждем открытия
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik   с нетерпением ждем ! Без ВАС СКУКОТИЩЕ
 25Marco vd Heijden MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 27Alexander Kuznetsov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 28Aleksandr Safronov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318698 ждем верификацию
 29Mirko Cerulli MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/318694 
 30Alexander Ivanov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318942 
 31Vyacheslav Kornev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249
 
 32Aleh Sasonka   MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/319506 
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 

Регистрируйте!

https://www.mql5.com/ru/signals/319249

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock Remove Kebab Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock Remove Kebab Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Vyacheslav Kornev
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Торговый Сигнал Shock Remove Kebab Jul 2017 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Vyacheslav Kornev:

Регистрируйте!

https://www.mql5.com/ru/signals/319249


Готово - в таблицу добавил.

 
Vyacheslav Kornev:

Регистрируйте!

https://www.mql5.com/ru/signals/319249

Геройский шаг:  Плечо: 1:50


Rafael Sahibgareev:

Всем привет , заглянул на сайт https://view.new10.top/ru/contest/3 ,

своего имени в табличке не нашел , внесите меня в мониторинг...

Мониторинги добавлены
 
Vitaly Muzichenko:

Геройский шаг:  Плечо: 1:50


Мониторинги добавлены

У нас даже есть счета не центовые ,ровно 1000$  ,всё по правилам - пальцем показывать не буду :)

 
Server Muradasilov:

У нас даже есть счета не центовые ,ровно 1000$  ,всё по правилам - пальцем показывать не буду :)

Мне кстати тоже так показалось при регистрации одного счёта, но разбираться не стал, решил что просто показалось. Уже не помню кто, но значит есть, если вы заметили)

Может переоткроем счёт участнику на 10$, а 990$ отберём в фонд конкурса )))

 
Server Muradasilov:

У нас даже есть счета не центовые ,ровно 1000$  ,всё по правилам - пальцем показывать не буду :)

Возможно у меня, но там центы, однозначно!

 

/go?link=https://view.new10.top/en/contest/3


Положение дел , раннее утро 04.07.17 

 
Vitaly Muzichenko:

Геройский шаг:  Плечо: 1:50


Упс, не туда тыкнул) 

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