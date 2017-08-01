Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 73
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не друг вы боле сударь мне.
Это какие такие сильные события повлиять могли на нашу дружбу ?
Я так не считаю, и даже готов принести извинения , если в пылу наших споров - я стукнув рапирой по ледяной глыбе разбил ее - осколки льда попали Вам в глаз.
Приношу свои извинения, я не хотел. Вынимайте осколки льда из глаза, если они еще не растаяли , запрягайте лошадь и в бой!
Каких то 10 дукатов, это даже дешевле чем проездной билет на месяц , и Ваша лошадь будет иметь шанс показать как нужно строить настоящий мужской эквити!
С нетерпением ждем ВАС! в конкурсе
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО 23:59:59 9.07.2017 - если быть точным !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Регистрируйте!
https://www.mql5.com/ru/signals/319249
Регистрируйте!
https://www.mql5.com/ru/signals/319249
Готово - в таблицу добавил.
Регистрируйте!
https://www.mql5.com/ru/signals/319249
Геройский шаг: Плечо: 1:50
Всем привет , заглянул на сайт https://view.new10.top/ru/contest/3 ,
своего имени в табличке не нашел , внесите меня в мониторинг...
Геройский шаг: Плечо: 1:50
Мониторинги добавлены
У нас даже есть счета не центовые ,ровно 1000$ ,всё по правилам - пальцем показывать не буду :)
У нас даже есть счета не центовые ,ровно 1000$ ,всё по правилам - пальцем показывать не буду :)
Мне кстати тоже так показалось при регистрации одного счёта, но разбираться не стал, решил что просто показалось. Уже не помню кто, но значит есть, если вы заметили)
Может переоткроем счёт участнику на 10$, а 990$ отберём в фонд конкурса )))
У нас даже есть счета не центовые ,ровно 1000$ ,всё по правилам - пальцем показывать не буду :)
Возможно у меня, но там центы, однозначно!
/go?link=https://view.new10.top/en/contest/3
Положение дел , раннее утро 04.07.17
Геройский шаг: Плечо: 1:50
Упс, не туда тыкнул)