Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 72

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Yousufkhodja Sultonov:

Да, сняли комиссию при транзакции через Вебмани. Заявлено было 10$. Потом не стал трогать.


у меня тоже было компенсировали на торговый счет  комиссию   0.8% , отрыл еще один счет и  уже внутри ДЦ перекинул на новый счет ровно 10$

 
Yousufkhodja Sultonov:

Да, сняли комиссию при транзакции через Вебмани. Заявлено было 10$. Потом не стал трогать.


Тоже так подумал ,за комиссию . 

 

Все новые счета добавлены.

 
Vitaly Muzichenko:

Все новые счета добавлены.

ОТЛИЧНО!

БИТВА НАЧАЛАСЬ И УЖЕ  БУКВАЛЬНО С  ПЕРВЫХ ТИКОВ  ЕСТЬ ЛИДЕРЫ



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО  23:59:59 9.07.2017  - если быть точным !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль


  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318957
 
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4 ждем открытия
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4 ждем открытия
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik   с нетерпением ждем открытия! Без ВАС СКУКОТИЩЕ
 25Marco vd Heijden MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 27Alexander Kuznetsov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 28Aleksandr Safronov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318698 ждем верификацию
 29Mirko Cerulli MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/318694 
 30Alexander Ivanov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318942 
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 

Зажигает наш друг из Нидерландов! 

Marco vd Heijden


Надо будет  навестить  эту чудесную страну,  часть территории которой насыпная.

Видимо там климат способствует удаче,  Марко  круто берет, за какие то несколько часов - взлетел на 12.7%  при загрузке депо всего на 54% 

Marco vd Heijden
Marco vd Heijden
  • www.mql5.com
Trader's profile
 
Yuriy Zaytsev:

Зажигает наш друг из Нидерландов! 

Marco vd Heijden


Надо будет  навестить  эту чудесную страну,  часть территории которой насыпная.

Видимо там климат способствует удаче,  Марко  круто берет, за какие то несколько часов - взлетел на 12.7%  при загрузке депо всего на 54% 


Они там допинг курят.

 
Alexandr Murzin:

Они там допинг курят.


https://youtu.be/0TlB_gsrzEI

Амстердам -- столица Нидерландов (Голландии)./ Лучшие достопримечательности Амстердама.
Амстердам -- столица Нидерландов (Голландии)./ Лучшие достопримечательности Амстердама.
  • 2014.04.29
  • www.youtube.com
Амстердам -- столица Нидерландов (Голландии)./ Лучшие достопримечательности Амстердама. http://youtu.be/0TlB_gsrzEI Амстердам . веселый, беззаботный, открыты...
 

Всем привет , заглянул на сайт https://view.new10.top/ru/contest/3 ,

своего имени в табличке не нашел , внесите меня в мониторинг...

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
Andrey Dik:

Куда пропал мой друг ? Где Ваша лошадь ? Неужели греет пузо на берегу черного моря ?

Без Вас конкурс , не так зажигателен.

 
Yuriy Zaytsev:

Куда пропал мой друг ? Где Ваша лошадь ? Неужели греет пузо на берегу черного моря ?

Без Вас конкурс , не так зажигателен.

не друг вы боле сударь мне.
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