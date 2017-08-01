Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 72
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Да, сняли комиссию при транзакции через Вебмани. Заявлено было 10$. Потом не стал трогать.
у меня тоже было компенсировали на торговый счет комиссию 0.8% , отрыл еще один счет и уже внутри ДЦ перекинул на новый счет ровно 10$
Да, сняли комиссию при транзакции через Вебмани. Заявлено было 10$. Потом не стал трогать.
Тоже так подумал ,за комиссию .
Все новые счета добавлены.
Все новые счета добавлены.
ОТЛИЧНО!
БИТВА НАЧАЛАСЬ И УЖЕ БУКВАЛЬНО С ПЕРВЫХ ТИКОВ ЕСТЬ ЛИДЕРЫ
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО 23:59:59 9.07.2017 - если быть точным !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Зажигает наш друг из Нидерландов!
Надо будет навестить эту чудесную страну, часть территории которой насыпная.
Видимо там климат способствует удаче, Марко круто берет, за какие то несколько часов - взлетел на 12.7% при загрузке депо всего на 54%
Зажигает наш друг из Нидерландов!
Надо будет навестить эту чудесную страну, часть территории которой насыпная.
Видимо там климат способствует удаче, Марко круто берет, за какие то несколько часов - взлетел на 12.7% при загрузке депо всего на 54%
Они там допинг курят.
Они там допинг курят.
https://youtu.be/0TlB_gsrzEI
Всем привет , заглянул на сайт https://view.new10.top/ru/contest/3 ,
своего имени в табличке не нашел , внесите меня в мониторинг...
Куда пропал мой друг ? Где Ваша лошадь ? Неужели греет пузо на берегу черного моря ?
Без Вас конкурс , не так зажигателен.
Куда пропал мой друг ? Где Ваша лошадь ? Неужели греет пузо на берегу черного моря ?
Без Вас конкурс , не так зажигателен.