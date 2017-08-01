Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 70
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Очень хорошо. Это правильно. Просто надо было это уточнить, чтобы избежать возможных недоразумений.
Очень хорошо. Это правильно. Просто надо было это уточнить, чтобы избежать возможных недоразумений.
Возможно нужно дополнить.
А вообще есть такое:
Запрещено:
Получается, что не запрещено - то разрешено :)
Объявляется старт Июльского чемпионата !
Всем удачи !
Хочу напомнить, что у каждого участника форума, есть возможность выступить в качестве спонсора конкурса - Вы не останетесь без внимания:
Собранный призовой фонд пойдёт на приз победителям!
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО 23:59:59 9.07.2017 - если быть точным !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Привет!
А плечо какую взять? Ограничения есть?
1:1000 ?
Привет!
А плечо какую взять? Ограничения есть?
1:1000 ?
100-200
100-200
иес сэр)
Вписал в боевые ряды!
Вписал в боевые ряды!
спасибо)
вот сигнальчик мой - https://www.mql5.com/ru/signals/318942