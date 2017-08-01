Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Участник вполне успевает подать заявку на участие до 9.07, переоткрыв счёт с нужным названием.
Пусть подаёт заявку ,начинает как все
Пусть подаёт заявку ,начинает как все
+
вполне успевает
По техническим причинам у нас с конкурса выбыли 2 участника:
Marco vd Heijden = не правильно трактовал правила определения победителей, и выбыл с довольно хорошим результатом
Yohana Parmi = ситуация сложилась таким образом, что участник выбыл так и не начав торговлю.
Vladislav Soliev MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17 23:59:59 включительно
Так я же данные уже отправлял. Сколько ждать то , кто должен подтвердить?
Vladislav Soliev MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17 23:59:59 включительно
Так я же данные уже отправлял. Сколько ждать то , кто должен подтвердить?
Работники MQ, судя по всему в течении 2-5 дней, до 31 успеваете без проблем.
Vladislav Soliev MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17 23:59:59 включительно
Так я же данные уже отправлял. Сколько ждать то , кто должен подтвердить?
У Вас потом появится вот такая штука зелёного цвета)
У Вас потом появится вот такая штука зелёного цвета)
Спасибо!
Кто торгует не форекс парами, отпишитесь пожалуйста!
Vladislav Soliev MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17 23:59:59 включительно
Так я же данные уже отправлял. Сколько ждать то , кто должен подтвердить?
Владислав, если я правильно понял Организаторов, то Вам в качестве исключения позволено начинать торговать не дожидаясь верификации.
Просто в случае ее отсутствия до 31.07 Ваш сигнал будет удален из таблицы чемпионата в связи с дисквалификацией.
Владислав, если я правильно понял Организаторов, то Вам в качестве исключения позволено начинать торговать не дожидаясь верификации.
Просто в случае ее отсутствия до 31.07 Ваш сигнал будет удален из таблицы чемпионата в связи с дисквалификацией.
Да ,сигнал будет удалён ,если верификация не подтвердится до 31 числа . Было ещё одно исключение ,участника Aleksandr Safronov верифицировали на днях ,после начала конкурса .