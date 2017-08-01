Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 97

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Vitaly Muzichenko:

Участник вполне успевает подать заявку на участие до 9.07, переоткрыв счёт с нужным названием.


Пусть подаёт заявку ,начинает как все 

 
Server Muradasilov:

Пусть подаёт заявку ,начинает как все 


+

вполне успевает

 

По техническим причинам у нас с конкурса выбыли 2 участника:

Marco vd Heijden = не правильно трактовал правила определения победителей, и выбыл с довольно хорошим результатом

Yohana Parmi = ситуация сложилась таким образом, что участник выбыл так и не начав торговлю.

 

 Vladislav Soliev MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно 

Так я же данные уже отправлял. Сколько ждать то , кто должен подтвердить?

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Vladislav Soliev:

 Vladislav Soliev MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно 

Так я же данные уже отправлял. Сколько ждать то , кто должен подтвердить?


Работники MQ, судя по всему в течении 2-5 дней, до 31 успеваете без проблем.

 
Vladislav Soliev:

 Vladislav Soliev MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно 

Так я же данные уже отправлял. Сколько ждать то , кто должен подтвердить?

У Вас потом появится вот такая штука зелёного цвета)


 
Vitaly Muzichenko:

У Вас потом появится вот такая штука зелёного цвета)



Спасибо!

 

Кто торгует не форекс парами, отпишитесь пожалуйста!

 
Vladislav Soliev:

 Vladislav Soliev MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно 

Так я же данные уже отправлял. Сколько ждать то , кто должен подтвердить?


Владислав, если я правильно понял Организаторов, то Вам в качестве исключения позволено начинать торговать не дожидаясь верификации.

Просто в случае ее отсутствия до 31.07 Ваш сигнал будет удален из таблицы чемпионата в связи с дисквалификацией.

 
Kirill Belousov:

Владислав, если я правильно понял Организаторов, то Вам в качестве исключения позволено начинать торговать не дожидаясь верификации.

Просто в случае ее отсутствия до 31.07 Ваш сигнал будет удален из таблицы чемпионата в связи с дисквалификацией.


Да ,сигнал будет удалён ,если  верификация не подтвердится до 31 числа . Было ещё одно исключение ,участника Aleksandr Safronov верифицировали на днях ,после начала конкурса . 

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