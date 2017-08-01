Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 54
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Подниму тему... Народ не проходите мимо, регистрируйтесь на конкурс...
ИМХО, это лишнее...
:-)
В июне конкурса не было,?
Был. Ты где было,?
Пацаны! При всем уважении...
АААааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
Лето... Жара! А Вы все о конкурсе и всем остальном...
Когда бухам? Отдыхам? И все остальное... Телки...
Интересуюсь без подтекста...
От души.
Роман, любите теплую водку и потных женщин?
а некоторые в это время года - любят сидеть под кондиционером в офисах.
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ,записывайтесь заранее !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Роман, любите теплую водку и потных женщин?
а некоторые в это время года - любят сидеть под кондиционером в офисах.
:-) именно их то и люблю...
Ро́бо́та заточил?