Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 54

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Vladimir Gorbachev:

Подниму тему... Народ не проходите мимо, регистрируйтесь на конкурс...


ИМХО, это лишнее... 

:-)

 
Evgeny Belyaev:

В июне конкурса не было,?


Был. Ты где было,?

 
Roman Shiredchenko:

Пацаны! При всем уважении...

АААааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

Лето... Жара! А Вы все о конкурсе и всем остальном...

Когда бухам? Отдыхам? И все остальное... Телки...

Интересуюсь без подтекста...  

От души.

Роман, любите теплую водку и потных женщин?

а некоторые в это время года - любят сидеть под кондиционером в офисах.

 

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь  заранее !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/301451 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5  
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5  
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4  
 8Andrey Sharov MetaTrader 5  
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4
  
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4  
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4  
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4     
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4  
 16Kirill Andreev MetaTrader 4  
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5  
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 
 
Yuriy Zaytsev:

Роман, любите теплую водку и потных женщин?

а некоторые в это время года - любят сидеть под кондиционером в офисах.

:-) именно их то и люблю... 
Офис заканчивается при выходе на улицу. А там "Лето, жара,Ааааа...." :-) 
 
Roman Shiredchenko:
:-) именно их то и люблю... 
Офис заканчивается при выходе на улицу. А там "Лето, жара,Ааааа...." :-) 
Так поставьте робота на счет и бухайте)) Я так и собираюсь сделать, и свалить на природу.  А лето что-то пока не задалось((
 
В июле игры престолов начинаются без робота на конкурс заходить , вообще не вариант...
 
Roman Shiredchenko:

Ро́бо́та заточил?
 
Avtosamobranka:
Ро́бо́та заточил?
К вопросу заточил... тем более нет.  Не закончил.... пишу...  мешает время года...
Без шуток. От души.
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