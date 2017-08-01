Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 56

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Ветка на английском форуме

https://www.mql5.com/en/forum/204847

Registration of participants for the Real Accounts Championship (cents) July 2017
Registration of participants for the Real Accounts Championship (cents) July 2017
  • 2017.06.21
  • www.mql5.com
Welcome Championship https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page56...
 
 
Сегодня постараюсь сделать сигнал. Извините. 
 

Внимание, до начала чемпионата осталось не так много времени!

Активней подключаться к соревнованиям!

затраты всего 10$ , и вы  вступите интереснейшую борьбу за первые места!

 

Мой счёт для состязания 

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock Contest Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock Contest Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Server Muradasilov
  • www.mql5.com
ROBOFOREX Before you enter foreign exchange and stock markets, you have to remember that trading currencies and other investment products is trading in nature and always involves a considerable risk. As a result of various financial fluctuations, you...
 

приветствую!

А своим счетом можно на конкурс? Робофорекс например.

 
Alexander Ivanov:

приветствую!

А своим счетом можно на конкурс? Робофорекс например.


Приветствую 

В смысле с своим ? ,мы все с своими счетами )) ,только по правилам конкурса 

Брокер,дц - любой 

 
Server Muradasilov:

Приветствую 

В смысле с своим ? ,мы все с своими счетами )) ,только по правилам конкурса 


на сервере метаквот открывал счет - но  останавливали почему то во время конкурса.  Поэтому возможно ли открыть счет на другом брокере. 

 
Alexander Ivanov:

на сервере метаквот открывал счет - но  останавливали почему то во время конкурса.  Поэтому возможно ли открыть счет на другом брокере. 


Состязание на реальный счетах (центы - 1000 = 10$)  ,плечо максимально 1:200  . Брокер любой ,на твой вкус и цвет ,правила здесь https://view.new10.top/ru/contest/3

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
Server Muradasilov:

Состязание на реальный счетах (центы - 1000 = 10$)  ,плечё максимально 1:200  . Брокер любой ,на твой вкус и цвет ,правила здесь https://view.new10.top/ru/contest/3


Спасибо)

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