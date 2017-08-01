Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 56
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Ветка на английском форуме
https://www.mql5.com/en/forum/204847
Внимание, до начала чемпионата осталось не так много времени!
Активней подключаться к соревнованиям!
затраты всего 10$ , и вы вступите интереснейшую борьбу за первые места!
Мой счёт для состязания
приветствую!
А своим счетом можно на конкурс? Робофорекс например.
приветствую!
А своим счетом можно на конкурс? Робофорекс например.
Приветствую
В смысле с своим ? ,мы все с своими счетами )) ,только по правилам конкурса
Брокер,дц - любой
Приветствую
В смысле с своим ? ,мы все с своими счетами )) ,только по правилам конкурса
на сервере метаквот открывал счет - но останавливали почему то во время конкурса. Поэтому возможно ли открыть счет на другом брокере.
на сервере метаквот открывал счет - но останавливали почему то во время конкурса. Поэтому возможно ли открыть счет на другом брокере.
Состязание на реальный счетах (центы - 1000 = 10$) ,плечо максимально 1:200 . Брокер любой ,на твой вкус и цвет ,правила здесь https://view.new10.top/ru/contest/3
Состязание на реальный счетах (центы - 1000 = 10$) ,плечё максимально 1:200 . Брокер любой ,на твой вкус и цвет ,правила здесь https://view.new10.top/ru/contest/3
Спасибо)