Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 57

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Aleksei Lazo:
Участвую. МТ5. Просьба напомнить за пару дней.

Вы, до сих пор ,не прошли верификацию ,времени не так уж много осталось ,до начала старта ....

 
[Удален]  

Здравствуйте!

Меня тоже записывайте.

mt5

 
Vasile Verdes:

Здравствуйте!

Меня тоже записывайте.

mt5


Приветствую 

Запишем 

Регистрируйте сигнал пожалуйста ,обратите внимание как это сделали другие участники (название сигнала) ,мониторинг конкурсных счетов ,и правила здесь - https://view.new10.top/ru/contest/3

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 

Добавьте меня в таблицу сигналов (номер 9) - https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2q7f

PS: Счет пополню через пару дней

 
Uladzimir Kirychenka:

Добавьте меня в таблицу сигналов (номер 9) - https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2q7f

PS: Счет пополню через пару дней

Добавлено

 
Server Muradasilov:

Виталь меня тоже добавь 


Зачем, вдруг сольёшь счёт =)

 
Vitaly Muzichenko:

Зачем, вдруг сольёшь счёт =)


Чему быть ,того не миновать :)  

Поглядим .....

 
Server Muradasilov:

Чему быть ,того не миновать :)  

Поглядим ....

Добавил!

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