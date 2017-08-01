Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 57
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Участвую. МТ5. Просьба напомнить за пару дней.
Вы, до сих пор ,не прошли верификацию ,времени не так уж много осталось ,до начала старта ....
Здравствуйте!
Меня тоже записывайте.
mt5
Здравствуйте!
Меня тоже записывайте.
mt5
Приветствую
Запишем
Регистрируйте сигнал пожалуйста ,обратите внимание как это сделали другие участники (название сигнала) ,мониторинг конкурсных счетов ,и правила здесь - https://view.new10.top/ru/contest/3
Добавьте меня в таблицу сигналов (номер 9) - https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2q7f
PS: Счет пополню через пару дней
Добавьте меня в таблицу сигналов (номер 9) - https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2q7f
PS: Счет пополню через пару дней
Добавлено
Добавлено
Виталь меня тоже добавь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Server Muradasilov, 2017.06.24 09:47
Мой счёт для состязания
Виталь меня тоже добавь
Зачем, вдруг сольёшь счёт =)
Зачем, вдруг сольёшь счёт =)
Чему быть ,того не миновать :)
Поглядим .....
Чему быть ,того не миновать :)
Поглядим ....
Добавил!