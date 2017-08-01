Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 58
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Товарищи, где посмотреть - верифицирован или нет? Что-то подзабыл .
Товарищи, где посмотреть - верифицирован или нет? Что-то подзабыл .
Вы верифицированы
Спасибо, пойду червонец займу у соседки.
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Yuriy Zaytsev:
Добрый день, записал
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ,записывайтесь заранее !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Спасибо, пойду червонец займу у соседки.
О , замечательно, занимайте сразу парочку!
Записал.
Здравствуйте!
Меня тоже записывайте.
mt5
готово!