Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 58

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прошу добавить

https://www.mql5.com/ru/signals/316324

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock Bollid Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock Bollid Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Anatoliy Ivanov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock Bollid Jul 2017 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Anatoliy Ivanov:

прошу добавить

https://www.mql5.com/ru/signals/316324

Добавлено в мониторинг

 

Товарищи, где посмотреть - верифицирован или нет?  Что-то подзабыл .

 
Alexandr Murzin:

Товарищи, где посмотреть - верифицирован или нет?  Что-то подзабыл .

Вы верифицированы  
 
Server Muradasilov:
Вы верифицированы  

Спасибо, пойду червонец займу у соседки.

 
Anatoliy Ivanov:

прошу добавить

https://www.mql5.com/ru/signals/316324


Yuriy Zaytsev:

Добрый день, записал


ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь  заранее !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/301451 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5  
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5  
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4  
 8Andrey Sharov MetaTrader 5  
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/316375 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4  
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4  
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4  
 16Kirill Andreev MetaTrader 4  
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin    
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5  
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 
Alexandr Murzin:

Спасибо, пойду червонец займу у соседки.


О , замечательно, занимайте сразу парочку!

Записал.

 
Vasile Verdes:

Здравствуйте!

Меня тоже записывайте.

mt5


готово!

 
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