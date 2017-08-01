Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 55
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https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Создал сигнал на июль. https://www.mql5.com/ru/signals/314499
Создал сигнал на июль. https://www.mql5.com/ru/signals/314499
Добавлено.
Denis Chugrin и Alexey Volchanskiy, восстановите пожалуйста сигнал, он попал в архив
Надеюсь в архив уже не попадет)
https://www.mql5.com/ru/signals/314674
Сумма в 1000 достаточно мала, вписаться бы в 30% на минимальном лоте
Создал сигнал на июль. https://www.mql5.com/ru/signals/314499
Добавлено в таблицу
Надеюсь в архив уже не попадет)
https://www.mql5.com/ru/signals/314674
Сумма в 1000 достаточно мала, вписаться бы в 30% на минимальном лоте
Добавил в таблицу
Надеюсь в архив уже не попадет)
https://www.mql5.com/ru/signals/314674
Сумма в 1000 достаточно мала, вписаться бы в 30% на минимальном лоте
Вывести мониторинг с архива можно за 2 секунды одним нажатием кнопки мышки. Не нужно переживать на счёт этого.
Меня тоже записывайте!mt4
Меня тоже записывайте!mt4
Добрый день, записал
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ,записывайтесь заранее !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль