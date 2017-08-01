Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 55

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ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь  заранее !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/301451 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5  
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5  
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4  
 8Andrey Sharov MetaTrader 5  
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4
  
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4  
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4  
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4  
 16Kirill Andreev MetaTrader 4  
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
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verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 
 

Создал сигнал на июль. https://www.mql5.com/ru/signals/314499

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ULAD Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ULAD Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Uladzimir Izerski
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock ULAD Jul 2017 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Uladzimir Izerski:

Создал сигнал на июль. https://www.mql5.com/ru/signals/314499

Добавлено.


Denis Chugrin и Alexey Volchanskiy, восстановите пожалуйста сигнал, он попал в архив


 

Надеюсь в архив уже не попадет)

https://www.mql5.com/ru/signals/314674

Сумма в 1000 достаточно мала, вписаться бы в 30% на минимальном лоте

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock Trend Calculator 28
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Shock Trend Calculator 28
  • 20.00 USD
  • Oleg Tsarkov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock Trend Calculator 28 для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Uladzimir Izerski:

Создал сигнал на июль. https://www.mql5.com/ru/signals/314499

Добавлено  в таблицу

 
Oleg Tsarkov:

Надеюсь в архив уже не попадет)

https://www.mql5.com/ru/signals/314674

Сумма в 1000 достаточно мала, вписаться бы в 30% на минимальном лоте

Добавил в таблицу

 
Oleg Tsarkov:

Надеюсь в архив уже не попадет)

https://www.mql5.com/ru/signals/314674

Сумма в 1000 достаточно мала, вписаться бы в 30% на минимальном лоте

Вывести мониторинг с архива можно за 2 секунды одним нажатием кнопки мышки. Не нужно переживать на счёт этого.

 

Меня тоже записывайте!

mt4
 
Vyacheslav Kornev:

Меня тоже записывайте!

mt4

Добрый день, записал


ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ,записывайтесь  заранее !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/301451 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5  
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5  
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4  
 8Andrey Sharov MetaTrader 5  
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4
  
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4  
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4  
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4  
 16Kirill Andreev MetaTrader 4  
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
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