Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 53
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добавлено в талицу
Предложение до сих пор актуально .
Даже странно как то ,никто не думает о перспективе .......... , а зря
Чего странного, в теме нет денег. Чисто для людей на пенсии, развлечься.
Чего странного, в теме нет денег. Чисто для людей на пенсии, развлечься.
В июне конкурса не было,?
В июне конкурса не было,?
В июне конкурса не было,?
Июнь холодный нынче, как холодное лето 53 года.
Чего странного, в теме нет денег. Чисто для людей на пенсии, развлечься.
Однако ,меркантильный народ пошёл ,нет ,что бы бабло с пола поднять .......
Подниму тему... Народ не проходите мимо, регистрируйтесь на конкурс...
Пацаны! При всем уважении...
АААааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
Лето... Жара! А Вы все о конкурсе и всем остальном...
Когда бухам? Отдыхам? И все остальное... Телки...
Интересуюсь без подтекста...
От души.