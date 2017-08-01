Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 53

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Yuriy Zaytsev:
добавлено в талицу
Для таблицы https://www.mql5.com/ru/signals/312671
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock Money loves silence Jul 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock Money loves silence Jul 2017
  • 20.00 USD
  • Vladimir Gorbachev
  • www.mql5.com
Участвую в спарринге Конкурс на реальных центовых счетах - №3 Jul 2017 https://www.mql5.com/ru/forum/192255 Мониторинг счетов участников Регистрация на июльский спарринг Деньги любят тишину! Money loves silence! Geld liebt Stille!...
 
 
Server Muradasilov:


Предложение до сих пор актуально . 

Даже странно как то ,никто не думает о перспективе ..........  ,  а зря 


Чего странного, в теме нет денег. Чисто для людей на пенсии, развлечься.
 
Alexey Volchanskiy:

Чего странного, в теме нет денег. Чисто для людей на пенсии, развлечься.
Нет спонсоров - нет денег, но ещё есть время впереди)
 

В июне конкурса не было,?

 
Evgeny Belyaev:

В июне конкурса не было,?

Нет, все силы на июль
 
Evgeny Belyaev:

В июне конкурса не было,?


Июнь холодный нынче,  как холодное лето 53 года. 
В июле будет погорячее.  
 
Alexey Volchanskiy:

Чего странного, в теме нет денег. Чисто для людей на пенсии, развлечься.

Однако ,меркантильный народ пошёл ,нет ,что бы бабло с пола поднять .......
 

Подниму тему... Народ не проходите мимо, регистрируйтесь на конкурс...

 

Пацаны! При всем уважении...

АААааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

Лето... Жара! А Вы все о конкурсе и всем остальном...

Когда бухам? Отдыхам? И все остальное... Телки...

Интересуюсь без подтекста...  

От души.

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